Droppet sykepleiestudiet da hun vant MGP

ENDRET LIVSPLANEN: Artisten Alexandra Rotan (27) var innstilt på å bli sykepleier, men Keiinos MGP-seier i 2019 endret alt for henne. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Musikkartisten Alexandra Rotan (27) er blant de 14 kjendisene i den nye «Kompani Lauritzen»-sesongen.

Publikum kjenner henne best som artist, men Rotans opprinnelige plan med livet var å bli sykepleier.

Hun studerte faget i nesten to år, men da hun og bandet Keiino vant Melodi Grand Prix i 2019 med «Spirit in the Sky», fant hun en annen yrkesretning.

– Jeg studerte sykepleie da jeg vant MGP, og innså da at jeg kunne reise verden rundt og drive med musikk. Jeg kunne ha verdens kuleste jobb, sier hun til TV 2.

Avbrøt studiet rett før semesterslutt

MGP-seieren – som Rotan beskriver som «et vendepunkt i livet» – gjorde at hun kontaktet høgskolen for å takke for seg, én måned før semesterslutt.

– Jeg ringte og sa: «Hei, jeg vant MGP i helgen. Jeg kan ikke fortsette studiene. Det går ikke», sier hun og ler.

27-åringen fra Akershus har ingen planer om å gjenoppta studiene hun avbrøt for et halvt tiår siden.

– Nei, egentlig ikke. Da jeg studerte sykepleie, innså jeg at jeg liker å jobbe med mennesker - men det er ikke meg. Jeg er lykkelig og i mitt ess når jeg driver med musikk, enten det er med Keiino eller som soloartist.

FRA ALEXANDRA TIL KOMPANI-REKRUTT 68: Alexandra Rotan er nummer 68 i Dag Otto Lauritzens tropp i årets «Kompani Lauritzen»-sesong. Foto: Matti Bernitz

Uten å ville gå i detaljer av hensyn til «Kompani Lauritzen»-seerne, røper hun at sykepleierkunnskapene kom til nytte underveis i innspillingen.

– Jeg har kunnskapen og jeg har fått brukt den på «Kompani Lauritzen», sier hun litt kryptisk.

Ville ikke gjort det én gang til

Rotan har tidligere deltatt i flere artistkonkurranser, deriblant «Idol» i 2016 og «Stjernekamp» i 2021.

«Kompani Lauritzen» er imidlertid hennes første deltakelse i en realityserie, og hun fikk bokstavelig talt kjenne på kroppen at det var tøft.

– Det var så rått og ærlig og sykt - og utrolig tungt. Jeg var full av blåmerker etterpå. Alt i alt var det fantastisk. Men hadde jeg gjort det igjen? Nei. Er jeg glad for at jeg gjorde det? Ja!

TØFT: Alexandra Rotan får kjørt seg i «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

«Kompani Lauritzen» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 2. mars.