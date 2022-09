Kompani Lauritzen: Tropp 2 søker deltakere til ny sesong

Når skal du bli voksen?! Skaff deg en jobb, eller bli ferdig på studiet!

Er du lei av å høre at du må ta deg sammen? Da er kanskje Kompani Lauritzen Tropp 2 noe for deg.

Sitter du og gamer hele natta? Blir det for mye fest og for lite lesesal? Er du drittlei av at du ikke gjennomfører? Kjenner du at det bor mer i deg enn du får vist?

Nå har du sjansen til å bevise for deg selv, og andre, at du er tøffere enn du oppfattes som og selv tror! Vi ser etter deg mellom 20 og 28 år som sliter med overgangen til voksentilværelsen.

Gjennom tøffe utfordringer, og beinhard militær disiplin vil du få sjansen til å ruste deg opp til å ta grep om livet og fremtiden din.

