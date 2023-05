ENORM INTERESSE: Alessandra Mele skal i ilden under første delfinale i Eurovision tirsdag 9. mai, men allerede nå er interessen for Norges bidrag enorm. Foto: Heiko Junge/ NTB

Tirsdag 9. mai skal Alessandra Mele i ilden under den første delfinalen i «Eurovision Song Contest» (ESC). Norges håp er på plass i Liverpool, og ligger allerede an til å ta seerne med storm.

ESCs digitale samarbeidspartner TikTok publiserer mengder av innhold på sin Eurovision-konto. Der knuser Alessandra Mele de andre deltakerlandene på antall visninger fra første prøve.

Se video av den første prøven, og hør Alessandra fortelle om endringene hun har gjort i videoen under:

– Utrolig høyt

Hennes video har i skrivende stund 2,4 millioner visninger på TikTok. Nærmest kommer Israel 652.000, Sverige på 509.000 og Finland på 442.000.

– Det er utrolig gøy at så mange ser og liker innholdet som «Eurovision» publiserer om meg. Det ser jeg også på min egen private konto, hvor engasjementet er utrolig høyt.

– Jeg får masse positive tilbakemeldinger og lykkeønskninger, noe som gjør meg enda mer gira i forkant av årets konkurranse. Jeg gleder meg enormt til å stå på «Eurovision»-scenen foran publikum og fans, sier Alessandra Mele til TV 2.

SER IKKE SLIK UT LENGER: Alessandra Mele har endret sceneantrekket sitt. Se hvordan det er endret i videoen øverst i saken. Foto: Rodrigo Freitas

Artistens «Topp fem ESC-øyeblikk» er den mest sette av videoene som er lagt ut på Eurovision-kanalen, mens musikkvideoen til «Queen of Kings» har en million visninger på den samme kontoen. Svært få av de andre postene på kontoen kan skilte lignende tall.

Mange mener at Mele er blant artistene som kan stikke av med seieren under finalen 13. mai. Norsk-italieneren sier at det er én forberedelse som er særlig viktig for at dette skal skje.

– Vi jobber for det. Vi skal bli kjent med scenen, det er viktig.



Siden scenen er annerledes enn den hun opptrådte på under MGP, har hun gjort endringer i koreografien også. Hør henne snakke om dette, og andre endringer, i videoen øverst i saken.

SLO AV EN PRAT: TV 2 snakket om forventningene til Mele før hun dro til Liverpool. Hør praten i videoen øverst i saken. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Global suksess

Vinnervideoen hennes fra MGP har 1,6 millioner visninger – noe som er betraktelig mer enn de andre nordiske favorittene, Finland og Sverige.

MGP-sjef og delegasjonsansvarlig for Norge i Eurovision, Stig Karlsen, har sjeldent sett lignende respons på et av våre bidrag.

– De imponerende tallene fra strømmetjenester, Youtube og sosiale medier gir en god indikasjon på potensialet innenfor konkurransen. Alessandra og «Queen of Kings» er allerede en global suksess, selv før «Eurovision» er i gang. Årets bidrag er godt på vei til å bli en av tidenes absolutt største MGP-låter, sier Karlsen.

Liker oppmerksomhet

Mele lar ikke presset og oppmerksomheten gå til hodet hennes.



– Det er en ny verden, men uten å høres «cocky» ut, så kan jeg si at jeg alltid har likt oppmerksomhet, sier hun lattermildt til TV 2, og fortsetter:

– Det er bare fordi jeg er utadvendt! Så jeg tar – og får – oppmerksomhet ganske lett. Derfor takler jeg oppmerksomheten rundt «Eurovision» godt, smiler hun.