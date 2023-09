«Knekt»-skaperne svarer på anmelder-slakt: – Tradisjon

«Knekt» er en av høstens storsatsinger, som den første norske serien som slippes på HBO Max etter sammenslåingen av Discovery og Warner Media.

Enkelte anmeldere mener at det ikke burde vært tilfellet.

«Hvite gutter»-skuespillerne står bak serien, som lenge har blitt varslet som en noe «mørk», men også morsom historie.

Tre kompiser som ikke føler seg vellykket ender opp med å starte en illegal pokerklubb. Men med pengestrømmen kommer også problemene.

Eirik Hvattum Bjørnstad og Johannes Roaldsen Fürst har skapt og skrevet serien, sistnevnte spiller også hovedrollen.



Sprikende dom

Da God kveld Norge møter dem torsdag, dagen før premieren, hadde de første anmeldelsene kommet.

GOD ENERGI: Dagens Næringsliv har tilsynelatende ikke gitt noe terningkast, men roser skuespillerne for troverdige vennskap på skjermen. Foto: HBO Max

Nettavisens anmelder mener «Knekt» er «et virkelig godt drama om unge menn», og melder at dette er norsk kvalitet på høyt, internasjonalt nivå – og gir terningkast fem.

Filmmagasinet og Filmpolitiet triller terningkast fire.

NRKs anmelder utdyper at serien ikke gir seg hen nok til det «tarvelige»: «Litt som om «Knekt» ønsker å være «Kids in Crime». Bare uten kids. Med bare litt dop».

Torjus Tveiten sett seg lei akkurat dette anmelder-grepet:



Anbefaler å ikke se serien

Men flere anmeldere er slettes ikke overbevist og er mye krassere i dommen.

Dagsavisen gir «Knekt» 2/10, med begrunnelse om at historiefortellingen er preget av enkle løsninger som fører til en tam opplevelse man godt kan stå over.

TV 2s anmelder beskriver historien som «fjern» og usannsynlig, med lite troverdig dialog – som fører til terningkast to.

– Når det ikke er troverdig nok, så blir det kjedelig, uttalte anmelder Camilla Laache.

Lyd & Bildes anmelder er hardest i tonen og skriver at serien ikke burde blitt laget.

«Vi deler, under tvil, ut to ynkelige stjerner til HBO Max’ første norske serie, og oppfordrer deg styre langt unna!»

Anmelderen begrunner den knusende dommen med det han mener er et lite troverdig plott, karikerte karakterer som er platt og ufrivillig klein.

Ingen slipper unna – for regi, foto og lydspor falt heller ikke i smak.

KNEKT GJENG: Utenforskap og lysten på raske penger fører karakterene sammen. Foto: HBO Max /Emil Gurvin

«Dramaturgien og regien er så retningsløs at vi mistenker en avgangseleven på filmhøyskole står bak», mener Lyd & Bilde.

– Vi må hjem og «træn»



«Knekt»-skaperne reager tilsynelatende lystig da de får høre et utvalgt av anmeldelsene på premierefest, men er raske til å påpeke:



– Det her er jo bare «Hvite gutter»-premieren om igjen, for vi våknet opp til et par toere da også, sier Johannes Roaldsen Fürst til God kveld Norge.

– Ja, jeg tror Natt & ga den «en sur atombombe», det var et eller annet voldsomt. Så det er tradisjon det, at landet er splittet, supplerer Jørgen Evensen med.

FORAN OG BAK: Johannes Roaldsen Fürst har skapt, skrevet og spiller i «Knekt». Foto: God kveld Norge /Amalie Nygård Jakobsen

– Bedre er vi ikke, det er så enkelt. Vi må hjem og «træn», sier Torjus Tveiten spøkende om de ferske anmeldelsene.

Fürst stemmer i, og tar det ett skritt videre:



– Det er rett og slett det vi må. Vi er ikke verdt noe som mennesker, sier han smilende.

Tveiten har erkjent i et «Senkveld»-intervju at han gikk i kjelleren da «Hvite gutter» premierte i 2018. Piloten ble omtalt som «tynn», «ikke særlig engasjerende» og «helt middels». VG og NRK ga terningkast tre.

– Går kritikken noe inn på dere?

Serieskaper Eirik Hvattum Bjørnstad svarer at han ikke hadde hørt eller lest om noe anmeldelser før God kveld Norge gjorde dem oppmerksom på at de var publisert.

– Men det går ganske fint for oss, sier Bjørnstad, før Fürst poengterer at det er veldig koselig at de fikk et par hyggelige anmeldelser.