Kommer med klare Forræder-advarsler: – Jeg angrer!

Denne høsten fikk seerne være med på tidenes psykologiske spill, da dørene til Villa Midtåsen åpnet seg opp for Forræder.

Over en tidsperiode på elleve dager skulle deltakerne finne ut hvem som prøvde å sabotere for gruppen – samtidig som de lojale ble tuppet ut av forræderne, én etter én.

Tidligere i november ble det offisielt – sesong to av reality-spillet var under produksjon, på grunn av ellevill interesse.

Nå kommer deltakerne fra årets sesong med klare advarsler og tips til det neste kullet – i tillegg røper de hvem de vil se neste sesong.

Vinnertips

VINNER: Cathrine Fossum vant første sesong av Forræder, sammen med Karina Hollekim. Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

I år var det forræderne som tok hjem pokalen, og i finalen stod duoen Cathrine Fossum (45) og Karina Hollekim (48). Førstnevnte har tre personer hun vil se i neste sesong, blant annet sin kollega i God morgen Norge:

– Sigrid Sollund fra NRKs Dagsnytt 18 hadde vært veldig gøy! Hun hadde vært morsom å se i en slik setting, og er en kollega i en annen kanal som jeg har stor sans for. Også har jeg jo veldig lyst til å se min gode venn, Peter Bubresko, forteller hun og fortsetter:

– Vi er jo veldig gode venner, og jeg hadde elsket å se hvordan han håndterte den settingen. Jeg er veldig spent på hvor mye det hadde påvirket ham, humrer hun.

– Jeg hadde også likt å se Harald Eia.

I tillegg har 45-åringen klare tips til det neste kullet i Forræder – spesielt om du vil vinne, selvfølgelig.

– Jeg har veldig mange gode tips til å vinne! Nå kjenner jo jeg bare til forræder-rollen, og hvis du får muligheten til å bli forræder – si ja. Husk å skille spill fra følelser, men du må også ha følelser for å kunne vinne. Ellers hadde du bare blitt tuppa ut, fastslår hun og understreker:

– Det å være en empatisk person i en forræder-rolle, vil være lurt. Men for å beskytte seg selv, vil det være lurt å ikke kjenne på dårlig samvittighet, eller ta for mye plass. Lytt. Du har to ører og én munn. Husk på det der inne.

Det er neppe ingen hemmelighet at Fossum selv ble påvirket av spillet, men nyhetsankeren hadde flere ess i ermet da hun gikk inn i det splitter nye konseptet:

– Vi gjorde ganske mange smarte ting, ved å plassere oss naturlig i grupper, slik at vi fikk full oversikt over hva folk snakket om. Og ha det gøy! Jeg skulle ønske jeg husket å ha det morsommere underveis, men jeg hadde nok et litt for nevrotisk fokus. Det å være med i et slikt spill er helt utrolig.

Angrer på én spesiell avgjørelse

FORRÆDER: Jonas Lihaug var én av de tre forræderne denne sesongen. Foto: TV 2

I likhet med Fossum var Jonas Lihaug (33) også en del av forræder-gjengen, men ble forvist godt ut i spillet. Han hadde nemlig blitt mistenkeliggjort fra dag én, på grunn av at han rett og slett var for gira.

- Jeg og noen andre der inne har jo spilt mye «Among Us» med en svær gjeng med folk gjennom en pandemi, og det er mange i den gjengen jeg hadde likt å se. Martin Isaksen, bedre kjent som «Multiguru», og Victor Sotberg hadde vært gøy, forteller 33-åringen og fortsetter:

– I tillegg har jeg blitt glad i Fetisha Williams og Amalie Snøløs. Det hadde vært veldig gøy å se. Jeg er generelt spent uansett. Det er veldig gøy å se hvordan sterke personligheter endres av å være der inne.

Til tross for at han ikke var én av forræderne som vendte hjem med sølvbarene i lomma, har han klare tips til det neste kullet som skal fylle rådsalen.

– Jeg tror med en gang man begynner å lyve, så venner man seg til det. For min del kunne jeg tatt det roligere i starten, og det var et aktivt valg fra min side at jeg ikke skulle legge lokk på noe spenning. Jeg hadde vært like spent og gira om jeg var lojal, men det er jo derfor jeg røk ut, forteller han lattermildt.

Videre forklarer YouTuberen at han angrer på at han ikke hadde en mer aktiv rolle som lojal, og at det ofte bare er lett å «jatte» med.

– De første episodene når alle er helt enige om hvem som skal stemmes ut, så er det jo et krystallklart tegn på at forræderne også er enige, forteller han, og fortsetter:

– Da burde man stille seg noen spørsmål om hvor lurt det er at alle stemmene går til én person. Hvis det ikke er splittelse eller uenigheter, betyr det at forræderne er enige i valget.

Holdte seg i søkelyset hele veien

LOJAL: Til tross for at Christopher Robin Omdahl var lojal, var han én av dem som i størst grad ble anklaget for å være forræder. Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

I likhet med Lihaug, hadde Bleep-programleder Christopher Robin Omdahl (31) likt å se sine kollegaer i neste sesong av seerfavoritten:

– Jeg hadde elsket å se mine gode venner og kollegaer i Bleep, Victor Sotberg og Robin Hofset! De kjenner hverandre såpass godt at det kan bli ekstremt interessant å se hvordan dynamikken deres blir endret når all tillit fjernes.

– Jeg har jo fortalt dem mye om hvordan det var der inne, men jeg tror likevel de hadde blitt overrasket over hvordan det føles å ikke 100 prosent kunne stole på hverandre over så lang tid.

I tillegg forteller han at det var en fordel å holde seg i søkelyset hele veien, slik at han ble brukt som en brikke:

– Men her spilte mange tilfeldigheter inn i bildet. Det kan være lurt å danne allianser, gjerne med en forræder eller to. Stol minst på de du egentlig stoler mest på.

31-åringen legger heller ikke skjul på at han mistenker at det kommer til å være høyere nivå i den kommende sesongen, og at klørne kommer til å spisses enda mer. Hvis det er mulig.

– Jeg tipper at folk kommer til å spille hardere og mer aggressivt i neste sesong med tanke på hvordan sesongen vår utartet seg. Det var ikke de mest høylytte som var i finalen, og derfor tipper jeg at de stilleste får raskest øyne mot seg i neste sesong. Nå som deltagerne vet mer hva de kommer til, tror jeg at dette blir en mye villere sesong der enda flere «ekstreme» beslutninger blir tatt.

– Ingen klarer å motstå fristelsen

TAKKET NEI: Sander Dale ble spurt hele to ganger om å være forræder, men motsto fristelsen begge gangene. Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

Sander Austad Dale (24), også kjent som «Randulle», var den eneste denne sesongen som fikk tilbud om å være forræder to ganger. Begge gangene avviste han tilbudet.

Dale har lista klar for hvem han ønsker å se i den neste sesongen.

– Jeg tror ingen klarer å motstå fristelsen av å være forræder i større grad enn meg. Men om det skulle vært én, måtte det vært Frode Kippe. Lojal mot Lillestrøm hele veien gjennom karrieren – han trengs om forræderne skal knebles i år, forteller han og fortsetter:

– Vi må også få inn noen YouTubere i år også! Dennis Vareide fikser det enten han er lojal eller forræder. Ut over det, hadde jeg elsket å se Martin Lepperød i en diskusjon med Erna Solberg.

Dale kom langt i den første sesongen av det psykologiske spillet, og nå gir han sine beste tips for at den neste casten skal komme like langt – om ikke lenger.

– Vil du komme langt? Allier deg med en gruppe og bare sats på at én i gruppa er forræder. Hørt at det funker ganske bra, sier 24-åringen lurt, og fortsetter:

– Om dagen virker rolig, dere har full kontroll og alle planlegger å stemme det samme – er det helt feil. Omstill deg og kjør en helt annen vri.

«Backfiret»

LOJAL: Da Tonje Frigstad ble forvist fra spillet, følte hun på et alle mot en-press, da alle trodde hun var forræder. Foto: Ole Martin Sandness/TV 2

Tonje Frigstad (22) er en av dem som ikke nådde like langt i spillet, men til tross for det, fikk hun en god psykisk dose av det hele. I etterkant har hun vært åpen om at innspillingen rett og slett ikke har vært noe gøy.

Nå vil hun se sin tidligere God kveld Norge-makker i spillet til neste år:

- Det er jo alltid noen personer som hadde vært gøy å se. Jeg har jo jobbet med Niklas Baarli i God kveld Norge, og han er jo en fyr som kan være litt vanskelig å lese. Han tenker jeg kunne vært interessant å se i Forræder, forteller hun lattermildt og fortsetter:

- I tillegg har jeg spilt mye «Secret Hitler» med Daniel Godø, som er et spill som ligner på Forræder. Han er jo helt rå på det, så det hadde vært veldig gøy å se ham i Forræder.

Til den neste sesongen legger hun ikke skjul på at det kommer til å være lettere. De lojale vet nå hvordan forræderne jobber sammen – og hva spillet går ut på.

Da har hun noen klare tips til det neste kullet med lojale:

- Man ser jo litt hvem som gjør det bra. Det er de som klarer å gå litt stille i gangene. De som gjør det godt som lojale, er de som kommer godt overens med forræderne. Akkurat hvordan man gjør det godt som lojal, er vanskelig. Og det er mye vanskeligere å være lojal enn forræder, forteller hun og konkluderer:

– Hvis jeg ville gitt et tips til meg selv, hadde det vært å ikke være så tidlig ute med å dele mine meninger. Det merket man at det «backfiret» ganske greit, veldig tidlig – og skapte ringvirkninger uansett om man likte det eller ikke. Bare prøv å ikke gjøre så mye ut av deg, og vær tidlig med å lage deg en allianse.

Vil se en ny krimforfatter

LOJAL: Magnus Midtbø sto igjen som den aller siste lojale i den første sesongen av Forræder. Foto: Ole-Martin Sandness / TV 2

Klatreren Magnus Midtbø (34), som sto igjen som den aller siste lojale, deler nå hvem han ønsker å se.

– Det hadde vært gøy å se Jo Nesbø i den rollen. Mye på grunn av bøkene hans, men jeg tror også at han er en god etterforsker. Eller hva med kjente etterforskere eller advokater? Staff og den gjengen der, sier Midtbø, og fortsetter:

– Vi bør kanskje ikke gi ham noe TV-tid, men David Toska hadde også vært litt gøy.

Klatreren forteller at han lærte mye om gruppementalitet gjennom sitt opphold i det psykologiske spillet, og at det er spesielt én detalj man bør følge ekstra godt med på.

– Det går ikke an at så mange personer tar feil, tenkte jeg, men så mange personer kan virkelig ta feil. Det handler om å stole på seg selv og sin egen magefølelse – og ikke stole på gruppen like mye.

– Forræderne later som de er interessert i å snakke spill. Derfor må man prøve å finne ut hvem som genuint har lyst til å snakke spill, eller om det virker litt påtatt.

