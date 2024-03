Kommer med bønn: – En stor utfordring

Bahareh Letnes (33) og eks-politiker Per Sandberg (64) startet et felles eventyr i 2020 som eiere av Grand bar.

I fjor ble det kjent at de to hadde gått hver til sitt, og Letnes har den siste tiden vært eneeier av baren i Halden.

I helgen delte hun et tårevått bilde av seg selv og skrev at det hadde vært en «tung kveld på jobben» til sine over 18.000 Instagram-følgere.

– Ikke like enkelt

I en skriftlig uttalelse til God kveld Norge utdyper Letnes situasjonen.

Der beskriver hun de fleste arbeidsdagene som bra, men at som «ung gründer» har det til tider vært krevende.

– Jeg lærer noe nytt hver eneste dag. Det er en skikkelig utfordring – og det liker jeg, og tenker litt som «Pippi»: «Dette har jeg ikke gjort før så det klarer jeg helt sikkert».

– De siste seks månedene har jeg drevet baren alene, det er spennende, men også en stor utfordring å være kvinnelig bareier, og oppleves ikke enkelt selv i likestillingens Norge.

33-åringen forteller videre at hun opplever at ukvemsord lettere faller på henne som kvinne, når hun må nekte folk inngang eller servering.

Stiller spørsmålet til seg selv

Letnes understreker at hun har et ønske om at baren skal være et godt sted for både gjester, ansatte og seg selv.

Men skildrer kvelder som utfordrer visjonen – låste dører, trusler, slagsmål og tilkalling av politi – som følge av avvisninger av kunder.

KREVENDE: Letnes forteller om krevende kvelder som preger henne emosjonelt og økonomisk. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Etter slike episoder blir jeg veldig emosjonell og lurer på hvorfor jeg gjør dette, skriver hun, og legger til:

– Men så er det så er det jo det at denne baren har sneket seg rett inn i hjertet mitt, og den fortjener å være et bra sted.

Grand-eieren fremhever at slike hendelser, hvor døra må låses og dansegulvene blir stående tomme, preger fortjenesten.

– Jeg har kanskje vært litt snill og ikke kastet ut folk fort nok – dette kan gi meg prikker. I verste fall kan vi få en ukes karantene på alkoholservering, poengterer Letnes.

Avslutningsvis kommer hun med en bønn til kundene.

– Dette avhenger, slik jeg ser det, ikke bare av meg, men også våre gjester. Jeg ønsker meg god oppførsel og at folk ikke drikker for mye før de går ut.

– De som har drukket for mye, uansett årsak, og de som vil krangle må finne seg et annet sted å være, for her slipper de ikke inn.