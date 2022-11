Kompani Lauritzen-deltaker innlagt på sykehus: – Helt forferdelig

Tropp 1-deltakeren Amalie Anker Johansson (25) er innlagt på Rikshospitalet.

Natt til tirsdag merket hun at noe var galt med kroppen. Da hun tok turen til legen, fikk hun den nedslående beskjeden.

– Det begynte med høy feber og jeg ble bare dårligere og dårligere. Jeg dro til legen på onsdag og ble innlagt med én gang, sier Anker til TV 2.

DELTAKER: Amalie Anker Johansson er én av tolv deltakere i Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: Matti Bernitz

– Stor skuffelse

I tillegg til å være aktuell på TV-skjermen, driver Anker aktivt med kickboksing. Fredag skulle hun ha reist for å konkurrere i EM, men så gikk det galt.

Det deler hun selv på Instagram.

– Det er med et trist og tungt hjerte å fortelle at jeg dessverre ikke får reist til EM i morgen. Som folk har skjønt på story i går er jeg innlagt på Rikshospitalet, skriver hun under et bilde fra sykehus-sengen.

– Jeg har hatt et håp om at jeg skal bli bedre og få lov til å reise, men det kan endre seg fort, legger hun til.

I samråd med landslagslegen ble de enige om at det ikke var forsvarlig å reise til EM i Tyrkia. Anker vet enda ikke når hun blir skrevet ut av sykehuset.

– Jeg får ikke i meg noe fast mat, bare litt drikke og flytende ting. Det er en så stor skuffelse. Jeg har aldri følt meg sterkere og mener at jeg hadde en sjanse til å ta EM-gullet. Men så forandrer ting seg så veldig fort, sier hun.

Infeksjon i kroppen

25-åringen har fått en infeksjon i kroppen og får intravenøs antibiotika.

– Helsa må gå først, selv om dette er helt forferdelig. Jeg er veldig lei meg, siden dette betyr så utrolig mye for meg. Jeg har trent et helt år mot dette og to dager før avreise blir jeg for syk til å kunne dra, skriver hun.

– Jeg hadde veldig lyst til å gå i ringen og kjempe for å bli europamester, men dette må vente. Nå får jeg ta tiden det tar for å bli frisk.

Anker forteller til TV 2 at hun sakte, men sikkert blir bedre.