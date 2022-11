Kompani Lauritzen-Iris: – Jeg lå og kastet opp

I Kompani Lauritzen: Tropp 1 – ledet an av oberst Dag Otto Lauritzen (66), major Kristian Ødegård (48) og fenrik Geir Aker (46) – får 12 unge voksne muligheten til å utfordre seg selv og teste egne grenser.

Deltaker Iris Lian (27), som trakk seg i torsdagens episode, fikk virkelig erfare dette.

– Jeg lå og kastet opp

Allerede i premiereepisoden ble det en overveldende start for Lian og resten av rekruttene.

27-åringen sliter nemlig med sosial angst, og føler seg mest komfortabel med familien eller i sitt eget selskap.

UTFORDRINGER: Iris Lian ble nødt til å utfordre sin sosiale angst i Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: Matti Bernitz

Som barn ble hun mobbet, noe som har preget henne i livet. Vennekretsen er liten, og hun føler seg uvel i store forsamlinger. Hverdagene går oftest med til gaming og hjemmestudier.

27-åringen gruet seg derfor til å tilbringe flere uker på Setnesmoen leir, sammen med mange mennesker hun ikke kjente. Denne uken ble det tydelig at å være med en stor gruppe, hvor lydvolumet i tillegg bikker innestemmenivå, ble utfordrende.

Natten før innspillingsstart tok angsten såpass overhånd at hun vurderte å trekke seg.

– Jeg lå og kastet opp natta før vi skulle inn på leiren, sier Lian til TV 2.

– Jeg følte at jeg ikke kom til å klare morgendagen. Det var mange og ukjente folk, og det kvernet jeg på gjennom hele dagen og natta, før vi startet. Til slutt ble jeg så sliten at jeg tror jeg sovnet. Da jeg våknet dagen etter, følte jeg det var for sent å trekke seg.

GRUET SEG: Iris Lian var nervøs før Tropp 1-innspillingen gikk i gang. Her fra premierefesten for Kompani Lauritzen: Tropp 1 i oktober. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Mentalt utmattende

Allerede første dag snakket hun med produksjonen om at angsten gjorde det vanskelig for henne.

– Jeg fortalte dem at jeg slet med sosial angst. Jeg slet egentlig under hele oppholdet, men tidvis valgte jeg å holde det for meg selv, sier hun.

BRØT BARRIERER: Tropp 1-oppholdet har hjulpet Iris Lian. Foto: Matti Bernitz

Kompani Lauritzen-oppholdet har i ettertid hjulpet henne med å takle angsten bedre.

– Når jeg tidligere skulle i butikken for å handle, kunne jeg bruke hele dagen på å finne motet til å gå ut av døren. Noen ganger ankom jeg butikken fem minutter før stengetid, mens andre ganger klarte jeg ikke å komme meg ut av huset i det hele tatt. Det er veldig mentalt utmattende å gå sånn en hel dag, sier hun.

– Jeg vil ikke si at det er mye lettere nå, men det har blitt lettere. Jeg må fortsatt finne motet, og noen ganger skjelver og kaldsvetter jeg i butikken.

Maktet ikke å hoppe

Å teste grenser i kompaniet ble en ny type utfordring for Lian. Hun synes det var særlig vanskelig da hun skulle gjennomføre tårnhoppet, hvor hun – festet til en vaier – skulle hoppe fra et 14 meter høyt tårntopp. Lian sliter også med høydeskrekk, og har én gang i sitt liv dristet seg til å hoppe fra femmeteren.

Denne gangen skulle hun hoppe fra en nesten tre ganger så høy høyde.

Allerede før Lian kom seg opp til toppen av tårnet, presset tårene på. Etter flere forsøk endte det med at hun ikke maktet å hoppe i det hele tatt, og var den eneste av deltakerne som måtte ta stigen ned.

HØYDESKREKK: Iris Lian sto i 45 minutter på toppen av tårnet, men høydeskrekken hindret henne fra å hoppe. Foto: Matti Bernitz

– Jeg sto der i 45 minutter og klarte ikke å hoppe. Det har plaget meg veldig i ettertid. Men jeg har fått beskjed om at jeg bør være stolt over at jeg kom meg opp i det hele tatt.

Tidligere i oppholdet skadet hun ribbeina sine under en hinderløypeøvelse. Det lå i bakhodet hennes mens hun sto 14 meter over bakken.

– Før vi skulle hoppe, da jeg stod der oppe, tenkte jeg veldig mye på ribbeinet. Kanskje det ble mye verre idet jeg skulle hoppe, og at jeg kanskje måtte avbryte hele oppholdet? Det var jeg veldig redd for, sier hun.

Kontaktes av andre som sliter

I Kompani Lauritzen har Lian snakket åpent om sin sosiale angst, og etter seriepremieren har hun blitt kontaktet av andre som både takker henne og spør om hjelp.

– Det er ufattelig mange som har det tøft. Det er alt fra foreldre med barn som sliter, og folk som sliter selv. Og det er mange som takker meg for at jeg er så åpen og ærlig i Kompani Lauritzen.

Lian har ikke tid til å svare på alle henvendelsene, men hun har et tips til andre som sliter:

– Tipset mitt er kanskje å ikke kaste seg ut i noe. Du utfordrer da bare deg selv, ikke angsten. Det er bedre å ta små «baby steps» for å overvinne det som engster deg mest, forklarer hun.

