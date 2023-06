Kommenterer podkast-brudd

GJORT SITT: Sofie Elise Steen Isachsen hevder å ha gjort opp for seg. Foto: Terje Pedersen /NTB

– Jeg ser meg nødt til å kommentere på påstander som verserer i media, om at jeg har satt Fetisha og podkasten i gjeld, sier Isachsen til God kveld Norge.

De siste månedene har det stormet rundt Isachsen, etter det mye omtalte Instagram-bildet, som førte til negative konsekvenser for hennes profesjonelle virke, hvor blant annet godterilinjen hennes ble skrinlagt. Det bidro også til å opphete debatten om NRK burde samarbeide med influenseren. I mars annonserte Isachsen at hun og Fetisha Williams (30) var ferdig som podkastprofil hos statskanalen etter rundt fire måneder.

Hun og Williams fortsatte deretter med podkasten på egen hånd, men det ble en kortvarig affære. Forrige uke uttalte Williams at hennes tidligere makker hadde trukket seg. Isachsen sa selv at det ikke føltes riktig å fortsette med prosjektet.

Williams har hevdet å sitte igjen med en gjeld på 600.000 kroner som følge av bruddet.

– Det er utestående regninger som vi, men nå jeg, må stå for som følge av at folk ikke har fått betalt det de skal, sa Williams i podkasten «Fetisha +1».

I etterkant har det florert av spekulasjoner i anonyme fora om hvorfor de to venninnene ikke lenger samarbeider.

– Da jeg avsluttet podkasten, var det profesjonelle parter inne for å regne ut hva jeg og Fetisha skulle betale i utgifter. Denne delen har jeg gjort opp for, hevder Isachsen, og legger til:

– Utover dette, synes jeg at det er trist at denne saken havner i media og fremstilles på en måte som ikke er korrekt. Som jeg har sagt tidligere, så ønsker jeg Fetisha og den nye podkasten hennes alt godt!

Fetisha Williams manager, Wilde Siem skriver i en e-post til VG at det er forskjellige meninger om ansvar og avtaler i saken.

– Sophie valgte plutselig å trekke seg og dermed er podkasten i gjeld fordi vi hadde avtale om å signere en større kontrakt med en tredjepart hvor oppstarts- og produksjonsutgifter skulle dekkes.

– Hun dekket en mindre andel av regnestykket som de mente var riktig, hevder Williams manager.

Wilde Siem var også pressekontakt for podkasten «Sophie og Fetisha».

Hun skriver videre at forpliktelsene fortsatt er 600.000 kroner i minus.

– Vi syns ikke åpenheten rundt det som har skjedd er det triste med denne saken. Det er helt klart at det er forskjellige meninger om ansvar og avtaler her. Vi ser fremover og gjør det vi kan for å rydde opp i det økonomiske, skriver hun til avisen.