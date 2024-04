Kommer med flere innrømmelser etter «Spillet»

NB! Ikke les videre om du ikke vil få avslørt hvem som ble stemt ut.



Seerfavoritten «Spillet» er inne i sin sjuende uke i TV-ruten, der kjendisene fortsetter å gå bak ryggen på hverandre i håp om å nå helt til topps.

I søndagens episode gikk kjellerlaget seirende ut av stein, saks, papir-konkurransen, og ble immune under elimineringen. Overetasjen måtte dermed stemme ut én av sine egne.

Får sjokk når de skjønner hva som skjer

Komiker Henrik Fladseth (35) viste seg å bli den eliminerte, og måtte pakke sammen sakene og forlate funkishuset på Nesøya.

Valget fra overetasjen ble hovedsakelig begrunnet med at den pratsomme moromannen var nede for telling, og hadde vært mindre aktiv i spillet i løpet av den siste tiden.

Se Danby Chois sjokkerende manøver i videoen øverst i saken.

Måtte ha trukket seg

Under innspillingen hadde Fladseth som kjent pådratt seg en bakterieinfeksjon i ørene og var innom legevakten, og var dermed innstilt på hjemreise. Til TV 2 avslører 35-åringen at han hadde fundert på å trekke seg fra programmet før han ble stemt ut.

– Jeg ble sendt hjem med kraftig ørebetennelse i begge ører, så jeg var både på medikamenter og i smerte. Tiden var inne for å dra. Jeg trodde at jeg skulle ryke før. Det gikk mot slutten. Jeg hadde nok måttet trekke meg hvis jeg ikke røk ut, sier han.

SYK: Komiker Henrik Fladseth slet med helseplager under «Spillet»-deltakelsen. Den kraftige ørebetennelsen tok nesten overhånd, og Fladseth var på nippet til å trekke seg. I den sjuende episoden røk han imidlertid ut. Foto: TV 2

Komikeren beskriver sykdomstilstanden som krevende og ubehagelig.

– Jeg hadde 10–15 prosent hørsel, så jeg hadde enormt nedsatt hørsel. Jeg hørte nesten så godt som ingenting, og hadde skikkelig, skikkelig trykkende smerte i begge ørene. Og var i veldig ræva form, forteller han, og fortsetter:

– All respekt til de som har nedsatt hørsel og kanskje ikke hører noen ting. Det er kjempekrevende. Du mister en enorm viktig sans – i hvert fall når du er med i et spill som handler om sladder og taktikkprat – jeg var sjanseløs. Det er fare for at jeg satt der og ikke hørte at folk rett ved siden av meg snakket om å stemme meg ut. Det er absolutt helt riktig at jeg dro hjem.

Går galt i boblebadet: – Mest komiske jeg har sett

Humor-profilen – som hadde vært i overetasjen gjennom hele deltakelsen – innrømmer at han ikke var fremmed for en tur ned i kjelleretasjen.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde røket ut tidligere, så jeg kunne være i kjelleren. Det virket som en råere og mer lærerik opplevelse. Jeg identifiserte meg mer som en kjellerspiller og en del av den gjengen. Jeg var hele tiden i opposisjon mot de med mye penger. Jeg var en fattigfrans, og en som sparket oppover.

– Føltes ikke ut som min hjemmebane

Fladseth deler videre at han hygget seg i det sosiale realityspillet, og at han i motsetning til mange av de andre deltakerne, ikke var så opptatt av å konkurrere eller kaste seg inn i konflikter.

– Jeg ble aldri vippet av pinnen eller emosjonelt for revet ned. Jeg var bare på et lite eventyr. De premissene som kom med allianser, intriger og kjør – det føltes ikke helt ut som min hjemmebane. Det forsterket ønsket om å bare ville ha det gøy, kose meg og se hva som skjer, så jeg tok det ikke veldig tungt. Jeg skal ikke ha intriger, drama og piss i livet mitt. Jeg har holdt meg unna unødvendig drama. Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ikke skulle være med på det, sier han.

INGEN ANGER: Komiker Henrik Fladseth angrer ikke på noe av det han foretok seg i «Spillet». Han forteller til TV 2 at han ønsket seg en gøyal opplevelse. Her avbildet under et sjakkparti med toller Steffen Eriksen. Foto: Pinakkel Studio // TV 2

Da 35-åringen røk ut av «Spillet», ergret han seg over at han ikke hadde brukt pengene han hadde opptjent.

– Det som er helt idiotisk, er at jeg hadde 40.000 i lommeboka. Og jeg har sutret og klaget hele veien over at jeg ikke får bruke penger, og så gjorde jeg det ikke nå heller. Det blir for dumt, sier han mot slutten av episoden.

Over et halvt år etter opptakene, sitter imidlertid ikke Fladseth igjen med noen anger.

– Absolutt ikke. Jeg gikk ikke inn med så mye strategi. Jeg visste jo ikke noe, så jeg måtte bare ta det som det kom, og da jeg skjønte hva slags type spill det var, så tenkte jeg at jeg bare skulle være meg selv og å skravle i vei. Da jeg gikk løs på Martine med mye penger for eksempel, så var jo det en impulsiv taktikk, forklarer han, og fortsetter:

Ikke vist på TV: – Sleit litt

– Jeg er glad i å prate. Jeg er glad i å holde det i gang. Det var bare sånn jeg begynte, og det ble gangen min i «Spillet». Jeg tenkte etter hvert: «Faen, har jeg en vellykket strategi her?». Det var aldri noe planlagt.

«Spillet» sendes på TV 2 Direkte klokken 20.00 hver søndag. Episoden slippes tidligere på TV 2 Play.