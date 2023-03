«Kompani Lauritzen» flytter – her skal neste sesong spilles inn

Etter fire sesonger med «Kompani Lauritzen» og én sesong med «Kompani Lauritzen: Tropp 1» i Åndalsnes i Møre og Romsdal, flytter nå produksjonen på seg.

Nå bekrefter kanalen at neste sesong av «Kompani Lauritzen» vil foregå på Voss, nærmere bestemt på Bømoen leir. Og kontraktsperioden er av det lange slaget.

VAKKER NATUR: I likhet med Åndalsnes kan neste kull vente seg spektakulære naturopplevelser på Voss. Foto: Matti Bernitz

– Det er fantastisk at vi får mulighet til å produsere to av TV 2s aller største programkonsepter på Voss. Dette er en stor dag både for Voss og for TV 2, som får denne store produksjonen i vårt eget hjemfylke og kun en drøy time fra hovedkontoret i Bergen. Jeg gleder meg til å besøke innspillingen når den er i gang til høsten, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, benytter anledningen til å takke Åndalsnes for samarbeidet.

– «Kompani Lauritzen» har vært et eventyr fra starten og er en seersuksess av dimensjoner. Etter å ha blitt spilt inn i Åndalsnes de siste tre årene ønsker vi en ny lokasjon med nye muligheter. Det er vi sikre på at Voss og regionen vil gi oss. Samtidig ønsker vi å takke Åndalsnes og alle folkene der for et fantastisk samarbeid i årene som har gått, sier Haldorsen.

Bømoen leir

I likhet med Åndalsnes er Voss omkranset av bratte fjell og vakker natur. Ekstremsportbygda er en attraksjon for de ekstremsportinteresserte. Hvert år arrangeres Ekstremsportveko, hvor turistene strømmer til.

Ifølge Store norske leksikon ble leiren opprettet som et øvingssted for Sogn bataljon i 1898. I løpet av årene har Bømoen fylt flere funksjoner. Siden 2013 har det ikke vært militær aktivitet på leiren. I dag brukes den blant annet til luftsport.

Fordi leiren anses som en viktig del av forsvarsbyggingen før unionsoppløsningen, er store deler av leiren fredet.

HER SKAL DET SPILLES INN: Voss flyplass på Bømoen ligger cirka fire kilometer øst for Voss sentrum. Foto: Marit Hommedal

Feststemning i Voss

Hans-Erik Ringkjøb, ordfører i Voss, er i ekstase etter at kontrakten ble signert. Og det er ikke rart, for Voss har sikret seg mange sesonger av det populære TV-konseptet.

De tre kommende årene blir serien spilt inn på Voss. Dette gjelder både «Kompani Lauritzen» sesong 5, 6 og 7, samt de tre neste sesongene av «spin off»-serien «Tropp 1».

Den første innspillingen skjer allerede kommende høst, og avtalen gjelder til og med innspillingen av «Kompani Lauritzen: Tropp 5» våren 2026.

– Hva skal jeg si? Dagens gladnyhet. To fantastiske TV-serier kommer til en fantastisk by. Dette må jo rett og slett være en perfekt match, sier ordfører Ringkjøb.

Gry Bystøl Gladheim, leder i turistorganisasjonen Visit Voss, er også full av forhåpninger.

– Visit Voss og reiselivet i bygda jubler over at produksjonen av «Kompani Lauritzen» har blitt lagt til bygda vår! Dette er en unik mulighet for oss til å få vist fram den fantastiske bygda vår.

