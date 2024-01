Disse skal delta i «Kompani Lauritzen»

For første gang skal «Kompani Lauritzen» spilles inn på vakre Voss. Setnesmoen leir er byttet ut med Bømoen leir.

Det er 14 ferske kjendisrekrutter som skal gjennom ekstreme prøvelser i håpet om å bli en bedre versjon av seg selv.

På deltakerlisten finner man alt fra influensere og programledere, til ordførerkandidater.

TV 2 møter samtlige deltakere rett før de skal flytte inn på militærleiren.

Vår Staude

Vår Staude (57) har tatt pause fra programlederjobben i «God morgen Norge» for å delta i Dag Otto Lauritzens kompani.

Når TV 2 møter 57-åringen i Voss, har morgenfuglen fått besøk av sommerfugler i magen.

– Jeg sier nei til veldig mange programmer, det er ikke noe mål for meg å være mer på TV enn jeg er. Jeg er allerede mer enn nok på TV. Det er ikke en motivasjon. Det er en stor motivasjon å gjøre noe som er gøy for min egen del, og kanskje for TV-seerne. Jeg hadde også syns det var kult om jeg kunne inspirere litt. At folk kan tenke at går an å gjøre sånne ting selv om man ikke er 19 år.



Vår Staude. Foto: Matti Bernitz

Mona Berntsen

Danser Mona Berntsen (33) har jobbet med noen av verdens mest kjente artister, som Justin Bieber og Madonna.

Nå legger hun danseskoene på hylla, og snører på seg militærstøvler.

– Likheten med militæret og danseverdenen jeg kommer fra, er nok styresettet. Jeg er vant til hierarkiet. Visse ting skal være slik de skal være, og du har noen du må gjøre fornøyd hele tiden. Det er jeg vant til. Kanskje det kan hjelpe meg?

Mona Berntsen. Foto: Matti Bernitz

Stinius Maurstad

Maurstad-familien har virkelig tatt TV-seerne med storm de siste årene.

Aslak Maurstad (31) kom helt til finalen i «Skal vi danse». Nå skal lillebror Stinius Maurstad (29), kjent fra blant annet «Love IRL», prøve å få nok en pallplassering til familien.

– Jeg tror jeg gleder meg? Jeg prøver å kjenne etter hvordan jeg har det i magen. Jeg har gruet meg, men alt jeg ser for meg av fæle ting som kan skje, skjer sannsynligvis ikke. Det er vanskelig å grue seg, når man ikke vet hva som skjer. Det ukjente er skummelt, da. Så man kan alltids grue seg om man vil, sier Maurstad, før han får tenkt seg om:



– Det er kanskje bare et mentalt lureri? For noe fælt kommer jo til å skje. Det er jeg innstilt på. Hvordan jeg takler det, det er opp til meg selv.

Stinius Maursad. Foto: Matti Bernitz

Karin Klouman

Mange kjenner Karin Klouman (34) fra TV-serien «Basic Bitch». Hun har også vært å se i «Kongen befaler».

Hun er veldig nervøs når hun snakker om sitt kommende opphold i oberstens regime.

– Jeg tror at det jeg må tørre å gjøre, er å bare stå i frykten. Jeg må lære meg å hoppe i ting. Jeg er litt pysete av natur. Det var derfor jeg takket ja.

Karin Klouman. Foto: Matti Bernitz

Mikkel Bratt Silset

Mikkel Bratt Silset (33) har spilt i en rekke norske TV-serier de siste årene, blant annet i «Basic Bitch» – hvor han faktisk har rollen som Karin Kloumanns kjæreste.

Han er full av lovord når han beskriver kollegaen, og syns det var moro å se at hun skulle være med.

– Jeg gleder meg til å se om samarbeidet på skuespillerfronten kan overføres til samarbeid i Forsvaret.



Mikkel Bratt Silset. Foto: Matti Bernitz

Nora Haukland

Influenser Nora Haukland (27) legger fra seg Instagram, Snapchat og TikTok. Nå skal hun leve uten mobil i primitive kår.

Hun ble for alvor kjent da hun deltok i «Love Island», men nå bytter hun ut bikini med militær uniform.

– Det blir gøy å teste sider man ikke har fått testet før. Jeg var ikke med i Forsvaret, og angrer skikkelig på det. Så jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov til å være med i voksen alder, sier Haukland.

Nora Haukland. Foto: Matti Bernitz

Aleksander Sæterstøl

I 2017 smeltet Aleksander Sæterstøl (28) TV-seernes hjerter da han deltok i «Paradise Hotel». Én av dem som ble ekstra sjarmert, var influenser Martine Lunde (28) som deltok i samme sesong. Det har vært de to siden, og sammen er de både businesspartnere og kjærester.

Nå deltar han uten kjæresten. Han vet ikke hva han kan forvente av oppholdet i Voss.

– Sånn som verden er lagt opp i dag, så skal man ha det så fint som mulig. Man våkner opp om morgenen og trykker på en knapp for å få kaffe. Vi har robotstøvsuger. Vi er vanedyr, og vi er vant til å ha det fint. Jeg ser på «Kompani Lauritzen» som eksponeringsterapi, så jeg kan sette mer pris på det livet jeg har hjemme.

Aleksander Sæterstøl. Foto: Matti Bernitz

Rauand Ismail

Til vanlig er Rauand Ismail (24) stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Når TV 2 møter ham i august 2023, rett før han skulle inn på militærleiren, var det nettopp politikk som var i hodet hans. Han var nemlig ordførerkandidat i Oslo. Han hadde dårlig samvittighet for å ta en pause fra valgkampen, men følte at han måtte gripe sjansen.

– Militæret handler jo om disiplin, og jeg er vant til disiplin i jobben min. Jeg er likevel ikke så godt til å ta imot beskjeder og bare gjøre ting, uten å få en begrunnelse på hvorfor. Jeg tror det kan være godt for meg, å bli bedre på å gjøre ting jeg får beskjed om å gjøre, uten at jeg vet hvorfor jeg skal gjøre det.

Rauand Ismail. Foto: Matti Bernitz

Robin Hofset

Da YouTube-kjendisen Robin Hofset (32) deltok i «Forræder», ble han kalt en «labrador». Dette er fordi han i likhet med hunderasen er trofast, snill og bekymringsløs.

Nå som han skal delta i «Kompani Lauritzen», avslører han at bekymringsløs ikke lenger er en karakteristikk som passer ham.

– Jeg tror min største utfordring er at jeg er så distré. Jeg er så løk. Nå kommer hele Norge til å se hvor løk jeg er.

Robin Hofset. Foto: Matti Bernitz

Hedvig Sophie Glestad

Etter at Hedvig Sophie Glestad (31) ble kjent gjennom TV-serien «Alle elsker David», har influenserkarrieren virkelig skutt fart.

Nå er hun klar for å vise at hun er langt mer enn det hun har fått vist frem i dokusåpe-serien og på sosiale medier.

– Jeg har alltid hatt lyst til å være med på dette. Det er noe med alle utfordringene der som virker spennende. Det er ikke alle program som appellerer til meg, men «Kompani Lauritzen» gjør det.

Hedvig Sophie Glestad. Foto: Matti Bernitz

Silje Nordnes

Silje Nordnes (39) var en av P3s mest populære programledere, før hun byttet beite og satset mer på TV.

Hun har gjort suksess også på den fronten. De siste årene har hun blant annet vært å se som programleder i «Maskorama». Nå er hun klar for å teste egne grenser.

– Jeg har blandende følelser. Nå er det skrekkblandet fryd. Jeg er veldig spent. Jeg gleder meg litt, men jeg er også redd for alt som skal skje. Noen av de fysiske oppgavene ser tøffe ut. Baklengsstupet blir min nemesis.

Silje Nordnes. Foto: Matti Bernitz

Jonas Lihaug

I Norge regnes Jonas Lihaug (34) som en YouTube-pioner, og han ble raskt en stjerne blant de yngre i samfunnet gjennom NRK-satsingen «4etg».

Lihaug er kjent for å være en artigper med en kommentar på lur. Å legge fra seg den tullete siden, for å kunne leve seg inn i livet som soldat, kan bli utfordrende. Likevel mener 34-åringen at han har forutsetningene for å gjøre det bra.

– Jeg har jo gått gjennom et brudd, og etter et brudd så trener man og spiser lite. Jeg føler meg veldig lett nå, så det kan jo være en fordel, ler Lihaug.

Jonas Lihaug. Foto: Matti Bernitz

Alexandra Rotan

Som en av tre medlemmer i bandet KEiiNO har Alexandra Rotan (27) klart noe få andre kan skryte av. Ikke bare har hun vunnet «Melodi Grand Prix», men hun har også vunnet publikumsstemmene i «Eurovision Song Contest».

Hun er vant med å være med i en trio, nå skal hun være i en gruppe med 14 andre kjendisdeltaker. Hun tror at erfaringene til KEiiNO kan hjelpe henne, fordi hun er vant til å klatre fjell for å få til spektakulære scener til musikkvideoer.

– Det mange ikke vet, er at da vi skulle spille inn musikkvideoen til MGP-låten «Monument», så gikk vi opp Slogen. Det er en ganske utfordrende fjelltopp. Vi var også i Vøringsfossen, som ikke er så langt herfra. Jeg håper at jeg kan ta med noen av erfaringene fra de turene til «Kompani Lauritzen».

Alexandra Rotan. Foto: Matti Bernitz

Knut Marius Djupvik

Knut Marius Djupvik (35) har en tendens til å vinne det han er med på. Han har både vunnet «The Voice» og «Stjernekamp».

Nå håper han på å imponere nok en gang, men denne gangen i grønne klær og med gjørme i ansiktet.

– Det er kaotisk inne i hodet midt nå. Det er vanskelig å gjøre meg klar til det som skal skje. Mest sannsynlig blir det noe som er kjempetungt. Forhåpentligvis blir det også noen utrolig artige opplevelser.



Knut Marius Djupvik. Foto: Matti Bernitz

Hvem som til slutt får den ærefulle oransje bereten som symboliserer det å være fullverdige kompanijegere, får man vite i løpet av vinteren. Premieren er 2. mars på TV 2 Direkte og TV 2 Play.