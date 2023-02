Dette ofret han for Skam-suksessen

Lørdag 25. februar er det premiere på den fjerde sesongen av Kompani Lauritzen. 14 nye kjendiser trer inn på Setnesmoen leir under ledelse av oberst Dag Otto Lauritzen (66).

Blant kjendisene er skuespiller Thomas Hayes (25). Over natta ble Hayes et hett navn, da han spilte karakteren William Magnusson i NRK-suksessen Skam.

25-åringen har holdt seg unna reality – frem til nå.

REALITY-DEBUT: Kompani Lauritzen blir reality-debuten for Thomas Hayes. Foto: Matti Bernitz

Ba om fritak

I 2015 ble livet snudd opp ned for Oslo-gutten. Ungdomsserien Skam tok seerne med storm, hvor blant annet Hayes' karakter ble svært populær.

Suksessen hadde dog sin pris. På tre år ble det laget fire sesonger. I løpet av tiden ble Hayes innkalt til sesjon for førstegangstjenesten.

– Jeg valgte det bevisst bort. Jeg var på sesjon midt under innspillingen av Skam. Jeg sa at jeg hadde planer, og da skulle ikke de punktere dekkene for fremdriftsplanene mine. Da fikk jeg fritak for det, forklarer Hayes til TV 2.

Ny mulighet

Siden den gang har Hayes viet få tanker til om førstegangstjenesten var noe han virkelig ville gjennomføre.

– Men jeg tenker tilbake til den tiden, da mange av vennene mine kom tilbake fra permisjon. De snakker om hva de har gjort og alt som var spennende der, sier han.

– Det har vært tider hvor jeg har tenkt: Jeg skulle vært der.

Nå får Hayes muligheten til å få en smakebit av det han har gått glipp av.

– Det blir bra. Da kan jeg begynne å plage dem igjen, sier han og smiler.

STJERNE OVER NATTA: Thomas Hayes ble rikskjendis over natta med sin rolle som William i NRK-serien Skam. Her fra Vixen Blog Awards i 2016. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Han har ingen gode svar på hvorfor han valgte å takke ja til kompaniet. Planene var store for hvordan han skulle forberede seg. Gjennomføringsevnen – litt mindre.

– Jeg tenkte jeg skulle gjøre masse greier for å forberede meg, men tiden rant plutselig bort. Det er litt kjipt, for plutselig sitter jeg her nå og føler at jeg kanskje burde gjort mer. Gått på tur i fjellet med tung sekk – sånne ting. Men jeg har bare ligget på soldekk på båter, slappet av og nytt sommeren.

Fått nyttig råd

Selv om ikke forberedelsene har vært av den omfattende sorten, fikk Hayes gode råd av både familie, venner og kjæreste, før han satte seg på flyet mot Åndalsnes og Setnesmoen.

– Faktisk, et bra tips var at hvis du ikke vet hvor nord, sør eller hva som helst er, så gror maurtuer på sørsiden av trær, og mose på nord. «Boom», sier Hayes, og viser til at dette er «mindblowing».

LITE FORBEREDT: Tross lite forberedelser er Thomas Hayes klar for utfordringene som møter ham i Kompani Lauritzen. Foto: Per Christian Dyrø/TV 2

– Jeg fikk tipset av en kompis som har tjenestegjort i militæret før, forteller Hayes.

I 2021 bekreftet Hayes at han hadde fått seg kjæreste. Hvor lenge de skal være borte fra hverandre gjenstår å se.

– Hun gruer seg jo til det. Jeg er jo på en måte den som får lov til å dra hit og oppleve ting, mens hun skal fortsette i den samme hverdagen. Hun sa hun kom til å savne meg, og jeg kommer til å savne henne.

