Dramatikk etter øvelse – hevder hun fikk hypotermi

I øvelse «Hurramegrundt» fikk deltakerne virkelig testet både fysiske og mentale grenser.

På lite søvn og mat og tung sekk marsjerte deltakerne lagvis med en såkalt «tannpirker» på slep.

Underveis måtte de gjennom to deløvelser, en av dem kalt «Svøm og dykk».

I et iskaldt vann måtte hver deltaker svømme fra land ut til en livbøye, dykke ned og lese en lapp hengende nederst i livbøyen. Ved korrekt avmelding fikk man svømme inn til land.

Det kalde vannet stresset flere av deltakerne. Deriblant skuespiller Karin Kloumann (34).

Etter flere forsøk klarte skuespilleren å gjennomføre øvelsen, men det som skjedde i etterkant gjorde henne svært redd. Hva som skjedde kan du se i videoen:

– Regner med de ville tatt meg ut

I forkant av øvelsen ytret Klouman at hun gruet seg mye til øvelsen. Ifølge 34-åringen følte hun seg ikke god i vann, og spesielt ikke kaldt vann.

– Jeg har forstått at jeg fikk det som kalles hypotermi. Jeg mistet totalt kontroll over kroppen og ble veldig redd. Jeg ble ivaretatt av fenrik og mine medrekrutter. I retrospekt har jeg forstått at dette potensielt kunne være farlig.



Dette er hypotermi - Hypotermi vil si at kroppen har nedsatt kroppstemperatur.

- Man kan være hypoterm dersom kjernetemperaturen er lavere enn 35 °C. Temperaturen måles rektalt. - Vanlige symptomer for hypotermi er blant annet skjelving, slørete tale, unormalt langsom pust, blek hud, at man er kald, tap av koordinasjonsevne og slapphet. - Eldre mennesker, spedbarn, småbarn og mennesker med svekket helse er i størst risiko ved hypotermi. - Dersom temperaturen kommer under 30 °C er personen som regel bevisstløs. - Ved hypotermi må man få personen ut av kulden. Dersom det ikke er mulig å komme seg innendørs må man beskytte personen mot vind og den kalde bakken. - Ikke fjern våte klær dersom det er kaldt ute. Kle på tørre klær utenpå de våte og ta på tørr lue. - Dersom man kan fjerne våte klær uten ytterligere nedkjøling, kan de erstattes med varme, tørre klær.

– Jeg fikk spørsmål om jeg ønsket å fortsett, og svarte som sant var at det ville jeg, men at jeg ikke hadde medisinsk kompetanse til å vurdere om det var forsvarlig. Produksjonen vurderte at det var forsvarlig og jeg regner med at de ville ha tatt meg ut om det var fare for liv og helse.



– Det gikk heldigvis bra, men det er klart at mitt forhold til vann ikke har blitt noe særlig bedre. Jeg sitter igjen med stor fascinasjon over hva kroppen faktisk tåler.



FLERE FORSØK: Tross redsel, gjennomførte Karin Klouman øvelsen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Fornuftig vurdering

Lege Ole Petter Hjelle forteller at hypotermi er en tilstand med nedsatt kroppstemperatur. Når kroppens kjernetemperatur synker under 35 grader celsius, sier vi at personen er hypoterm, eller nedkjølt.

– På et generelt grunnlag tar det litt tid før kjernetemperaturen synker slik at det blir kritisk og går ut over viktige kroppslige funksjoner. Da snakker vi om kroppstemperatur ned mot 30 grader og lavere, forteller Hjelle til TV 2.

Legen har ikke sett episoden og kan derfor ikke si med sikkerhet om deltakeren fikk hypotermi eller ikke, men forteller at det ikke er vanlig å få alvorlig hypotermi av å være noen få minutter i vann.

LEGE: – Hypotermi kan gå ut over viktige kroppslige funksjoner dersom det blir kritisk. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Det som er mer vanlig når man hopper i kaldt vann, er at man som en refleks begynner å hyperventilere og puste veldig fort. Det skjer også når vi opplever ting vi synes er skummelt, og ting vi er engstelige for.

Dette gjelder spesielt kombinasjonen av å gjøre en vanskelig oppgave du gruer deg til og kaldt vann. Man kan også, i enkelte tilfeller, besvime dersom man ikke får kontroll på pusten.

Hjelle sier at dersom deltakeren fikk normal kroppstemperaturen tilbake igjen, ikke fikk noen mén eller plager i etterkant, så kan man fortsette med øvelsene så lenge man er frisk.

– Sånn umiddelbart høres det ut som det har blitt gjort fornuftige vurderinger av de som har vært på settet. Så det ville jeg ha støttet, forteller han.

– God kontroll

Pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl bekrefter at Klouman fikk symptomer på hypotermi.

Videre sier Dahl at skuespilleren umiddelbart ble tatt hånd om av befalet og sikkerhetsansvarlige, da symptomene ble oppdaget.

– Ivaretakelsen av helse og sikkerhet er alltid første prioritet under innspilling, og sikkerhetsansvarlige er alltid i nærheten og gjør løpende vurderinger av deltakerne, i tillegg til at befalet er svært erfarne i slike situasjoner. Produksjonen opplevde at de hadde god kontroll over situasjonen gjennom hele forløpet, sier han.