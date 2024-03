Avslører sykdom: – Vært bekymret

TV-seerne har i flere uker sett hvordan Hedvig Sophie Glestad (32) tilpasser seg det militæret regime på «Kompani Lauritzen». Dessverre ble ikke oppholdet så langt, da hun tapte en nervepirrende utslagskamp.



Det de fleste trolig ikke vet, var at hun startet oppholdet med sykdom.

TV 2 møtte Glestad rett før hun sjekket inn på Bømoen leir i august, og hun kunne meddele at formen ikke var på topp. Det hadde den heller ikke vært på en stund.

Legene ga beskjed

Før oppholdet startet var Glestad relativt sikker på at ubehaget i kroppen var en slags stressreaksjon.

For å prøve å få bukt med sykdommen, tok hun til og med til Instagram for å be følgerne om råd. Det eneste rådet hun ikke ønsket var «å stresse ned».

HEKTISK HVERDAG: Hedvig Glestad har en travlere hverdag enn de fleste. Hun tror det høye stressnivået påvirker henne negativt. Foto: Skjermdump/Instagram

– Hatt heftig høy puls hele veien og et par «breakdowns» underveis. Viktig å ta vare på seg selv, og den siste tiden har jeg åpenbart ikke fulgt mitt eget råd. Siste 3–4 dagene har jeg vært slapp, svimmel og kvalm. Jeg vet ikke hva det er, men legene tror det kan komme av stress, skrev hun på Instagram dagen før innsjekk.

Samme dag som «Kompani Lauritzen»-eventyret begynte, kom hun med en utdypelse overfor TV 2s journalist:



– Jeg har hatt veldig mye stress i det siste. Jeg er veldig sjeldent syk, så det er sykt typisk at det skulle komme rett før. Jeg har vært bekymret for at det skulle bli verre, men det har det ikke blitt. Det er det samme, hele veien. Jeg har vært svimmel, kvalm og litt rar i kroppen.



INFLUENSER: Hedvig Sophie Glestad er en influenser som for alvor ble kjent gjennom TV 2 Play-programmet «Alle elsker David». Nå har hun fått vist nye sider i «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Annerledes type stress



Selv om hun startet «Kompani Lauritzen»-prosjektet med sykdom i kroppen, tror hun innspillingen kan ha kommet på et godt tidspunkt.

– Jeg tipper det blir mindre stress for min del. De siste dagene har det vært mye stress for å få ting klart til jobb, og det har vært mye jobb i det siste. Så nå blir det litt sånn: «It's out of my hands». Det blir ferie, på en måte. Selv om det selvsagt ikke er ferie, men det blir en helt annen type stress.



Glestad sa som sagt dette rett før hun ble del av Dag Otto Lauritzen sitt kompani. Rett etter at 32-åringen røk ut av «Kompani Lauritzen», spurte TV 2 hvordan hun hadde det. Hun svarte at «kroppen var som gelé, men at det gikk bra med hodet».

Hypotesen hennes om at «ferien» fra jobbstress skulle hjelpe, virker å ha rot i virkeligheten. Etter hvert som hun ble del av kompaniet, forsvant kvalmen og svimmelheten. Hun følte ikke at hun slet med dette under innspillingen.