Fikk egne regler på «Kompani Lauritzen»: – Skaperen har gitt oss et levesett

Turab Awan (25) fikk unntak fra de strenge reglene på Kompani Lauritzen-kaserna. Dette var nødvendig for at han skulle leve etter islamske skikker.

Turab Awan, kjent under artistnavnet Turab, er muslim. Med religionen følger det faste bønnetider, som i utgangspunktet ikke passet med systemet på Setnesmoen leir.

Et eksempel på dette er morgenbønnen. Det er strenge regler som tilsier at man ikke skal opp av sengen før reveljen går. Den blide sangeren gjorde likevel dette hver morgen, for å rekke å be.

Dette gjorde at de andre på rommet hans også ble vekket tidlig av Awans alarm, men fikk i motsetning til Awan ikke lov til å stå opp.

TUNGE DAGER: Det er ikke lite fysisk arbeid aspirantene må gjennom. Awan har vist at han er i god fysisk form. Foto: Matti Bernitz

– Det er morsomt, fordi man blir så tett på hverandre. Vi gjør jo alt sammen, så man blir veldig komfortable sammen. Så det at jeg måtte stå opp for å be, det gjorde jo at folka rundt meg våknet av alarmen min – ofte før meg. Jeg beklaget for det, men det var bare morsomt for dem. Det var som regel bare sånn en halvtimes tid før vi egentlig skulle stå opp.

Siden innspillingen var i august, stod han opp rundt klokken 06.30. Midt på sommeren står han opp mye tidligere, mer bestemt klokken 03.00 eller 03.30.

– Religionen er veldig logisk, egentlig. Man står opp før sola står opp og ber, det markerer at det er en ny dag. Så ber man på dagen, ettermiddagen og kvelden.

GLADLAKS: Turab Awan har stort sett et smil om munnen. Foto: Matti Bernitz

Takker produksjonen

25-åringen opplevde å få mye støtte av de andre deltakerne han delte rom med, så vel som befalet.

– Alle har vært veldig respektable. Produksjonen har sørget for at jeg fikk gjøre det jeg måtte, og de minnet meg til og med på obligasjonene mine. Hvis jeg hadde glemt noe, eller var inne i en intens periode, kom de bort til meg og spurte om jeg hadde husket å be. Det var veldig hyggelig. Jeg følte meg veldig sett.

Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, forteller at man i «Kompani Lauritzen» – så vel som i Forsvaret – ser viktigheten av å tilrettelegge for trosutøvelse.

– Vi ønsker å legge til rette for tros- og livsynsutøvelse under innspillingen av «Kompani Lauritzen», i tråd med Forsvarets retningslinjer når det gjelder dette.

Awan forteller hvorfor det er viktig for ham å følge religionens skikker.

– Jeg ser for meg at vi har én skaper, og at den skaperen har gitt oss et levesett og regler som vi skal følge. Vi følger reglene fordi det er best for oss. Etter at jeg begynte å gjøre det, så merket jeg hvorfor jeg trenger det. Særlig fordi jeg er i en bransje hvor ting går fort, hvor det er mye rus og psykiske lidelser. Det er mye vondt, da.

– Jeg føler det har blitt sett ned på for å ha en gud og en tro, fordi mange assosierer det med mye vondt, men for meg er det bare en vakker ting. For meg skulle det bare mangle at jeg ber hver dag, siden skaperen har gjort det som en «duty upon me». Det er veldig bra for meg.

GJENG: Turab Awan er full av lovord når han snakker om sine med-rekrutter. Foto: Matti Bernitz

Beskyldt for å unnasluntre

Awan, tidligere omtalt som «Kompanirekrutt 17», har hittil hatt problemer med å tilvenne seg den militære levestilen.

Han har fått kjeft fordi han ikke spiller på lag med de andre deltakerne, og at han sluntrer unna.

Når TV 2 snakker med musikeren, er han helt ærlig på hva som gjorde at han slet.

– Det som var mest krevende var den militære strukturen. Du skulle alltid ha tingene dine på plass og man måtte alltid sørge for å ha kontroll. Det å gi fra seg kontrollen til militæret var krevende.

Kompani Lauritzen sendes onsdager og lørdager på TV 2 Direkte og TV 2 Play.