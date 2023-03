Derfor er hun ikke med i «Kompani Lauritzen» lenger

– Jeg er ikke med i årets sesong på grunn av at jeg hadde oppstart på studiet i den tiden, med obligatorisk oppmøte. Det gikk derfor ikke å kombinere dette, sier Thorsen til TV 2.

Thorsen forklarer deretter at hun studerer paramedisin, som gjør at hun blant annet kan jobbe som ambulansearbeider.

BEFALSKORPSET: Her er Mari Thorsen (første fra venstre) sammen med blant andre serieskaperne Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Utelukker ikke comeback

Thorsen poengterer at pausen fra Kompani Lauritzen ikke nødvendigvis er ensbetydende med at hun er ferdig med TV 2-programmet.

– Jeg håper absolutt at jeg kan være med på en sesong ved en senere anledning, men per nå passer det dårlig med studiene.

På spørsmål om hva som er givende med å være med i TV 2 flaggskip, svarer hun enkelt:

– Det er veldig gøy og lærerikt å være med på «Kompani Lauritzen» som befal. Vi får et veldig fint forhold til deltakerne og hverandre, samt crewet og produksjonen bak kamera. «The best of both worlds»!

BYTTER PÅ: Det er en viss rullering på befalet i Kompani Lauritzen. Her er Thorsen sammen med blant andre fenrik Geir Aker. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Fått ros for sin åpenhet

Thorsen har tidligere vært åpen om at hun har kjempet mot lymfekreft, og at hun fikk diagnosen allerede som 23-åring.

Det at hun har valgt å dele åpent om diagnosen, har hun mottatt mye skryt for.

Fraværet har altså ikke har noe med sykdom å gjøre, og Thorsen sier hun er kvitt kreften.

Se videoen under, hvor Thorsen forteller om kreftdiagnosen.