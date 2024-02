Knut Marius Djupvik (35): – Redselen for å dø er plutselig til stede

Musikkartist Knut Marius Djupvik (35) er én av 14 kjendiser som kaster seg i det og deltar på «Kompani Lauritzen».



TV 2 møter ham dagen før han skal inn på Bømoen leir på Voss, og 35-åringen fra Tomrefjord i Møre og Romsdal beskriver kaotiske tilstander i hodet, og en enorm spenning om hva som venter ham.

Men Djupvik er på samme tid godt forberedt, siden han har fulgt med på «Kompani Lauritzen» fra starten. Han nølte ikke et sekund da han ble invitert til å være med.

– Jeg ble veldig glad da jeg ble spurt. Det er en sjanse som veldig få får. Å få oppleve så mye på så kort tid. Et eventyr som er umulig å oppleve alene. Endelig fikk jeg sjansen, og det er fantastisk, sier han ivrig.

FAN AV KONSEPTET: Knut Marius Djupvik har vært trofast «Kompani Lauritzen»-seer siden starten, og ser frem til å delta selv. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Vil savne familien: – Blir beintøft

I 2015 giftet Djupvik seg med Maria Valseth, og sammen har de barna Heine (6) og Vilja (4). Han er åpen om at det blir tungt å være borte fra familien i potensielt en snau måned.

– Det blir ganske beintøft. Jeg reiser en del som artist, og det gjør at man blir litt herdet, men jeg har ikke vært så lenge borte siden jeg ble far. Det blir tøft, men – alt for Lauritzen! sier han kamprop-aktig, før han føyer til:

– Jeg må oppleve dette her.

PÅ SCENEN: Artisten Knut Marius Djupvik på «Allsang på grensen»-scenen i 2021. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Djupvik møtte ingen motstand på hjemmebane da han fortalte kona at han er ønsket i Dag Otto Lauritzens TV-tropp. Hun har nemlig vært klar over at ektemannen har hatt veldig lyst til dette. Deres to barn har også vist forståelse.

– Jeg sier til dem at det er en del av jobben til pappa. Det er sjelden at det varer så lenge, men nå er det sånn.

Før avreise satte Djupvik seg ned med seksåringen Heine og viste ham tidligere «Kompani Lauritzen»-episoder.

– Han hadde jo tusen spørsmål, og syntes det var fantastisk at pappa skulle prøve det. Jeg håper jeg kan gjøre ham litt stolt, og at jeg ikke ryker ut med en gang, sier han og ler.

– Men jeg skal prøve å gjøre ting så bra som mulig, og det tror jeg han synes er kjempeartig.

Alenetid og høydeskrekk

«Kompani Lauritzen» er ikke den første realityserien Djupvik deltar i. Etter TV-debuten med semifinaleplass i «Idol» i 2005, vant han «The Voice» i 2013 og «Stjernekamp» i 2020.

«THE VOICE»-VINNER: Knut Marius Djupvik vant «The Voice» i 2013. Foto: TV 2

Nå er han klar for «Kompani Lauritzen», et konsept som ikke kan sammenlignes med hva han har deltatt i før. Djupvik forteller at konkurranseinstinktet er i bedre form enn kroppen, men han håper at det fysiske vil holde samme tempo som det psykiske.

Det som kanskje blir aller mest krevende med rekrutt-livet, er å gi slipp på alenetid.

– Jeg er veldig glad i alenetid, og her skal vi være 14 stykker som bor oppå hverandre dag og natt. Det blir spennende – eller, i alle fall en overgang. Jeg tror at det er dét jeg spesielt kjenner på. Det blir selvfølgelig mange andre sterke utfordringer, men det tror jeg vi er felles enige om er tøft, da.

Å takle høydeskrekken blir også en utfordring for ham.

– «Faller jeg her, så dør jeg.» Dét er en tanke som setter seg veldig, og som jeg ikke blir kvitt. Redselen for å dø – som ikke var til stede før jeg var 25 år gammel – er plutselig til stede nå. Det er rart å tenke på, men sånn er det, sier Knut Marius Djupvik.

«Kompani Lauritzen» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 2. mars.