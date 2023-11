Energidrikk førte til helseangst

20 år gamle Aleksander Rosland hadde lyst å oppleve militæret, da han fikk innkallelse om førstegangstjeneste for noen år tilbake.



Angsten hans førte til avslag fra Forsvaret.

I «Tropp 2» har han fått en smakebit av hvordan det militære livet ville sett ut. Det viktigste for Rosland var imidlertid å føle seg selvstendig og trygg i egne valg.

I flere år har 20-åringen nemlig følt at angsten hans har holdt ham tilbake i livet.

Hopper ut i det ukjente

Da TV 2 møtte Rosland før innspillingen, var han tydelig spent og nervøs på hva som skulle møte ham.

Til vanlig bor han hjemme i Bærum, sammen med mor, lillebror og tvillingbror – en behagelig og trygg hverdag. Men selv følte Rosland at det sviktet litt på selvstendigheten.

– Jeg vil lære å stole mer på meg selv, og vite at jeg klarer å gjøre ting, selv om jeg ikke tror det. Å lære seg å hoppe ut i ting – hoppe ut i det ukjente, og lære seg å feile, forteller han.

HOPPER I DET: Aleksander Rosland under det militære hardkjøret inne på Setnesmoen leir. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Til vanlig jobber Rosland i barnehage som barnehageassistent. Denne høsten har han begynt å studere på BI. Planen var å flytte inn i kollektiv, men enn så lenge bor han hjemme på gutterommet hos mor.

– Jeg har jo begynt å studere, men jeg har vært litt treg med å flytte ut. Jeg planlegger å flytte neste semester. Det hadde vært deilig å flytte alene, egentlig. Jeg har aldri bodd alene før.

«Tropp 2»-deltakelsen ble en intens forberedelse til han en dag forlater redet og må stå på egne bein – på mange måter den store testen.

Men for Rosland sto det også andre utfordringer i kø.

ÅPNER: Aleksander Rosland deler åpenhjertig om angsten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Preget av sosial angst

– Jeg hater jo egentlig kollektiv transport og sånne ting. Bare det å komme seg til Åndalsnes med tog var en ganske stor utfordring for meg, siden jeg hater sånne ting.

20-åringen har i lang tid trøblet med angst, særlig i store sosiale situasjoner. Derfor føltes det som en seier å komme seg på Raumabanen opp til Åndalsnes.

Selv beskriver Rosland seg som ganske introvert. Større sosiale samlinger er håndterbare, men han trives å være alene.

– Hvis det blir veldig mange og veldig trangt, så kan jeg bli veldig overveldet. Små settinger kan jeg klare, og er faktisk veldig komfortabel i. Det er bare det ukjente. Som for eksempel tog. Jeg har egentlig ikke tatt tog så mye. Det er veldig ukjent, og så mange folk som er nærme deg og sånne ting, som er veldig skummelt.

PREMIEREFEST: Aleksander Rosland på premierefesten til «Tropp 2» i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Energidrikk førte til helseangst

Selv om Rosland beskriver seg som introvert, deler han åpenhjertig om ting som har vært vanskelige.

Da han gikk i første klasse på videregående, hadde han en skummel opplevelse som satte spor.

– Da fikk jeg en veldig skummel opplevelse med energidrikk, hvor jeg fikk veldig vondt i brystet. Etter den opplevelsen fikk jeg helseangst.

20-åringen trodde alt var galt med kroppen hans. Tankemønsteret har han ikke klart å gi slipp på.

– Jeg har litt negativ tankegang, og tror alt kan gå galt. Nesten OCD-greier. Selv om jeg vet det ikke er noe galt, så klarer jeg ikke å komme ut av den tankegangen. Jeg tror alltid det er noe galt.

FIKK VONDT: Etter en skummel opplevelse med energidrikk, fikk Rosland helseangst. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han forklarer at det negative tankemønsteret også kan vippe over på andre ting.

– Ikke bare helseangst, men det kan overføres til andre temaer i livet også. For eksempel at jeg overtenker ganske mye – og det er ikke bra. Jeg hopper til 100 av de verste type scenarioene som finnes. Det er veldig slitsomt mentalt.

Tankekjøret har Rosland trøblet med over lang tid. Han sier at det med årene har blitt bedre, men at det aldri er noe han vil unnslippe.

Tenker det verste

– Jeg tenker alltid det verste – noe om død. Hva om jeg sitter fast under isen?, forteller han, og sikter til de ulike øvelsene i kompaniet.

Det er her frykten for å prøve spiller inn. Rosland forklarer nemlig at krisemaksimeringen holder han tilbake, noe som fører til at han ikke tør å prøve.

– Men jeg håper jeg kan overvinne den frykten.

KJEMPER HARDT: Aleksander Rosland omtales som en maskin av de andre rekruttene i «Tropp 2». Foto: Matti Bernitz / TV 2

Derfor deler han

Rosland forteller at tankemønstrene har holdt han tilbake i livet.

– Uten tvil. Jeg har veldig lyst til å reise, men jeg overtenker jo alt mulig. Da kan jeg tenke: «Hva om jeg forsover meg på bussen, hva om jeg ikke finner frem, hva om jeg gjør alt galt?». Jeg vil ikke se dum ut. Så det er alltid noe. Jeg tenker hele tiden, og det kan bli veldig slitsomt.

Selv forklarer 20-åringen at han har satt pris på å dele om utfordringene og opplevelsene sine, særlig når noen kan kjenne seg igjen i det han bærer på.

– Da føler man seg ikke så alene. Det er derfor jeg er veldig åpen om følelsene mine, fordi det kan hjelpe veldig mange andre som ikke tør å snakke om følelsene sine, sier han og utdyper:



– Også vet jeg at det er bare positivt å snakke om hvordan man føler seg, så man ikke sitter inne med det hele tiden. Jeg er veldig åpen, i hvert fall, avslutter han.

«Kompani Lauritzen: Tropp 2» er tilgjengelig på TV 2 Play.