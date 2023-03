Kommer med stikk mot «Exit»-plakat

RADIOPROFIL REAGERER: Bjarte Tjøstheim tok til sosiale medier for å dele sin observasjon. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB scanpix Ola Thingstad/God kveld Norge

«Exit» har nok en gang gitt gode resultater for NRK. Mandag ble det kjent at nesten 1,1 millioner hadde fått med seg premieren av sesong tre i kringkasterens strømmespiller.

Det kan tyde på at de blandede anmeldelsene ikke har påvirket seerne.

Aftenpostens anmelder omtaler sesong tre, som også er den aller siste, som en «brutal og kjedelig nedtur» - og gir terningkast to. VG og TV 2 gir en firer, mens Nettavisens anmelder mener handlingen står til toppkarakter.

Stusser over fremstilling

Finansdramaet har vært en stor suksess for statskanalen, og promoteringen har gjenspeilet dette. Samtlige mediehus har kriget om hvem som får ut sesongtrailere først, og for tiden florerer det av saker fra den felles pressedagen med skuespillerne.

Men ett promoteringsgrep har fått Bjarte Tjøstheim til å stusse.

Radioprofilen stiller spørsmål til denne promoteringsplakaten. Foto: Skjermbilde fra Instagram Story /@bjartetjostheim

«Jeg er ikke sur jeg altså, men når en og samme anmeldelse trykkes i tre ulike aviser, får EXIT da tre seksere eller bare en?», skriver Tjøstheim på Instagram.

Han sikter til en plakat som samtlige skuespillere har publisert i sine sosiale medier, hvor det fremstår som at «Exit» unisont hylles av anmeldere - med tre terningkast seks.

Som Tjøstheim påpeker, stammer disse terningene egentlig fra én og samme anmeldelse - signert Nettavisens Pål Nisja Wilhelmsen.

Nettavisens anmeldelse nederst i midten har blitt republisert av Amedia-avisene. Foto: Skjermbilder fra Avisen Agder, Fredrikstad blad, Tønsberg blad og Nettavisen.

Tjøstheim sier til God kveld Norge at han ikke antyder at plakaten er misvisende, men kaller det heller en morsom observasjon.

– Ingen har gjort noe feil her og alle må selvfølgelig få bruke eller misbruke sine terningkast slik de føler for, sier Tjøstheim.

Unngår spørsmålet

Exit-produsent Petter Testmann-Koch opplyser at plakaten er laget av personer tilknyttet produksjonen.

Han sier den ikke er brukt i «kjøpt» media, men så vidt han vet kun delt blant folk tilknyttet «Exit», deriblant Tobias Santelmann som har nesten 150 000 Instagram-følgere.

God kveld Norge har spurt hvorfor Fremantle har valgt å fremstille at sesong tre har fått tre unike seksere, og om de synes det er misvisende for publikum, når det i realiteten er kun én anmelder som trillet en sekser, eller 10/10.

Petter Testmann-Koch, produsent i produksjonsselskapet Fremantle. Foto: Ola Thingstad /God kveld Norge

Det svarer aldri Testmann-Koch på, men kommer med en rekke motargumenter, og sier blant annet at han ikke har lest de nevnte anmeldelsene.

– Hva Tjøstheim påpeker og mener har jeg ingen kommentar til.

– Jeg er bare veldig glad for at folk ser serien og mener noe om den. Det være seg godt eller dårlig. Akkurat som anmeldelsene. Vi har fått hele spekteret av anmeldelser, og det er vi glade for, sier produsent Testmann-Koch.