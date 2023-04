Daniel Kvammen om stor endring: – Mer selvinnsikt

GEILO (TV 2): Daniel Kvammen (34) lærte mye av å være med på «Kompani Lauritzen» i fjor. Noen av disse egenskapene skal nå i bruk for å glede påsketurister i hjembygda.

IKKE REDD FOR EN UTFORDRING: Her er Daniel Kvammen på Prestholtsæter. I påsken skal ha konsert på fjelltoppen, og alt av utstyr frakter han opp selv. Foto: Simen Askjer / TV 2

I disse dager går «Kompani Lauritzen» på skjermen, og TV-seere har blitt kjent med 14 nye kjendiser i det militære regimet.

I fjor var artist Daniel Kvammen med på det samme eventyret, og han får spørsmål om hvordan det går med ham i dag, ett år senere:

– Det har vært mye traumer, sier Kvammen med sin hjertelige latter.

PÅSKEPRAT: TV 2 tok en prat med sangeren i påskesola. Foto: Simen Askjer / TV 2

Stor endring

De største endringene har skjedd i form av ryddighet og fysisk form, men han har også fått med seg andre verktøy i verktøykassen.

– Jeg trodde virkelig ikke at jeg skulle lære så mye om meg selv, som jeg gjorde der inne. Jeg har blitt mer ryddig i livet, fått mer selvinnsikt ... Ja, det er ikke måte på.

Et helt konkret eksempel artisten byr på, er at han fortsatt har tellekanter på boksershortsene sine i klesskapet. Sengestrekken har han derimot lagt fra seg.

GLAD I FRISK LUFT: Daniel Kvammen er glad i å gå på ski. Han er også god med løpesko. Foto: Simen Askjer / TV 2

Skapt tradisjon

Når man hører om påskeplanene til Kvammen, er det ingen overraskelse at den fysiske formen til Kvammen er på topp etter å ha vært med på «Kompani Lauritzen».

På langfredag skal artisten dra lydannlegget sitt opp fjellet Prestholtsæter i pulk for å holde påskekonsert for skituristene. Ifølge UT.no ligger hallingdalsfjellet 1242 meter over havet.

Kvammen er selv fra nærområdet og forklarer at han fikk idéen i fjor. Uten særlig promotering dukket det opp rundt 3000 mennesker da han gjorde samme stunt i 2022, og derfor har han bestemt at dette skal bli en tradisjon.

– Jeg driver nå med musikk og er fra Geilo, så det er hyggelig å gi noe tilbake, sier han med et stort smil.

SUKSESS: Da Daniel Kvammen hadde en lignende konsert på Prestholtsæter i fjor, kom det rundt 3.000 publikummere. Dette bildet er fra tidligere i påsken, da området blir brukt av skiglade mennesker som ønsker en kaffetår og en matbit mellom rundene i bakken. Foto: Simen Askjer / TV 2

Følger med

Kvammen sier at han har sett på årets «Kompani Lauritzen»-sesong, og er særlig imponert over aspirant Tete Lidbom (36), som han også kjente litt fra før.

Lidbom fikk nylig «over norm» da befalet skulle gi han en vurdering i såkalt «militært forhold», noe som er den aller øverste vurderingen man kan oppnå.

Kvammen har også tatt kontat med to deltakere fra sin egen sesong, Tone Damli (34) og Espen Lervaag (45), for å mimre. Han sendte dem en melding som lød:

– Tenk at de har laget en sesong uten oss?