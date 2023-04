Awans oppførsel tvinger befalet til å gjøre drastisk grep – aldri skjedd før

Når befalet gir et historisk krav, forklarer Turab Awan (25) at det er mobbingen i ungdomstiden som gjør gruppedynamikken på Setnesmoen så vanskelig å takle.

Deltakeren er den eneste i årets sesong som har fått «under norm» i såkalt «militært forhold». Dette skjer i onsdagens «Kompani Lauritzen»-episode, som allerede ligger på TV 2 Play.

Befalet begrunner dette med at de ikke har sett merkbare endringer i Awans oppførsel i lagoppgaver. De ønsker at han gir mer til fellesskapet, og tenker mindre på seg selv.

Kun én gang tidligere har en kjendis fått «under norm», og det var da de ga Dennis Siva (28) påpakning i fjor.

Med et alvorlig blikk forteller fenrik Geir Aker (47) og kaptein John Hammersmark (50) at Awan risikerer å bli sendt hjem dersom han ikke skjerper seg. En slik beskjed har aldri før blitt gitt under en «MF»-samtale.

SERIØSE TYPER: Geir Aker og John Hammersmark tok en alvorsprat med Turab Awan. Foto: TV 2

Følte seg liten

TV 2 har snakket med Awan, som har gjort noen refleksjoner rundt å få den tvilsomme æren.

– Det var en snakkis blant oss, at vi ventet på når jeg skulle få «under norm». Vi lo litt av det. Da jeg fikk det, så var det jo ventet. Samtidig så tynget det meg skikkelig de timene etterpå. Jeg ble skikkelig nedfor, og hadde en tung stemning i hodet.

– Jeg ventet det, men jeg følte meg likevel så liten. Jeg hadde gått rundt og følt på det at jeg ikke var en aktiv del av gruppa. Det kommer fra tidligere erfaringer med lite venner. I ungdomstiden prøvde jeg alltid å passe inn i gjenger, men fikk det ikke til og følte meg alltid som «den svakeste vennen». Alle andre var bestevenner, men jeg kom ikke inn i gruppa. Jeg følte jeg bare kom inn i gruppa for å få noe nærhet, på en måte.

Awan forteller at han tok en samtale med militærpsykiater og «Kompani Lauritzen»-befal Jon Reichelt (61) etter den såkalte «MF-vurderingen». Han ble mobbet fra barneskolen og til han var ferdig med videregående, noe som satte dype spor.

TANKEFULL: Turab Awan fikk noen tøffe dager etter å ha snakket med befalet. Foto: Matti Bernitz

For selv om han syns alle de andre deltakerne var fantastiske, så tok han med seg bagasjen fra barne- og ungdomstiden inn i «Kompani Lauritzen».

Han begynte med musikk allerede som barn, noe som gjorde at han falt litt utenfor, siden alle andre hadde mer «normale» aktiviteter – som fotball og håndball.

Han minnes at folk syns han var rar, og mobbet ham på grunn av dette. Han begynte å foretrekke å være alene, selv om han var kontaktsøkende.

– Reichelt og jeg diskuterte litt. Det er nok en balanse mellom at jeg tar den rollen, og at jeg får den rollen. Det har litt med oppvekst å gjøre. Jeg har alltid bare hatt to venner, og de forholdene jobber jeg veldig hardt med å pleie. Usikkerheten min skinner gjennom, og jeg skåner meg sosialt. Jeg er usikker i store sosiale grupper, og inne på «Kompani» så måtte vi være sammen. Jeg følte jeg måtte gi noe av meg selv, som jeg ikke visste om jeg hadde i meg.

Da Siva fikk «under norm» i sesong tre, fikk han ikke beskjed om at han potensielt sett skulle bli sendt hjem dersom han ikke skjerpet seg. Awan syns det var litt urettferdig at befalet ikke var villig til å hjelpe ham med motivasjonen og hans demoner, når de har vært villig til det tidligere.

– Men på en annen måte, så forstår jeg det jo. Jeg er jo enig med dem om at jeg burde skjerpe meg, jeg var bare i konflikt med meg selv.

JOBBER HARDT: Turab Awan ønsker å bevise overfor seg selv at han kan hvis han vil. Foto: Matti Bernitz

Lillebror

De andre deltakerne har flere ganger sagt at de ser på ham som en slags lillebror de er veldig glade i, og har derfor ikke tatt så store grep rundt unnasluntringen.

– En nydelig, fin og rar fyr. Han har blitt en slags lillebror, konstaterte med-aspirant Tete Lidbom (33) i en episode.

Med det sagt, har også enkelte deltakere irritert seg over at Awan ikke har gitt mer til fellesskapet.

Awan har tidligere uttalt at han syns det var pinlig å se seg selv på TV, og at han skulle ønske han bidro mer. Nå sier han at han ikke tør å se på flere episoder hvor han medvirker.

– Hver gang etter at noen røk ut, så snakket vi om at det var trist fordi de bidro med noe til gruppa. Det var noen som bidro til å holde humøret oppe og andre som bidro med humor. Jeg følte at jeg ikke bidro med noe til gruppa. Det ble nok en ond sirkel, fordi jeg følte fra start at jeg ikke hadde noe å bidra med, og det ble liksom bekreftet. At de klarte seg uten meg. Jeg gravde bare meg selv ned, dypere og dypere. Jeg følte at jeg burde motivert mer, for jeg vet at jeg har det i meg.

TAKKER: Turab Awan er høflig, og takker for tilbakemeldinger. Foto: TV 2

Tok det ikke på alvor

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, forteller at befalet valgte å gi ham «under norm» for å sørge for at Awan tok tilbakemeldingene på alvor.

– Tilbakemelding i militært forhold er et verktøy befalet bruker for å gi deltakerne bevissthet og refleksjon rundt egen person og væremåte, og mulighet til å justere seg og jobbe med utfordringer de har, sier Dahl, og fortsetter:

– I Awans tilfelle så ikke befalet noen stor endring til tross for flere tilbakemeldinger, og de opplevde at han ikke tok beskjedene han fikk på alvor. For å tydeliggjøre hva Awan måtte gjøre for å fortjene sin videre plass i «Kompani Lauritzen» ble han derfor plassert på under norm.

Kompani Lauritzen sendes på TV 2 Play og TV 2 Direkte hver onsdag og lørdag.