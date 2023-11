Bekrefter kjæreste etter innspilling

STOR FORANDRING: Etter «Tropp 2» er sivilstatusen endret for Samantha Muniz. Foto: Per Haugen / TV 2

Da Samantha Muniz (27) gikk inn på «Kompani Lauritzen: Tropp 2» i mars, var hun singel.

– Jeg hadde hatt en liten greie med en kar, men vi falt fra hverandre. Jeg tenkte ikke på han inne på «Tropp 2», for der inne var all tid fylt opp.

Etter hardkjøret inne på Setnesmoen leir, opplevde Muniz en stor overgang da hun gikk tilbake til hverdagen i Oslo.

– Da jeg kom ut, følte jeg meg ensom. Jeg hadde ikke en dritt å gjøre, og tenkte: «Hva skjer med livet mitt nå?». Da ble det mer naturlig for meg å tenke på han jeg hadde datet. Da begynte jeg å savne han.

Muniz, som er troende muslim, fikk øye på gutten mens hun åpnet fasten under ramadan sammen med venner på Grünerløkka i Oslo.

– En av venninnene mine sa: «Der kjørte han forbi». Jeg sa: «Burde jeg sende en melding til han?», og alle venninnene mine oppfordret meg til å gjøre det. Jeg gjorde det, men han var jævlig kald. Jeg fikk egentlig en hånd i ansiktet.

BELØNNING: Rekrutt Muniz får et velfortjent klapp på skulderen av oberst Lauritzen etter å ha gjennomført øvelse «Istapp». Foto: Matti Bernitz / TV 2

Tror på bryllup

En stund etter sendte gutten en melding og spurte Muniz om han kunne komme og hente henne på jobb.

– Da tok vi en lang prat, og fra den dagen startet ting mellom oss igjen. Så nå har jeg «boyfriend», sier hun og smiler.

– Jeg føler ikke at det var et tidspunkt der vi ble enige om å være kjærester, men vi møttes igjen rundt mai - juni. Så det var i sommer at det ble oss to. Da var vi sånn: «Jeg trives, og du trives. Vi lukker dørene. Ingen andre kan komme inn. Nå er det stengt».

PÅ FEST: Samantha Muniz på premierefesten med venninnen Marion Fransrud. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

27-åringen trives godt med å ha kjæreste.

– Vi har det dritbra sammen. Han er en så bra kar. Så «gentleman». Han er veldig gammeldags. Jeg visste ikke at jeg skulle falle for det, men det er fordi jeg ikke har møtt karer som har vært innenfor den «viben», sier hun.

– Hva tenker du om framtiden deres?

– In sha´ allah, som betyr «hvis Gud vil», så gifter vi oss. Jeg tror det, sier Muniz, som også avslører flytteplaner:

– Vi har snakket om at vi skal flytte sammen på nyåret, rundt sommertider. Så får vi se om det skjer. Nå bor jeg med venninnen min, og trives veldig godt der. Så det blir tøft å flytte fra henne, men jeg har jo lyst til å være med kjæresten min 24/7.

«Kompani Lauritzen: Tropp 2» er tilgjengelig på TV 2 Play.