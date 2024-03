Brøt sammen på TV – forklarer hva som egentlig skjedde

ASPIRANT: For tiden figurerer Aleksander Sæterstøl som aspirant på TV-skjermen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Aleksander Sæterstøl mener at snus- og nesesprayavhengigheten hans ikke ble tatt på alvor inne på «Kompani Lauritzen», og at dette påvirket hvordan han opptrådte i starten av oppholdet.

– Jeg fikk ikke snus eller nesespray før kvelden, altså rett før vi skulle legge oss. Jeg tror bare de som er avhengig av de to vet hvordan det er. Jeg fikk abstinenser jeg ikke visste jeg kunne få, sier Aleksander Sæterstøl (28) til TV 2.

Forklaringen kommer etter at TV 2 spør han om å utdype hva han har skildret på Snapchat til sine mange følgere tidligere i uken.

28-åringen har nemlig åpent og ærlig beskrevet hvorfor han reagerte som han gjorde da han startet tilpasningen til det militære regimet på Voss.

TØFF START: Sæterstøl har hatt en tøff start på «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Hodet mitt holdt på å eksplodere



Sæterstøl skriver på Snapchat at han fikk «megaknekken» den første dagen, og at han derfor har gruet seg til at programmet skulle begynne å gå på TV.

Han forklarer at de noe skuffende resultatene i enkelte av de fysiske prøvelsene i det første programmet blant annet skyldes at han ble nektet snus og nesespray.

Han hadde også en emosjonell respons etter flere tilfeller av motgang inne på Bømoen leir, og TV-seerne kunne se at med-aspirant Vår Staude (57) måtte trøste den gråtende bergenseren.

– Jeg er også allergisk mot alt mulig, så det ble kanskje litt for mye for meg, sier Sæterstøl til TV 2.



Se det tårevåte øyeblikket i videoen over.

På Snapchat skriver han at han gjentatte ganger hadde blitt lovet at han skulle gå tilgang til snus og nesespray når han måtte trenge det, nettopp på grunn av avhengigheten.

Den første dagen i Voss fikk han likevel blankt nei av befalet da han fortalte om avtalen hadde gjort med produksjonen. Han beskriver at befalet ble surere og surere hver gang han spurte om å få tilgang til produktene.

REKORD: Sæterstøl har også imponert TV-seerne inne på militærleiren. Ingen andre deltakere har noensinne tatt like mange repetisjoner som bergenseren i denne øvelsen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg måtte gå med munnen åpen hele tiden for å få luft, noe jeg misliker, sier Sæterstøl på Snachat, og poengterer:

– Hodet mitt holdt på å eksplodere fordi jeg var så tett.

Slik svarer TV 2

TV 2s pressekontakt Siril Vatne Meling bekrefter at Sæterstøl ble lovet tilgang til både snus og nesespray på forhånd.

– Ja, det stemmer at Aleksander fikk lov til å ha med seg både nesespray og snus under innspillingen. Den første dagen har deltakerne imidlertid ikke tilgang til personlige eiendeler før de kommer til rette på kasernen på kvelden. I dette tilfellet hadde Aleksander snus og nesespray i kofferten sin, og han hadde dermed ikke tilgang på dette før senere på kvelden.

Meling kommenterer også skildringen Sæterstøl kommer med angående befalet, som ifølge Sæterstøl var sure da han ba om tilretteleggelse i form av snus og nesespray.

– Det er forståelig at befalet kan oppfattes som strenge, og at overgangen til det militære regimet oppleves overveldende og vanskelig for deltakerne. Å være med på «Kompani Lauritzen» er svært krevende, der deltakerne må ut av komfortsonen og utfordres både fysisk og mentalt, sier Meling, og fortsetter:

– Da er det forventet og helt normalt at det kommer reaksjoner som i dette tilfellet. Hensikten med opplegget er at hver enkelt skal oppleve personlig vekst og bli en bedre versjon av seg selv.

DELER PÅ SNAPCHAT: Slik beskrev Aleksander Sæterstøl sitt første møte med oberst Dag Otto Lauritzen sitt kompani. Foto: Skjermdump fra Snapchat.

Da Sæterstøl omsider fikk tak i nesesprayen sin, fikk han en fysisk reaksjon.

– Jeg var så tett i nesen at når jeg først fikk nesespray og snus måtte jeg snu meg opp ned for å få nesesprayen inn. Ellers rant det bare ut. Jeg lå på bakken i ti minutter og hørte det knase i hodet, sier Sæterstøl til TV 2.



«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play hver onsdag og lørdag.