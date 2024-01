«Kompani Lauritzen»-paret tar nytt steg i forholdet

I slutten av november kunne «Tropp 2»-deltakeren Patrick Åteigen (27) bekrefte til TV 2 at han hadde funnet kjærligheten med «Tropp 1»-Iris Lian (29).

– Jeg kan bekrefte at vi er kjærester, sa Åteigen til TV 2.

Nå tar de et nytt steg i forholdet.

– Ta godt vare på meg

Paret fant ut av at de skulle være kjærester etter at Åteigen hadde vært på besøk i Nord-Norge, der Lian bor.

27-åringen har bodd i Vennesla, men nå har han tatt farvel med hjembyen og byttet ut sør med nord.

– Da flytter jeg til Nord-Norge. Iris Lian, ta godt vare på meg, skrev Åteigen i historie-funksjonen på Instagram i desember.

Nå kan paret bekrefte at de har blitt samboere.

–Det kan vi bekrefte, ja! Flyttet opp rett før nyåret. Vi har det ekstremt bra sammen, og jeg har faktisk aldri hatt det bedre - Iris er helt fantastisk! For en makker å ha i livet, forteller Åteigen til TV 2.



FLYTTER: Patrick Åteigen har tatt farvel med hjembyen Vennesla og flyttet til Nord-Norge. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Var uventet

Det var gjennom sosiale medier at de to realitydeltakerne kom i kontakt.

– Det var egentlig bare kraften av sosiale medier. Hun klarte ikke å holde fingrene av fatet, så hun måtte «slide» meg i «DMs», vet du, sa Åteigen i november.

– Vi begynte å prate så smått på Instagram, og så bare eskalerte det. Egentlig helt uventet, fortsetter han.

TROPP 1: På lik linje med kjæresten Patrick Åteigen, har Iris Lian deltatt på «Kompani Lauritzen: Tropp 1». Foto: Matti Bernitz / TV 2

Det er åpenbart at kjærligheten har bare blomstret siden den gang, ettersom paret nå har blitt samboere.

– Stemningen er veldig, veldig bra, sa Åteigen den gang.

Etter begges deltakelse i realityprogrammet, hadde begge blitt overøst med frierbrev. Åteigen ba derimot damene om å slutte å sende ham meldinger, for han hadde øyne for kun én person. Det viste seg at det var Lian som var hans utvalgte.