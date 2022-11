Dette er de nye Kompani Lauritzen-deltakerne

I den fjerde sesongen av Kompani Lauritzen reiser 14 kjendiser inn på Setnesmoen leir. Under oberst Dag Otto Lauritzens (66) kommando skal de få kjenne på både blod, svette og tårer.

NYE DELTAKERE: 14 nye kjendiser drar inn på Setnesmoen leir i Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz

TV 2 møtte kjendisene i sommer, rett før de byttet ut sivile klær med miltæruniform.

Dette er deltakerne

Navn: Vendela Kirsebom

Alder: 55

Yrke: Selvstendig næringsdrivende og tidligere supermodell

Foto: Matti Bernitz

Vendela Kirsebom kan se langt etter hvetebrødsdager på Setnesmoen leir. Etter å ha giftet seg, reist mye og nytt rosévin, venter en helt annen hverdag på henne.

– Det er litt av et skifte. Vi hadde den oppladningen til Kompani Lauritzen. Det er selvsagt litt trist å være borte fra hverandre. Det blir veldig rart, for vi er vant til å være sammen hele tiden, sier hun og tenker på ektemannen Petter Pilgaard.

Men å få skitt under neglene er hun ikke redd for. Selv om hun mener forutsetningene for å klare noe som helst i kompaniet er få, er hun motivert for å prøve så godt hun kan.

– Jeg er ganske sterk i hodet. Jeg er jo eldst av hele gjengen, så alle sammen blir ungene mine. Det kan være en fordel mentalt, og en ulempe fysisk.

Navn: Didrik Solli-Tangen

Alder: 35

Yrke: Klassisk sanger

Foto: Matti Bernitz

Den siste tiden har sofaen blitt flittig brukt. Nå blir det slutt på den komfortable hverdagen for Didrik Solli-Tangen. Med seg i bagasjen tar han med seg nyttige råd fra sin bror, Emil Solli-Tangen, som var med i den første sesongen av det populære reality-programmet.

– Vi har hatt et par pep-talks. Det er vanskelig å gi hverandre gode tips på sånne ting, vi vet at mesteparten sitter i hodet. Jeg fikk et par påminnelser fra brodern, med et «godt lykke til», før jeg reiste.

Solli-Tangen har tidligere vært på tur med Lauritzen og Ødegård. Det tror han er en stor fordel.

– Jeg har kjent litt på det vi skal gjennom. Samtidig er det veldig lenge siden. Mye har forandret seg i hodet. Jeg er spent på hvor mye jeg orker og gidder, før jeg eventuelt sier stopp. Jeg håper ikke det kommer til det punktet at jeg gir meg eller at jeg skal bli slått ut. Jeg har fryktelig lyst på en oransje beret.

Navn: Iben Akerlie

Alder: 34

Yrke: Skuespiller og barnebokforfatter

Foto: Matti Bernitz

– Det her kommer jeg til å angre på at jeg sier, men det virker gøy. Jeg skjønner det blir slitsomt, men jeg har bare lyst til å prøve det.

Iben Akerlie legger skuespiller-rollene til side. Nå skal TV-seerne få se den hjertegode og omgjengelige Iben. At hun er glad i å vinne legger hun ikke skjul på.

– Det har jeg fått blitt fortalt etter «Alle mot alle». Jeg har tenkt at jeg har et ganske normalt konkurranseinstinkt, men jeg synes man skal engasjere seg hvis man er med på konkurranser og spill. Jeg ser ikke at det kan være en ulempe, men jeg håper konkurranseinstinktet kommer laget til gode.

Navn: Ingrid Halstensen

Alder: 34

Yrke: Sportsjournalist i TV 2

Foto: Matti Bernitz

Ingrid Halstensen måtte gå mange runder med seg selv før hun takket ja til reality-debuten. Før innspillingen gikk i gang, fikk hun noen gode tips fra kollega og tidligere Kompani Lauritzen-deltaker, Marius Skjelbæk.

– Jeg hadde en ørliten samtale med han, og han kunne melde at jeg kom til å få sjokk de første dagene. Det har jeg ingen problemer med å tro. Jeg tror jeg har litt godt av det, for jeg er litt pysete på veldig mange ting.

Kart- og kompass-leksjonen lot han dog være å tilby, ifølge Halstensen.

Navn: Carina Dahl

Alder: 37

Yrke: Artist

Foto: Matti Bernitz

Selv om Carina Dahl er glad i å se velstelt ut, er hun ikke det minste bekymret for at verken krølltanga eller solpudderet blir med inn på Setnesmoen leir. I sosiale medier deler 37-åringen jevnlig bilder av turer fra det vidstrakte land. At folk sitter med et inntrykk av at hun er sporty, er noe av det som bekymrer henne.

– Hva er det som ikke bekymrer meg? Det er veldig mye som høyder, klaustrofobi og stress. Det kommer til å bli fysisk tungt. Bare det å få voksenkjeft og vaske gulv hver morgen – det pleier jeg verken å få eller gjøre, men jeg pleier ikke å være en som gir meg. Jeg er veldig gira på å få med meg så mye jeg kan av det eventyret/marerittet her.

Navn: Grunde Myhrer

Alder: 26

Yrke: TV-profil og foredragsholder

Foto: Matti Bernitz

Da Kompani Lauritzen-muligheten bød seg, kunne ikke Grunde Myhrer takke nei. Å gå over tid uten mat, og kjenne på totalt fysisk utmattelse, tar han på strak arm. Det er derimot noe helt annet som kan bli utfordrende for reality-profilen.

– Jeg er ikke en mann av få ord. Det kommer til å bli en utfordring å ikke snakke så mye. Jeg liker å prate og være sosial, så det blir en utfordring å holde munn.

Navn: Thomas Hayes

Alder: 25

Yrke: Skuespiller

Foto: Matti Bernitz

Siden suksess-serien «Skam» har Thomas Hayes gjort det stort som artist. Reality-debuten har derimot uteblitt – frem til nå. På grunn av NRK-suksessen har Hayes aldri vært i førstegangstjenesten. Da er det godt med gode venner og familie som har gitt han noen gode råd.

– Et bra tips – hvis du ikke vet hvor nord, sør, øst eller vest er, så gror maurtuer på sørsider av trær, og mose på nord. «Boom».

I 2021 avslørte Hayes at han hadde fått seg kjæreste. Å være borte fra kjæresten på ubestemt tid blir rart.

– Hun gruer seg til det. Hun vet jo ikke hvor lenge jeg skal være borte, og jeg er jo den som får lov til å dra hit og oppleve ting, mens hun fortsetter sin hverdag. Hun sa hun kom til å savne meg, og jeg kommer til å savne henne.

Navn: Sval Rosenløw Eeg

Alder: 24

Yrke: Artist

Foto: Matti Bernitz

De siste årene har Sval Rosenløw Eeg levd det hun beskriver som et veldig komfortabelt liv. Kompani Lauritzen ser hun på som en spennende utfordring – særlig å bli skikkelig, skikkelig ukomfortabel.

– Jeg tror jeg har klaustrofobi, men jeg har ikke fått testet det ordentlig. Dette er vel stedet å gjøre det på. Da får jeg bekreftet det.

Navn: Agnete Husebye

Alder: 26

Yrke: Youtuber

Foto: Matti Bernitz

Agnete Husebye har alltid syntes Kompani Lauritzen har vært gøy å se på TV. Nå får hun endelig sjansen til å delta selv.

– Jeg aner ikke hva jeg går til nå. De endrer jo ting hele tiden. Det blir bare verre og verre.

I løpet av de siste årene har youtuberen deltatt i både Skal vi danse, 71 grader nord og 16 ukers helvete. Treningsgleden lever i beste velgående, noe som kan være en fordel.

– Det er en fordel, men det betyr ikke at det går dritbra likevel. Da jeg gikk inn på 71 hadde jeg ingen fysiske forutsetninger. Da var jeg i ganske dårlig form, men jeg klarte det likevel ganske greit. Nå føler jeg at jeg i god fysisk form. Nå skal jeg vise ordentlig hva jeg kan.

Navn: Christopher Robin Omdahl

Alder: 31

Yrke: Youtuber og programleder

Foto: Matti Bernitz

– Ja, hvorfor har jeg takket ja til dette? Det lurer jeg egentlig litt på, innleder Christopher Robin Omdahl.

Omdahl gjorde alt han kunne for å unngå sesjon i militæret, da han ble innkalt. Deltakelsen i Kompani Lauritzen tror han blir en fin måte å se hva han gikk glipp av.

– Kanskje jeg har godt av det. Det er hvert fall det faren min har sagt, sier han og ler.

Navn: Jon Martin Henriksen

Alder: 32

Yrke: Programleder for Spårtsklubben

Foto: Matti Bernitz

Som en del av Spårtsklubben-kvartetten har John Martin Henriksen fått bryne seg på en rekke uortodokse oppgaver opp gjennom årene – med varierende hell.

– Fordelen er at jeg er vant til å mislykkes. Jeg får ikke noe selvtillitsknekk av å ikke få til ting. Jeg tror jeg kommer til å takle motgangen greit. Jeg drar inn hit, helt oppriktig, fordi jeg tror kan klare det. Jeg har sikkert godt av å bli dratt ut av komfortsonen, og ha det litt jævlig.

Navn: Tete Lidbom

Alder: 36

Yrke: Radioprogramleder

Foto: Matti Bernitz

Tete Lidbom kan ikke huske sist han sa nei. Da han ble spurt om Kompani Lauritzen, var det derfor naturlig å si ja.

– Jeg synes det gøy å vinne. Det viktigste er ikke å delta, det viktigste er å prøve så hardt du klarer for å vinne.

Lidbom er en atletisk fyr, men sier han ikke har trent de siste årene. Han gleder seg til å ta fatt på utfordringene som kommer, men tror én ting blir særlig utfordrende.

– Det blir spising. Jeg kan fort glemme å spise. Jeg er veldig opptatt av at jeg skal spise når jeg er sulten. Her er det åpenbart et tidspunkt man må få i seg kjedelig skiver eller havregrøt. Jeg trives best på en restaurant med fem-seks små, deilig retter som jeg kan nyte et glass vin til.

Navn: Turab Awan

Alder: 25

Yrke: Artist

Foto: Matti Bernitz

Turab Awan mener Kompani Lauritzen er det optimale stedet for å få utløp for all energien han sitter inne med. Den etablerte artisten ser på militæropplevelsen som en kul mulighet for å jobbe med selvutvikling.

– Jeg må hele tiden prøve nye greier, trosse frykter og overkomme den. Vann er definitivt min største frykt, sier han.

Navn: Liva B. Ingebrigtsen

Alder: 26

Yrke: Influenser

Foto: Matti Bernitz

Etter flere år som heiagjeng er det endelig Liva Ingebrigtsen sin tur til å skinne. Da sjansen bød seg, kunne hun ikke takke nei. Det betyr at ektemannen Henrik Ingebrigtsen tar over fortet hjemme i Sandnes.

– Henrik synes det er veldig kjekt. Jeg tror kanskje han kunne tenkt seg å vært med selv, men jeg tror han hadde vært vanskelig å slå. Jeg er fornøyd med at jeg skal få lov til å prøve meg, sier hun.

I likhet med sin ektemann har hun plenty med konkurranseinstinkt. Skal vi tro 25-åringen blir hun nødt til å roe seg ned inne på Setnesmoen leir.

– Jeg og Henrik kan ikke spille brettspill sammen. Sist gang var det jeg som slo brettet av bordet. Jeg må nesten prøve å beherske meg litt for å ikke være for gal. Det blir vanskelig. Men det er gøy å vinne, sier hun og ler.

Kompani Lauritzen har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play våren 2023.