Kody Brown dropper flerkoneri etter skilsmisser: – Nå vet jeg bedre

Den amerikanske polygyni-familien har fascinert seere i over ett tiår, og de siste sesongene har flere skilsmisser utspilt seg på skjermen.

Kody Brown (54) var i starten av serien gift med Meri (52), Janelle (54) og Christine (51). Fire år senere, i 2014, kom en fjerde kone inn i storfamilien – Robyn (45).

Mannen har fått totalt 18 barn med kvinnene.

Fant sin sjelevenn

I 2021 ble det kjent at det var slutt mellom Christine og Kody Brown som hadde vært gift i 25 år.

REALITY-KJENDISER: Janelle Brown og Christine Brown på rød løper i høst. Foto: Dia Dipasupil / AFP

I oktober giftet hun seg med sin nye kjæreste David Woolley.

– Elsker livet. Jeg fikk gifte meg med min sjelevenn, skrev Christine til sine 1,3 millioner Instagram-følgere om den store dagen.



Meri annonserte bruddet med Kody i januar. Kort tid senere delte hun et sitat på Instagram som tyder på at hun vil forbli singel for å fokusere på selvutvikling.

Hun og Kody har vært offisielt skilt siden 2014, slik at han kunne gifte seg med Robyn og adoptere hennes barn fra tidligere ekteskap.

Janelle, som fortalte om separasjon med eksen i fjor, sier at hun ikke er klar for noe nytt forhold enda.

Ferdig med flerkoneri

Selv om ekteskapene er over så fortsetter familiedramaserien. I en ny «Sister Wives»-spesialepisode forteller de involverte om tanker for fremtiden.

Janelle sier i en episode, gjengitt av People, at hun ikke tror eksen vil gifte seg med nok en kone, men at han forblir i et monogamt forhold med Robyn.

– De virker veldig lykkelige. De har funnet noe sammen i dette stadiet av livet som virker å være veldig dypt, og jeg tror at det fungerer.

Den eneste gjenværende kona, Robyn, skal ha uttrykt en usikkerhet rundt om hun kan trives alene i forholdet etter at Kody har brutt sitt løfte om å bygge en sterk og stor familie, ifølge magasinet.

– Det er rart. Å være elskverdig og respektfull mot Kody, jeg vil si ja, men jeg vet ikke helt hvordan dette fungerer akkurat, kommenterer Robyn om situasjonen.



Hun forteller også at det føles respektløst ovenfor sine tidligere søster-koner å være lykkelig, og hevder at hun ikke har fått deres godkjennelse ansikt til ansikt, til tross for at de fremstått støttende i serien.

Kody selv virker å være helt ferdig med flerkoneri.

BLE ETTERFORSKET: Kody Brown ble etterforsket for bigami, ekteskap med flere samtidig, som er ulovlig i USA. Han og familien flyttet fra Utah grunnet dette, og saken ble henlagt i 2015. I 2020 avkriminaliserte staten ekteskapsformen. Foto: Rick Bowmer / AP

Etter spørsmål fra programleder svarer Kody at han «ikke er interessert» i at Robyn skal rekruttere en ny kone til familien.

– Jeg ville måtte fortelle den kvinnen at jeg aldri vil elske henne så mye som jeg elsker henne. Nå vet jeg bedre.