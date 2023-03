Da «Kompani Lauritzen»-profilen møtte kongen, bar hun på en stor hemmelighet

Allerede i første episode av årets «Kompani Lauritzen» gjorde Cecilia Frølandshagen seg bemerket. Flere av kjendisene kaller henne det strengeste og skumleste befalet av dem alle, noe hun selv synes er morsomt å høre.

– Jeg var kjempenervøs, så da var det lettere å være ekstra streng. Jeg var nok ekstra streng for å ha litt mer kontroll på nervene innledningsvis, sier hun lattermildt, og fortsetter:

– Vi har jo veldig kort tid med deltakerne. Hvis de skal komme seg inn i bobla, så må de ha det litt hardt og brutalt i starten. Ellers oppnår vi ikke det vi ønsker, og de vil heller ikke oppnå målene sine.

Frølandshagen blir mindre streng i løpet av sesongen. Årsaken har ikke med nervene å gjøre, men skyldes noe helt annet. Se hvorfor i videoen under:

Annerledes i virkeligheten

Frølandshagen er ingen hvemsomhelst i Forsvaret. Hun er stabssersjant ved Terningmoen leir, og ble håndplukket av «Kompani Lauritzen»-kaptein John Hammersmark for å være med i TV-programmet.

– Ryktet gikk foran henne, og jeg visste at hun er sterk. Jeg visste at hun stiller høye krav, men ikke høyere krav enn hun stiller til seg selv. Det er ganske viktig. Også har hun ordentlig glimt i øyet, sier «Hammers» til TV 2, og poengterer at det er viktig med gode, kvinnelige forbilder i militæret, så vel som i alle andre arenaer.

Nesten hele hennes yrkesaktive liv har hun jobbet med ferske soldater. Denne kunnskapen gjorde henne perfekt egnet til TV 2-programmet, ifølge Hammersmark.

Frølandshagen brukte lang tid før hun takket ja til TV-tilbudet, men kom frem til at dette var en opplevelse man rett og slett ikke kunne miste.

Hun poengterer at hun er en litt annen utgave av seg selv når hun jobber med vernepliktige soldater, enn når hun er på TV.

– Det er klart at med mine vernepliktige soldater, som jeg har i ett år, så er jeg ikke like «streng». Vi byr litt mer på oss selv. De vernepliktige er jo der og gjør en jobb i ett år. De blir jo kollegaene mine på en helt annen måte enn kjendisrekruttene.

De som får Frølandshagen som kollega er svært heldige, skal vi tro hennes kollegaer i Forsvaret. Det er kanskje ikke rart at hun mottar mye skryt, for hun er en historisk kvinne.

Kongen overrakk den historiske prisen

TV 2 møter Frølandshagen i hjemmet hennes, midt i vinteridylliske Hernes. Her bor hun landlig til, med stor hage, hønsehus bak huset og noen småbruk i umiddelbar nærhet.

Likevel bor hun kun en kort kjøretur unna Elverum, hvor hun også har arbeidsplass. Her trives hun godt, sammen med familien sin.

Å ha vært med på en TV-innspilling, har på ingen måte gjort henne oppesen. Det er tydelig at hun ikke ønsker å skryte av seg selv eller den imponerende karrieren hennes.

– Det er jo litt surrealistisk å få en pris av kongen fordi man gjør jobben sin. Jeg føler ikke at jeg gjør noe spesielt, eller at jeg er noe flinkere enn andre.

Likevel godtar hun, svært motvillig, å prate om egne bragder. For man kan ikke intervjue Frølandshagen uten å nevne at kong Harald gjorde henne til en historisk kvinne i 2016.

Hun ble tildelt brigader Leif Schanches æresbevisning for sin innsats i Hans Majestet Kongens Garde, en pris som gis til befal som «har utmerket seg spesielt på alle felter». Aldri før hadde denne prisen gått til en kvinne.

– Det er veldig hemmelig hvem som vinner denne prisen. Jeg måtte komme meg til Huseby for å sy om paradeuniformen min, fordi jeg var høygravid. Det er en egen systue på Huseby leir, og syerne lurte på om jeg virkelig trengte å sy om uniformen, og om jeg ikke bare kunne gå med en annen uniform. Jeg hadde ikke lov til å si at jeg skulle vinne prisen, så jeg måtte bare virke vanskelig og insistere på at den måtte sys om. Man kan ikke møte kongen uten paradeuniform, ler Frølandshagen hjertelig.

Hun beskriver det som en stor ære å få prisen, og setter pris på tilliten. Med det sagt, var ikke selve seremonien og den påfølgende mottakelsen noe som passet henne.

Verken liker hun den enorme oppmerksomheten, eller den formelle stemningen.

– Vi hadde en veldig hyggelig samtale, kongen og jeg. Men skal jeg være ærlig, så var det litt stivt i starten. Det har ikke noe med ham å gjøre, men settingen. Jeg og alle andre var jo veldig opptatt av hvordan man snakker med en majestet. Etter hvert skjønte jeg at heller ikke han likte den stive stemningen, og vi begynte å snakke mer løst. Da fortalte han at han synes at det var stas at jeg var første kvinne som vant prisen. Samboeren min hoppet også inn i samtalen, og da byttet vi tema. Han fortalte at jeg hadde sønnen vår Isak i magen.

– Så du startet samtalen med kongen med en hemmelighet, også røpet samboeren din hemmeligheten?

– Ja, det er helt riktig. Han lo og syntes dette var gøy. Vi hadde det veldig trivelig etter at hemmeligheten kom frem, smiler hun.

For å demonstrere hvor lite selvopptatt Frølandshagen er: Når TV 2 spør om å se sabelen som alle vinnere av æresprisen får, forteller hun at den er et sted i kjelleren. Den har hun ikke tatt frem på lenge, men blir overtalt til å vise den frem.

Skrytes opp i skyene

Det er ikke bare kongen som har latt seg imponere av Frølandshagen. Rolf Kulseng Ytterstad, talsperson for Hæren, finner nesten ikke nok superlativer når han skal beskrive henne.

– Som kollega er hun særdeles faglig sterk og ansvarsfull. En dyktig spesialist som med sitt meget gode lederskap er et forbilde for de yngre.

– Hva tror dere det kan bety at kvinner som henne frontes i TV-programmer som «Kompani Lauritzen»?

– Å synliggjøre gode kvinnelige forbilder er viktig for Forsvaret. Både fordi vi har en ganske høy andel kvinner som gjennomfører førstegangstjeneste, samt for å vise bredden og mangfoldet blant våre ansatte, svarer Ytterstad.

Frølandshagen får vite hva Ytterstad har sagt, og blir nærmest målløs. Før hun sier at det var rørende å høre så fine ord om seg selv.

Kunne tenkt seg én autograf

I huset til Frølandshagen er det smakfull kunst på veggene, store familierom og fine dekorasjoner. Det er barnesko og ytterklær som vitner om aktive barn og en aktiv familie.

Det å være borte fra kjernefamilien, var det tøffeste med å være en del av «Kompani Lauritzen».

– Han som ble igjen, mens jeg dro til Setnesmoen. Det var jo han som fikk mest arbeid denne perioden. Han er veldig snill som lot meg gjøre dette, men det er viktig å unne hverandre ting. Jeg savnet familien mye og har to små barn hjemme. Det var utfordrende å være borte, særlig fordi han eldste startet på skolen én uke før jeg reiste av gårde. Da jeg kom hjem igjen, hadde han jo lært å skrive og lese. Det skjedde mye på kort tid.

Hun påpeker også at barna hennes synes det er stas at hun skal være på TV, særlig på grunn av én deltaker.

– Han eldste har sett på FlippKlipp, så han syntes det var veldig stas at Christopher Robin Omdahl var med. Mange av de andre i befalskorpset ba om en autograf fra ham, men jeg turte ikke. Jeg følte at jeg hadde gått for mye ut av rollen om jeg gjorde det.

Nå som innspillingen er over for lengst, utelukker hun ikke at hun kryper til korset og ber om en autograf likevel.

