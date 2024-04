Komikeren skjulte identiteten sin: – Snakket om ting som ikke var sant

Komiker og skuespiller Thomas Bauer Egeberg Giertsen (58), best kjent som Thomas Giertsen, er en av Norges fremste komikere.

At 52-åringen skulle jobbe innen komedie, var imidlertid ikke en selvfølge.

Da han vokste opp ville nemlig moren hans at han skulle bli akademiker.

Det forteller Giertsen i den nyeste episoden av podkasten «Skyld og Skam», med ekteparet Abid Raja (48) og Nadia Ansar (44).

– Jeg hadde en følelse av å være en som jeg ikke var, og som jeg ikke hadde lyst til å være, åpner komikeren.

God kveld Norge har forsøkt en ytterligere kommentar fra Thomas Giertsen, uten hell.



– Skammen var en sentral del

Ifølge 58-åringen vokste hans mor opp på Holmenkollen, Oslos beste vestkant, med sjåfør, tennisbane og kokk.



Moren var kledelig venstrevridd, sier han, og legger til at hun var opptatt av kvinnesaken.

I tillegg tok hun en utdanning i statsvitenskap, og var frelst når det gjaldt likestilling og utdanning.

Med skilte foreldre, hadde Giertsen hovedbase hos faren mens komikerens søster, Caroline Giertsen Øigarden, var for det meste hos moren.

– Hva gjør det med et barn å ha en mamma som virker å være skeptisk til menn, spør programleder og psykolog, Nadia Ansar.

Da svarer Giertsen at han ikke er helt sikker, men at skammen har vært en sentral del.

– Moren min hadde nok noen tanker og ideer om hvordan jeg skulle bli, og hvordan hun skulle oppdra meg.



«HELT PERFEKT» : Ine Jansen og Thomas Giertsen fikk stor suksess med serien «Helt perfekt», hvor de spilte hovedrollene. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ifølge skuespilleren var moren, og hennes familie, opptatt av at han skulle bli akademiker og interessere seg for politikk.

Men da noen tok initiativ til å lage revy på skolen, ga det Giertsen en smakebit på komikerbransjen.

Så møtte han komiker Atle Antonsen (54), og etter videregående begynte de to å produsere egne ting, sammen med Linn Skåber (54).

Til tross for at trioen var i full gang med komedie, var Giertsens tanke å gjøre noe morsomt før han begynte å studere.

– Kunne ikke si at jeg kom fra Oslo vest

«Helt perfekt»-skuespilleren begynte med stand-up-komedie på siden, men følte selv at han hadde et begrenset talent når det gjaldt sang og dans.

I tillegg følte han at han måtte lyve om hvem han var da han stod på scenen.

– Jeg kunne ikke si at jeg kom fra Oslo vest, for da hadde folk bare lyst å dra til meg. Jeg følte at folk tenkte at «de er drittsekker», så ingen har lyst til å høre på oss eller le av oss. Derfor tenkte jeg at jeg måtte skjule identiteten og snakke om ting som ikke var sant, sier han videre i episoden.



UNGE GIERTSEN: Thomas Giertsen hadde stor suksess med soloforestillingen «Tar pirattaxi» tidlig i karrieren. Foto: Knut Fjelstad / NTB

Men da komikeren kom i kontakt med en erfaren teaterprodusent, endret det seg.

En kveld så produsenten Giertsen framføre på scenen. Da gikk han bort til komikeren og sa:

«Jeg synes det er bra, men du bør tenke annerledes. Det som er morsomt med deg er at du har vokst opp som en små-femi vestkantgutt som danset jazzballett da du var liten, fordi moren din tvang deg til det. Det du må bruke».

For Giertsen var dette både vanskelig, og det motsatte av det han hadde tenkt. Men til tross for det, hadde han tillit til teaterprodusenten.

Solgte over 120.000 billetter

Duoen begynte å sette opp en teaterforestilling sammen som tok over flere år.

Ifølge komikeren fortalte produsenten at de skulle selge mellom 3000 og 5000 billetter.

Til unge Giertsens store overraskelse, solgte de imidlertid over 120.000 billetter.

– Jeg skjønte at jeg fikk enormt god erfaring ved å lytte til folk rundt meg. Det å skjønne når det er smart å få noen kloke perspektiver som kan veilede meg, når jeg selv ikke kan.