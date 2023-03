Deltakerne med Dag Otto- & Kristian-kritikk: – Det er ikke vondt ment

Kjendisene i Oberst Lauritzens kompani har flere ganger sagt at befalskorpset oppleves som maskiner, og at de er vel strenge og anspente.

Flere ganger har deltakerne sagt at de har prøvd å få befalet til å trekke på smilebåndet, bare for å se om de er menneskelige.

I TOSPANN: Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård har laget programmer sammen i en årrekke. Foto: Matti Bernitz

Nå virker det som at det er vanskelig for befalet å trå riktig. Skal vi tro Ødegård og Lauritzen, er det nemlig ikke populært om man beveger for mye på smilemuskulaturen heller.

– Vi har fått krass tilbakemelding noen ganger, når deltakere er i hinderløypa eller gjørmeløypa. De reagerer på at vi står og ler. Men det er ikke vondt ment! Vi føler med dem, samtidig som vi ler av dem. Vi må være seriøse, men vi klarer det ikke alltid, sier Ødegård.

I videoen under ser du et eksempel hvor «Knoll og Tott» ikke klarte å holde latteren inne:

Sitter på løsningen

Ødegård får støtte av makker Lauritzen, som sier det er vanskelig å holde maska. Samtlige i befalet har fått beskjed om å være seriøse og nøytrale. Dette er for å sørge for at deltakerne kommer inn i «bobla».

Å gjennomføre disse instruksene er lettere sagt enn gjort, ifølge den blide sørlendingen:

– Det er ikke like lett, når vi ser at de kjemper, og vi står der og vet hvordan de egentlig kunne gjort en øvelse bedre. Så står vi der og ser at de knoter og sliter. Men de fighter! Og det må jeg si: Jeg er veldig imponert over den gjengen vi har hatt, sier Lauritzen stolt.

Med det sagt, de fleste av årets deltakere har kun lovord å si om duoen Ødegård og Lauritzen.

IMPONERT: Jon Martin Henriksen har imponert stort under lagøvelser i årets sesong. Han var blant dem som bar mest og tyngst, da laget skulle frakte med seg en tømmerstokk, også kalt «tannpirker», gjennom en løype. Her med Iben Akerlie, som også har vist seg å være i imponerende fysisk form. Foto: Matti Bernitz

«Good cop and bad cop»

VGTV-profil Jon Martin Henriksen (32) er blant dem som sprer superlativer om de to programlederne. Han mener for øvrig at makkerparet sitter i en heldig posisjon, fordi de uansett vil bli bedre likt enn de strengeste i befalskorpset.

Særlig har sersjant Cecila Frølandshagen (33) blitt omtalt som «hun strenge» blant årets befal.

– Cecilia er jo på mange måter oberstens velsignelse, for han kan sende andre «bad guys» foran seg. Så kan han være «good cop», liksom. Han kom for eksempel med en sjokolade i ny og ne, hvis vi trengte det, ler Henriksen i et intervju med TV 2.

Vendela Kirsebom (56), som var førstemann til å reise fra Setnesmoen militærleir, ønsker også å trekke frem alt det gode både Lauritzen, Ødegård og resten av befalet gjør:

– Jeg føler at de har glimt i øyet, og at de heier på oss. Det å bli pisket rundt av Dag Otto og resten er bare hyggelig, egentlig.

– Forferdelig situasjon

Ødegård forteller at han hvert eneste år er like redd for at de har pushet deltakerne for langt. Han er takknemlig for at deltakerne fortsetter å imponere – år etter år.

– Dette er ekte mennesker som gjør ekte ting, i en relativt forferdelig situasjon. Det er ganske utrolig hva de er gjennom, både mentalt og fysisk.

I videoen under forteller 46-åringen om endringene som har blitt gjort i årets sesong, og hvorfor han sover dårligere på grunn av disse forandringene:

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 Direkte hver onsdag og lørdag. Programmet ligger også på TV 2 Play.