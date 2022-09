Kokte fra første gjest hadde satt seg: – Nesten på gråten

I denne ukens episode av Truls à la Hellstrøms bistro skulle radarparet Truls Svendsen (49) og Eyvind Hellstrøm (73) nok en gang åpne dørene for sultne gjester.

Svendsen fikk derimot påvist korona kun noen dager før, og måtte i isolasjon. Det var derfor Marion Ravn (38) og Katarina Flatland (33) som vikarierte som hovmestere.

Men det tok ikke lang tid før stressnivået økte.

Da det begynte å skjære seg

Verken Flatland eller Ravn har tidligere erfaringer fra restaurantbransjen. De hadde dog fått en detaljert liste av Svendsen over alt de måtte tenke på.

– Jeg tenkte det var en gyllen mulighet å jobbe tett på Hellstrøm, som er en opplevelse for livet, innleder Flatland.

– Jeg gikk inn med holdningen om at det skulle gå ganske greit. Men jeg opplevde at vi var veldig underbemannet, så det var krevende. Når du var ferdig med et bord, var det i gang med et annet. Det var mye mer krevende enn jeg hadde trodd.

Hun forteller videre at hun ikke var stresset i starten. Men da bordene var dekket, og dørene åpnet seg for gjestene, begynte det å skjære seg.

– Fra første gjest hadde satt seg begynte det å koke ganske greit.

Nesten på gråten

Ravn fikk kjenne på mange sterke følelser, da hun var hovmester sammen med Flatland.

– Det var helt crazy å være på det programmet her. Jeg var både redd, glad, sliten og alt mulig rart, sa hun til TV 2 under lanseringen.

Sangeren hadde nemlig aldri møtt kjendiskokken Eyvind Hellstrøm før, og var livredd da hun møtte opp i bistroen. Til tross for sterke følelser der og da, gikk det bra til slutt.



– Jeg opplevde at han var kjempestreng hele kvelden. Jeg var nesten på gråten. Også var han veldig hyggelig etterpå, ler Ravn.

– Hvorfor var du nesten på gråten?

– Det var bare så mye å tenke på. Man skulle servere, presentere menyen og drikken, rydde av og inn på kjøkkenet. Det var så mye. Det kokte rett og slett.

Ble oppringt av Truls

Svendsen forteller til TV 2 at han synes det var spesielt å ikke være til stede da han var syk.

– Du føler at du svikter gjengen når du er borte, men å dra dit med korona går heller ikke, forteller han.

Svendsen måtte likevel kaste seg rundt for å finne vikarer. Han har vært kollega med Flatland lenge, og truffet Ravn på ulike eventer opp gjennom årene. Han beskriver begge som fine folk.

– Jeg visste ingenting om hvem som skulle komme som vikarer, men tenkte at det kunne bli fint uten innblanding fra Truls denne kvelden, sier Hellstrøm til TV 2.

I løpet av kvelden ble han oppringt flere ganger av Svendsen for å høre om det gikk bra. I ettertid tror komikeren selv at han kunne spart seg for de fleste av samtalene.

– Det mest stressende var FaceTime-oppringningene, sier Hellstrøm.

Han kan dog fortelle at kvelden ble fin, med god stemning. På slutten var både Flatland og Ravn slitne, men ifølge Hellstrøm var alle enige om at det hadde vært en utfordrende og morsom kveld.

Holdt graviditeten hemmelig

Å være hovmestere for første gang tok altså på for Ravn og Flatland. Men for sistnevnte var det ikke bare erfaringen som var en utfordring.

Flatland er nemlig for øyeblikket høygravid og blir snart tobarnsmor. Under innspillingen hadde hun enda ikke delt den store nyheten.

– Selv om maten duftet nydelig, så var det ikke alltid jeg mente det. Jeg var ganske kvalm på den tiden, så det var noen sterke lukter som jeg kjente kunne bli litt heftig, forteller hun.

Til tross for høyt tempo og svangerskapskvalme, gikk det bra for vikarene til slutt.

– Jeg synes det var kjempegøy å få prøve seg på kjøkkenet med Eyvind, og det å få lov til å jobbe med Marion. Selv om det var en slitsom dag, så er jeg skikkelig glad for jeg fikk oppleve det, sier Flatland.

Se Truls à la Hellstrøms bistro torsdager på TV 2 og TV 2 Play.