Bob-en hastet med helikopter til sykehus: – Helt knust

FORTVILET: Patrick Åteigen ble helt knust etter at Bob-en ble sendt på sykehus i luftambulanse. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I mandagens episode av «Tropp 2», havner Patrick Åteigen (28) i en svært uheldig slåsskamp med en såkalt Bob.



Bob-ene er personer kledd i polstrede drakter, som dukker opp når deltakerne minst venter det – for å «banke» dem opp.

Gjennom hele dagen, måtte «Tropp 2»-deltakerne kjempe seg forbi de fryktinngytende Bob-ene, som lusket rundt på Setnesmoen leir til enhver tid.

– Vi satt i matsalen, og så kom en Bob inn å så intenst bort på meg. På akkurat meg. Sikkert fordi jeg er en stor kar, sier Åteigen.

På vei fra matsalen og tilbake til kasernen, kommer den samme Bob-en løpende mot 28-åringen.

– Det ble håndgemeng, dytting og skuffing. Han var en sterk kar, og jeg liker å tro at jeg er en sterk kar. Så ble det bare for mye.

SLÅSSKAMP: Patrick Åteigen takler Bob-en. Sekunder senere gikk det galt. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Slo hodet i bakken

Midt under slåsskampen, faller Bob-ens hjelm av. Åteigen blir bedt om å avslutte kampen, og han legger hånden på motstanderens skulder og spør om det går bra med ham.

– Jeg husker at det kom en lyd, og da jeg snudde meg så jeg at hjelmen hans hadde falt av. Han virket helt stiv i kroppen, og jeg skjønte at noe måtte ha gått galt.

Befalet sendte Åteigen inn på kasernen, og spurte Bob-en om det hadde skjedd noe med nakken hans.

– Ja, og så stråler det som faen ned i venstrehånden, svarer den skadde Bob-en.

UROLIG: En bekymret Åteigen følger med fra kasernen. Foto: «Tropp 2» / TV 2

Fra badevinduet på kasernen bevitnet Åteigen dramaet som utspilte seg.

– Jeg så at en lege kom til og la på nakkekrage, men jeg så ikke at ambulansen kom, sier han.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forklarer hendelsesforløpet.

– En av Bob`ene falt etter en bryteseanse mot Patrick Åteigen. Etter fallet uttrykte vedkommende at han hadde smerter i nakken og ned mot den ene skulderen, og han ble undersøkt av produksjonens lege på stedet.

TATT HÅND OM: Ambulansen kom inn på Setnesmoen leir for å hente den skadde Bob-en. Foto: «Tropp 2» / TV 2

– Legen ringte AMK, og vedkommende ble fraktet i ambulanse til sykehus i Molde slik at det kunne gjøres grundige undersøkelser av nakken. Det ble tatt CT, og etter alle undersøkelser var gjennomført var det ikke tegn til skader eller noe alvorlig som følge av fallet, opplyser Dahl.



Ville trekke seg

Vennesla-gutten sier at han selv tar sterk avstand fra vold, og at han slet med skyldfølelse over å ha forårsaket nakkeskaden.

SKYLDFØLELSE: Patrick Åteigen var sterkt preget etter ulykken. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg er sykepleier. Jeg vil bare hjelpe folk, ikke slåss og skade dem, sier Åteigen i episoden.

Til TV 2 sier Åteigen at han ble så preget av hendelsen at han på et tidspunkt ikke ønsket å fortsette innspillingen.

– Jeg kjente at: «Nå trekker jeg meg». Det gnagde ordentlig på meg. Det eneste jeg klarte å tenke, var at dette sikkert var en familiefar. For jeg vet hvor alvorlig en nakkeskade kan være. Da kjente jeg at jeg var helt knust.

28-åringen sier at han syntes det var vanskelig å konsentrere seg om TV-innspillingen etter ulykken.

– Jeg kunne ikke leve med det hvis han hadde pådratt seg en alvorlig skade. Da hadde jeg aldri tilgitt meg selv, sier han.

VILLE BORT: Åteigen ble så preget av han ønsket å trekke seg. Foto: «Tropp 2» / TV 2

– Lettelse

Produksjonen kom med jevnlige oppdateringer om Bob-ens tilstand, noe som etter hvert beroliget Åteigen.

– Jeg fikk vite at han hadde fått en nakkeskade, og at han hadde blitt fløyet i helikopter til Molde sykehus for å bli ivaretatt der. De sa at alt visstnok gikk fint. Det ble en lettelse, men samtidig er «gikk fint» et definisjonsspørsmål. Han kunne jo fortsatt ha skader.

– Kapteinen var veldig tydelig på at jeg ikke hadde gjort noe galt. At det var godt kjempet av meg, og at var bare et uhell. De trygget meg på at det gikk fint med Bob-en, og at alt kom til å gå bra, sånn at jeg bare kunne slappe av.

LETTET: Patrick Åteigen med Eirik Rimmereid. Etter ulykken ble han svært lettet over å høre at det gikk bra med Bob-en. Foto: Matti Bernitz / TV 2

TV 2s pressesjef sier at produksjonen er godt rustet dersom ulykker eller skader inntreffer under TV-innspillingen.

– Helse og sikkerhet for alle involverte i produksjonen kommer alltid først. Alle øvelser og aktiviteter under innspilling blir nøye sikkerhetsvurdert på forhånd, i tillegg til at produksjonen både har sikkerhetsansvarlig og lege til stede under opptak, sier Jan-Petter Dahl.



– Hvordan ble Bob-en ivaretatt av TV 2 etter hendelsen?

– Vedkommende ble fraktet hjem fra sykehuset med beskjed om at han når som helst kunne ta kontakt med sykehuset om det skulle bli verre. Produksjonens lege fulgte opp med en samtale i etterkant av hendelsen, i tillegg til at produksjonskontoret også var i kontakt med vedkommende i ettertid, sier Dahl.

HOLDT KONTAKTEN: Patrick Åteigen har snakket med Bob-en etter ulykken inne på Setnesmoen leir. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Helt fin nå

Når Patrick Åteigen senere fikk møte Bob-en igjen, ble det et sterkt øyeblikk.

– Han fortalte meg at alt gikk fint. Da kjente jeg at jeg knakk sammen. Jeg klarte ikke å holde følelsene tilbake. Det var «ugly cry», sier han og ler.

Under premierefesten til «Kompani Lauritzen: Tropp 2» i oktober, kunne Åteigen fortelle at han senest samme dag hadde vært på telefonen med Bob-en.

– Vi har pratet mye i dag, og han fortalte meg hvordan det gikk med rehabilitering og opptrening. At han hadde litt skader, men at han er helt fin nå. Det var godt å høre, sier han og smiler.

«Kompani Lauritzen: Tropp 2» sendes på TV 2 Play, og nye episoder legges ut mandager og onsdager fra kl. 06.00.