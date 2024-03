Kommer med oppsiktsvekkende avsløring i «Spillet»

NB! Ikke les videre om du ikke vil få avslørt hvem som ble stemt ut.

TV 2s «Spillet» fortsetter å overraske deltakerne med nye tvister og vendinger.

Det ble mildt sagt en sjokkartet opplevelse for overetasjen i den sjette episoden av programmet. Hevnlystne og fulle av hemmeligheter, dukket de eliminerte spillerne opp fra kjelleren til overetasjens store forskrekkelse.

Ikke vist på TV: – Sleit litt

Overetasjen og underetasjen utgjorde dermed hvert sitt lag videre i realityspillet.

Før avstemningen samme dag, besluttet begge gruppene seg for å stemme blankt. Likevel ble influenser Martine Lunde (28) dolket av én av sine nærmeste lagspillere, skuespiller Ida Elise Broch (36).

Dermed måtte førstnevnte vende snuten hjem for godt denne gangen.

Se øyeblikket da overetasjen ble tatt på senga av kjellerlaget i videoen øverst i saken.

– Nære på å trekke meg

Til TV 2 forteller Lunde at hun stiller seg undrende til Brochs stemmegivning, men at den andre exiten ikke kom uventet på henne.

– Jeg ble litt skuffet da jeg fant ut at det var Ida, fordi vi jentene hadde bestemt oss for å holde sammen. Ida og jeg hadde kommet veldig godt overens. Og en annen person hadde sagt: «Skal vi stemme på noen fra kjelleren, så stem på meg», og så likevel så blir det stemt på meg, sier hun, og fortsetter:

RØK UT: Influenser Martine Lunde ble stemt ut for godt i den sjette episoden av «Spillet». Nå deler hun en «hemmelighet» med TV 2s lesere. Foto: Pinakkel Studio / TV 2

– Det var litt fri flyt av alkohol der oppe, men begge dagene jeg ble sendt ut, så drakk jeg ingenting fordi magefølelsen sa at jeg skulle bli stemt ut. Jeg ville ikke at alkoholen skulle påvirke noen følelser. Ubevisstheten visste at det kom til å skje. Selvfølgelig skulle jeg ønske at jeg kunne være lenger i huset, men da jeg røk ut, så var jeg veldig glad for at jeg skulle hjem, og ikke tilbake i kjelleren.

Influenseren avslører at hun var på nippet til å trekke seg da hun ble eliminert første gang, og ført til underetasjens kummerlige forhold.

– Jeg var ganske nære da jeg havnet nede i kjelleren. Og da jeg ble tatt ut på sync – det var da jeg virkelig knakk sammen, for jeg trodde at det var en prank. Jeg tenkte at: «Nå får jeg igjen for pranke-programmet til Aleks (Aleksander Sæterstøl, samboer, journ.anm.) og meg.»

– Da de sa at jeg skulle være der frem til søndagen, så tenkte jeg: «What the fuck?». Det er fem-seks dager. Da var jeg ganske nære på å trekke meg. Jeg var ganske sur og jævlig forbanna, minnes hun.

28-åringen forsøkte å snu de negative tankene og å finne styrken i seg selv.

– Jeg tenkte at jeg i hvert fall skulle prøve én dag. Hvis jeg ikke endret mening morgenen etter, så ville jeg dra hjem. Jeg satt jo oppe ganske mange timer den første natta og sorterte bønner mens de andre sov, og bare prøvde å tenke litt. Og da kom jeg frem til at jeg bare skulle prøve.

VURDERTE Å GI SEG: Influenser Martine Lunde vurderte å trekke seg fra «Spillet». Sortering av bønner og linser ble blant annet redningen for henne i kjelleren. Foto: Pinakkel Studio / TV 2

Redningen

Bønner, linser og produksjonscrew skulle vise seg å hjelpe TV-profilen en hel del under kjellertilværelsen.

– De som jobber i produksjonen er superflinke. De klarte å roe meg ned, og i tillegg fikk vi tett oppfølging av psykolog. Og bønnene ble terapi for meg. Det hadde jeg ikke trodd, sier influenseren, som brakte med seg bønnene og linsene hjem.

Gråtkvalt Martine: – Føler jeg er kidnappet!

Også kjellerlaget ble en stor redning for Lunde.

– Vi var en så bra gjeng. Jeg tror ikke at det kunne ha vært en bedre gjeng der nede. Hvis det hadde vært en gjeng der som jeg ikke kom overens med, så hadde jeg ikke blitt der et sekund.

«Spillet» sendes på TV 2 Direkte klokken 20.00 hver søndag. Episoden slippes tidligere på TV 2 Play.