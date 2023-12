Kommer med avsløringer om realitysuksessen

Deltakere har truet med søksmål for angivelige skader. Nå lettes det på sløret om hvordan ting egentlig var under innspillingen.

«Squid Game» tok verden med storm da dramaserien premierte under koronapandemien.

Nå er realityversjonen den mest sette Netflix-serien i Norge og store deler av verden.

I den fiktive serien blir spillere drept i kampen om 45,6 milliarder dollar.

Kjemper om historisk sum

I «The Challenge» er både prisen og konsekvensene betydelig mindre, men potten på 4,56 millioner dollar skal altså være den største pengepremien i historien.

Onsdag, to uker etter premieren, blir det klart hvem som danket ut 455 motspillere og blir mangemillionær.

SQUID GAME THE CHALLENGE: Realityserien hvor 456 personer kjemper om å vinne 44 millioner kroner. Foto: Netflix

I mellomtiden har flere deltakere gjort seg bemerket i tradisjonelle og sosiale medier.



Dette skjedde bak kulissene

Trey Plutnicki (25) og hans mor Leann Wilcox Plutnicki (64) har fortalt hvordan ting foregikk bak kulissene.

SØNN OG MOR: Trey og LeAnn Plutnicki. Foto: TOM DYMOND/ Netflix

De to har avslørt både omfattende redigerings-triks og hvordan deltakere hjalp hverandre under konkurransen.

Fra første stund levde de seg inn i konkurransen, og det ble en følelsesladet affære da de fikk i oppgave å pirke ut plettfrie figurer av en hard sukkerkjeks.

For konkurransen ble de delt inn i tre lag med ulike former.

DEN FRYKTENDE PARAPLYFIGUREN: Førte til at denne deltakeren måtte holde igjen gjentatte brekninger. Foto: Netflix

Leann Plutnicki forteller om et grep de gjorde for å forsøke å minske presset hos lagkameratene, til tross for at de ble overvåket av vakter.

– Vi hjalp hverandre på mange måter, sier hun til People.



De hadde nemlig laget en detaljert plan for kjeks-utfordringen, som fant sted i et sandfylt rom.

– Og den var satt minutt for minutt – om hva vi skulle gjøre med kjeksen, som var, rundt fem minutter, Trey?



Sønnen bekrefter morens utsagn, og supplerer:

– Vi bokstavelig talt skrev det i sanden: «Fem minutter, slikk baksiden av kjeksen».



– Skuffet



Glassbro-oppgaven fremsto like dramatisk og farlig som i den fiktive versjonen hvor folk falt over ni meter ned og døde.



GJETTELEK: Oppgaven går ut på å velge seg en glassrute - som enten fører til at du faller eller blir stående på «stødig glass». Foto: Netflix

I realityserien ser vi deltakerne falle, til dramatisk respons fra de som står igjen på glassrutene.

Men nå avslører Trey at ingen av deltakerne falt.

Over seks millioner har fått med seg TikTok-videoen hvor han forklarer skuffelsen.

– Vi falt faktisk ikke gjennom plattformen. Det var en stuntutøver som gjorde det, og de bare filmet oss mens vi satt oss på huk veldig fort, så det var en haug med smart redigering.



Plutnicki sier det var av sikkerhetsårsaker, men er tydelig på at det var en skuffende og «trist» oppdagelse.



«TRIST» OPPDAGELSE: 25-åringen trodde denne konkurransen skulle være litt heftigere enn hva den var. Foto: Netflix

– Jeg ble skikkelig skuffet, fordi jeg ville virkelig falle fordi jeg trodde det ville vært gøy.



Netflix har laget flere artikler og videoer om innspillingen, hvor Plutnickis uttalelse blir bekreftet.

Truet med søksmål

Kun et par dager etter premieren ble det kjent at to anonyme deltakere truet Netflix med søksmål.

Årsaken er angivelige skader, blant annet nedkjøling, under innspillingen av den første leken «red light, green light».

Hendelsen fant sted i England, og til BBC forteller en deltaker at det tok ham sju timer å gjennomføre konkurransen.

Netflix har tidligere bekreftet at tre personer mottok legehjelp. Til søksmåls-trusselen svarer de å ta deltakernes velvære på største alvor.