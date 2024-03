Kom på krykker

Victoria Beckham (49) har skapt overskrifter i britiske medier den siste tiden.

Fredag var intet unntak.

Da hadde motedesigneren visning under moteuken i Paris – som ble en begivenhetsrik aften.

Demonstrerte

Flere personer fra dyrevernsorganisasjonen PETA demonstrerte nemlig under visningen.

GREP INN: Sikkerhetsvakter grep inn da PETA-aktivister demonstrerte mot skinnproduksjon i moteindustrien. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

På sin egen nettside kommenterer de hendelsen, og skriver at aktivistene holdt skilt hvor det sto «Viva Vegan Leather», «Animals Aren’t Fabric» og «Turn Your Back on Animal Skins».

Organisasjonen poengterer at Beckham ikke bruker eksotiske skinn i kolleksjonen, men hevder at det likevel brukes «store mengder grusomt fremskaffet skinn», og peker særlig på bruken av kalveskinn.

Derfor går hun med krykker

Beckham kom ut på slutten av showet og delte ut et kyss til ektemann David Beckham, som satt på første rad.

Britiske medier har den siste tiden viet oppmerksomhet til at hun ikke har latt brudd stoppe henne fra å gå med én fasjonabel sko, med litt hæl, på den friske foten.



På Valentins-dagen fortalte motedesigneren sine Instagram-følgere at hun hadde et fall på treningsstudioet. Senere utdypet hennes ektemann at treningsulykken viste seg å være et «rent brudd» i foten.

Siden har hun altså gått med fotstøtte og krykker.