Klimaminster ut mot Bianca Ingrosso: – Blir opprørt

Den svenske klima- og miljøministeren Romina Pourmokhtari (27) kritiserer realitystjerne og sminkegründer Bianca Ingrosso (28) i nytt intervju.

– Om alle som følger henne skulle levd på samme måte som henne, hadde jeg ikke kunnet sove mer, fordi jeg hadde måttet jobbe så hardt. Jeg blir litt opprørt, sier hun til avisen Dagens Industri, gjengir Aftonbladet.



Men det er ikke bare Ingrosso som får høre det.

Usunt ideal

Politikeren problematiserer hele yrket, etter å ha fått spørsmål om hva hun mener om influensers sosiale medier, som tilsynelatende flyter over av stadig nye produkter.

– Generelt synes jeg de har en veldig usunn livsstil, og jeg synes det er kjempeproblematisk at de fronter det på sosiale medier, ut til alle, svarer Pourmokhtari.



I Sverige er Mathilda Djerf den største influenseren, med 3.1 millioner Instagram-følgere, mens Bianca Ingrosso innehar en fjerdeplass med en følgerskare på 1.3 millioner, ifølge Meltwater.

Begge har lansert sine egne merkevareimperium bestående av klær. Ingrosso selger også smykker og sminke, har eget talkshow, dokumentarserie, i tillegg til familierealityserien «Wahlgrens verden».

Burde fremme klimasaken

Klimaministeren synes Ingrosso fremmer en problematisk livsstil, ifølge Aftonbladet.

– Jeg så for eksempel et bilde venninnen min viste meg, for jeg følger ikke henne selv, hvor hun skulle selge masse klær på Sellspy. Der var det kanskje 20 kasser fylt med klær, forteller Pourmokhtari.



Hun poengterer at mye av klærne trolig er sponset, men mener at Ingrosso burde benytte sin makt innen motebransjen til å påvirke klimaomstilling.

– Hun kunnet vise veien for resten av verden. Det kunne Bianca gjort, det hadde sikkert vært vanskelig og tøft, men hun er jo en svært intelligent og fremgangsrik person som har lykkes i å bygge opp et imperium.



Bianca Ingrosso har foreløpig ikke besvart Aftonbladets henvendelse.