Brutalt sjokk: – Følte meg ensom

– Det er ikke alle som skal gjøre det jeg har gjort. Det å bare dra med en koffert og en drøm, uten å ha en klar visshet om hva du skal. Det er ikke for alle.



Få kan forstå hva slags liv Mona Berntsen (34) har levd.

I «Kompani Lauritzen» har danseren fått kastet utfordringer etter seg på løpende bånd.

Men krevende øvelser, mentale oppgaver og militære tilbakemeldinger er ikke noe nytt for 34-åringen.

I mange år har hun levd et liv hvor hun har fått leve ut barndomsdrømmen, men også fått kjenne på baksiden av suksess.

I dette intervjuet skal Mona fortelle om drømmen som ble virkelighet, om hva det har kostet henne og ensomheten hun følte på.

SYKT PRESS: – Alt man tror om Hollywood og L.A. er sant. Det er et sykt press der, sier Mona. Ballen hun holder er fra da hun opptrådte på Superbowl, og er signert av hennes arbeidskollega Justin Timberlake. Foto: Erik Edland / TV 2

Representerer landet

I en årrekke har Mona Berntsen delt scener med noen av verdens største stjerner.

I ni år turnerte hun verden rundt med Justin Bieber. I omtrent ett år jobbet hun med Madonna. I 2018 danset hun på et av verdens største shows, «Super Bowl», med Justin Timberlake.

Listen er lang over hva 34-åringen har oppnådd så langt i livet.

– Selv om jeg ikke har kunnet vinne medaljer for Norge, har jeg båret det norske flagget der ute i verden så godt jeg har kunnet.

At hun ble trent og oppdaget i Norge betyr mye for henne.

– Hver gang jeg blir introdusert av mine kollegaer, og de introduserer meg som norsk, merker jeg en sterk stolthet.

HENGER MED STJERNER: Mona har samarbeidet med flere av de største navnene i underholdningsbransjen. Foto: Erik Edland / TV 2

Rakk ikke å tenke

– Jeg følte at dansen valgte meg. Gud, så poetisk og så teit.

Mona ler når hun forteller om hvor det hele startet.

Lidenskapen ble raskt synlig. Ifølge 34-åringen har foreldrene hennes alltid sagt at hun danset før hun kunne gå.

Selv om hun holdt på med andre aktiviteter som fotball, tennis og korps, var det dansen som lokket mest.

– Jeg trikset aldri med ball i hagen. Jeg kastet heller ballen og danset rundt den. Da ble det veldig tydelig.

– Det ble til slutt det mest naturlige i verden. Fra å lage masse danser på jenterommet, til at det er dette jeg lever av.

LITEN JENTE MED STOR DRØM: Mona danset før hun kunne gå, ifølge foreldrene. Foto: Privat

Allerede som 13-åring startet Mona å jobbe med dans. Det er nettopp derfor hun mener at dansen valgte henne.

– Det skjedde så tidlig, før jeg rakk å tenke: «Hva er det jeg vil gjøre med livet mitt?».

Utallige timer på dansestudioer og scener skulle raskt belønne seg. I 2008, 18 år gammel, vant hun dansekonkurransen «So You Think You Can Dance Scandinavia». Ett år senere ble hun signert av Bloc Agency, et amerikansk agentbyrå.

19 år gamle Mona måtte dermed ta stilling til flere spørsmål hun ikke hadde tenkt gjennom tidligere. Skulle hun flytte til Amerika? Skulle hun gå på skole? Hva skulle hun gjøre?

– Veldig mange unge utøvere må velge sånt tidlig, fordi fysiske yrker er unge.

VALGT AV DANSEN: – Det har vært veldig tydelig at dette er det jeg er lagd for. Dansen valgte meg, jeg valgte ikke den, sier Mona Berntsen og flirer. Foto: Erik Edland / TV 2

– Ikke rart jeg traff vegger

To dager etter 20-årsdagen dro Mona fra lille Norge til store USA og englenes by – Los Angeles.

– Jeg trodde jeg var voksen, og tenkte at jeg burde klare meg selv. Når jeg ser 19-20-åringer nå, så tenker jeg: «Å herregud, jeg var jo bare et barn».

– Jeg visste ikke hva jeg drev med, og kjente ikke meg selv godt nok. Det var ikke rart jeg traff noen vegger.

Når kompaniaspirant Berntsen hører Dag Otto Lauritzen snakke om den berømte kjelleren, var den en allerede kjent plass for danseren.

– Jeg tror egentlig min kjeller er ganske innredet, jeg. Med sofaer og puter. Og spikermatter, sier hun og flirer.

– Jeg har vært nede i kjelleren ganske mye. Den kjenner jeg godt. Og som Dag Otto sier: «Du kan tro at du er i kjelleren, men du er bare halvveis ned trappa». De trappene kan være lange, bratte og føles uendelige ut, også.

GIR ALT: – Jeg har besvimt av scenen. Jeg har kastet opp ved hver exit. Løpt med magesjau. Men jeg må på scenen. Foto: Erik Edland / TV 2

Spybøtter og oksygentank

Å leve et turnéliv – 300 reisedager i året, flere år på rad, med utallige show – krever sin kvinne.

– Jeg vil nok si at 95 prosent av danseutøvere dessverre er skadet innen premieren, og det er fordi det er et så hardt kjør. Vi har ikke noe regelverk som sier hvor mange timer man skal trene og øve. Showet skjer da, og alt som har skjedd i forkant, må skje innen den tid. Om det er tolv, 16 eller 24 timer, har ikke noe å si.

– Du står der helt til den høyeste i hierarkiet sier: «Nå er vi ferdig». Det er slik jeg har levd.

I Monas vokabular finnes ikke «jeg er syk», eller «dette går ikke». Det finnes kun, til nød, dårlige dager.

STJERNE-VENN: Mona og superstjernen Justin Bieber omfavner hverandre på scenen. Foto: Privat

Selv har hun måttet stå på scener med spybøtter ved hver exit, og hatt oksygentank tilgjengelig når det har vært nødvendig.

– Du pusher deg såpass at dersom det ikke går, så er det enten fordi jeg har besvimt, eller fordi jeg ikke fysisk kan gjøre det. Det er ikke det sunneste, men det er den verdenen jeg kommer fra.

Det enorme presset mener hun er en blanding av to ting:

– Den ene delen handler om integritet. Hvis jeg skal si til noen at det ikke går, så skal jeg være sikker på at da går det faktisk ikke.

– Men det er også frykten for å bli byttet ut. I min bransje er det sånn det er. Hvis du ikke er fysisk kapabel til å utføre arbeidet, og til å prestere, blir du byttet ut.

IKKE BARE EN SOLSKINNSHISTORIE: – Alle de nei-ene jeg har fått er jo med på reisen min, like mye som de ja-ene jeg har fått. Foto: Erik Edland / TV 2

– Visse ting jeg ikke ville unt noen

Etter 14 år i Los Angeles ønsket Mona å fortsette karrieren med Norge som base, og i 2022 flyttet hun hjem.

Tiden i englenes by har båret preg av opp- og nedturer. Men Mona er ikke i tvil om sin avgjørelse, da hun valgte å reise helt alene og satse på drømmen.

– Jeg ville aldri vært det foruten. Det var riktig for meg og mitt liv.

Å være ung kvinne i en by hvor «alle» higer etter suksess, har vært krevende.

– Man snakker altfor lite om utøvere som skal satse, uten å ta hensyn til den psykiske helsen. Hva skjer når personen blir satt et annet sted, alene?

– Jeg var heldig med at jeg kom meg gjennom det. Men det er veldig mye der som kunne gått galt, forteller hun.

– Kanskje jeg skulle spurt mer om hjelp, åpnet mer for at jeg hadde det veldig krevende. Ellers så vet jeg egentlig ikke, for det kan også være at det var måten jeg klarte å «deale» med det på. Fordi det har jo gått bra med meg.

TØFT LIV: – Jeg er veldig glad for at det har gått greit, men det er visse ting som jeg bare aldri ville unt noen andre. Foto: Erik Edland / TV 2

Jobbavslag og tilbud, opp- og nedturer – Mona mener det er store kontraster som har ført til den hun er i dag. Det er nemlig ikke nødvendigvis kun karrieren som henger høyest blant den fineste minnene.

– Det handler om noe som skjedde med meg som menneske, som gjorde at jeg kunne prestere bedre. At jeg fant og ble påmint på kilden til lidenskapen min.

I tunge stunder tenkte hun ofte tilbake på åtte år gamle Mona, som danset seg rundt fotballen i hagen. Den barnslige måten å tenke på ble viktig for henne, og er inspirasjonen til hennes egen serie med barnebøkene «Flow».

– Du bare gjør det. Du er ikke så redd for noe. Så jeg måtte gå tilbake til åtteåringen i meg ganske ofte og tenke: «Men hva hadde åtteåringen egentlig gjort her? Gjør det».

– Det har vært tungt, men jeg ville aldri vært foruten de årene, på godt og vondt. Men det er visse ting jeg har opplevd der, som jeg aldri ville unt noen.

BLIKKET FRAMOVER: Mona tar med seg mye lærdom på veien videre i livet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Beinhardt

Fra å stikke seg ut i mengden i Norge, til nærmest å bli usynlig i USA var en krevende tid for danseren.

– Jeg var nok både litt naiv og beskyttet fra visse ting i livet her hjemme til å egentlig være sterk nok – eller klar nok – til å forstå hvordan noen ting ute i den store verdenen er og ikke minst, denne bransjen.

– Å stå der som 20-åring fra Norge, uten å ha et menneske å spørre om hjelp … Det var veldig mange ting som kunne gå galt med meg.

For da hun fant seg selv stående helt alene i en by hvor alle ble en fremmed, kjente hun på en ensomhet.

– Det var en stund hvor jeg følte meg veldig alene og ensom. Det var beinhardt.

ENSOM: Med familie og venner på den andre siden av Atlanterhavet, ble det en ensom tid for Mona i USA. Foto: Erik Edland / TV 2

Hun kunne ta seg selv i å ikke ha snakket med en eneste sjel i løpet av flere dager. Dukket hun opp på audition eller andre arrangement, kunne hun fort føle seg usynlig i mengden.

– Du bare betyr ikke noe, og den er ganske beinhard. Det er da man innser at man tar så mye for gitt.

Tidligere hadde Mona hatt familie, venner, skole og danselærere rundt seg. Da de trygge punktene forsvant, da hun flyttet, innså hun hvor viktig de var for henne.

– De er så viktige deler av livet, som du til slutt står helt uten, uten å tenke over hvor mye det egentlig betyr. Det ble et brutalt sjokk for meg.

PÅ TRENING: Mona har tilbrakt utallige timer på trening opp gjennom årene. Foto: Privat

Nå måtte Mona bli venn med seg selv – noe hun ikke hadde tenkt på tidligere.

Den ensomme hverdagen ble med tiden lettere å håndtere. På et tidspunkt innså hun at hun ikke følte seg ensom lenger, men alene.

– Det hjalp mye. Men det tok tid.

– Når man har hatt et turnéliv, som jeg har hatt i omtrent ti-tolv år, måtte jeg slå meg til ro med å være alene til slutt. Jeg måtte trene meg selv og lære meg til å like meg selv – være ok med å være min egen venn. Det høres veldig trist ut, men det var sånn det var.

– Jeg kan ikke være avhengig av mennesker for å kunne være bra, eller ha det bra. Det måtte jeg lære veldig fort. Jeg merket hvor avhengig man er av andre folk og annen kjærlighet for å kunne ha det bra med meg selv, som nok er slik vi er som mennesker.



ALENE, IKKE ENSOM: Mona har jobbet med seg selv for å overkomme hindringer. Foto: Erik Edland / TV 2

Sa ikke noe hjemme

Med årene er det mange som har spilt en rolle i hvilken retning Mona skulle ende opp. I tillegg til å legge et stort press på seg selv, følte hun at det var mange som hadde investert mye i hennes karriere.

Da hun stod alene med haugevis av avslag i en stor by, holdt hun mye for seg selv.

– Alt skjedde så fort. Jeg følte nok at jeg skyldte andre – og meg selv – å levere. Selv om foreldrene mine var sånn: «Ja, men går det ikke, så går det ikke. Da kommer du hjem, og så fortsetter du skolegangen din».

– Men jeg er nok en plan A-dame. Jeg hadde bygd opp et press på meg selv, ikke kun på grunn av genuin støtte fra familien, men også på grunn av mine danselærere og venner som jeg føler oppriktig har tatt meg under vingene sine, og gitt meg alt de har, slik at jeg skulle ha bedre forutsetninger.

– Jeg følte at de har gitt meg så mye, og at jeg skylder dem det. Det er ikke bare meg. Det er så mange investerte.

34-åringen beskriver det som et ubehagelig press.

– Jeg var ikke så snill med meg selv. Da kommer man tilbake til at jeg måtte bli venn med meg selv.

SATSER VIDERE: – Jeg har ikke lagt opp som danser, sier Mona. Foto: Erik Edland / TV 2

Føler på et behov

Framover kommer Mona til å ha base her hjemme, men fortsette å reise til USA for nye danseeventyr. Agentene hennes er klar over hva slags type jobber som kan være aktuelle.

Det er nemlig ikke alt som henger like høyt lenger.

– Det må alltid toppe det man har gjort. Jeg har nådd mine største, hårete, tullete drømmer, men nå handler det mer om hva jeg vil.

– Nå vil jeg her og jobbe videre med det som jeg innser at har utviklet seg til en stor lidenskap nå – creative direction og å være med på å skape noe større enn meg selv. Men jeg har ikke offisielt lagt opp som utøvende. Det er en veldig stor ting, den dagen jeg gjør det.

I løpet av årene har hun fått muligheten til å nerde på det hun elsker aller mest, med noen av verdens beste i sitt felt, nemlig å bygge opp et show.

STORE DRØMMER: Mona har mange planer og drømmer for karrieren. Foto: Erik Edland / TV 2

Menneskene hun har møtt, og alt hun har lært, håper hun å dele videre med de som kommer etter.

– Jeg har sittet i rom med en håndfull dansere, koreografer og regissører og lært. Hvis jeg ikke sprer det, så blir det bare blant oss i det rommet, og det synes jeg ikke er riktig.

– Nå føler jeg på et behov for å skape noe større enn meg. Hele mitt liv har det handlet om meg. Jeg ville aldri vært dette foruten, men når man virkelig skal satse må du alltid spørre deg selv om hvorfor du gjør det.

– Hva er grunnen? Hva er intensjonen? Og hvis det ikke bunner i kjærlighet for noe, så er det veldig lite som er verdt det – uansett hva du skal satse på og har lidenskap for.