HUMORISTISK STIKK: Leah Isadora Behn - en prinsessedatter som kledde seg ut som prinsesse på halloween. Her fra fetter prins Sverre Magnus konfirmasjon i 2020, bak bestefar kong Harald og ved siden av mamma prinsesse Märtha Louise. Foto: Lise Åserud / NTB

Denne uken er halloween blitt feiret over hele landet og verden for øvrig, og den amerikanske tradisjonen har virkelig fått fotfeste her til lands.

Konseptet er enkelt: Man kler seg ut akkurat slik man vil, gjerne som noe skummelt, og går fra dør til dør og spør om knask eller knep.

For prinsessedatteren Leah Isadora Behn (18) var halloween-feiringen intet unntak, kanskje også spesielt ettersom hun har en kommende stefar som er amerikansk, og hun feiret sammen med gode venner.

Tør å stå på egne bein

Og etter at Behn fylte 18 år i april, har prinsessedatteren virkelig vist at hun tør å ta egne valg og å stå på egne bein.

Hun har, som første åpne medlem av kongefamilien stemt ved valg, debutert som skuespiller i TV 2-serien «Kjendis AS», og ikke minst har hun vist at hun tør å komme med humoristisk stikk til sin rojale arv.

I forbindelse med halloween-feiring 31. oktober kledde 18-åringen seg nemlig ut som karakteren Mia Thermopolis (spilt av Anne Hathaway) i Disney-filmen «The Princess Diaries» fra 2001. Bilder har hun delt på Instagram-profilen sin.

Filmen er kjent under den norske tittelen «Prinsesse på prøve», og karakteren er – i likhet med Behn selv – arving til tronen.

ORIGINALEN: Anne Hathaway spilte tronarvingen Mia Thermopolis i Disney-filmen «The Princess Diaries» fra 2001. Her med Julie Andrews, som spilte dronning Clarisse. Foto: Faksimile / Walt Disney

18-åringen er nemlig nummer seks i rekken til den norske tronen, etter sin onkel kronprins Haakon (50), kusine prinsesse Ingrid Alexandra (19), fetter prins Sverre Magnus (17), mor prinsesse Märtha Louise (52) og storesøster Maud Angelica Behn (20).

For nøyaktig ett år siden, i november 2022, debuterte Leah Behn på det prestisjetunge debutantballet «Le Bal des Débutantes» i Paris.

– Da jeg var liten ville jeg bli Disney-prinsesse



Da var hun ikledd diadem for første gang i offisiell sammenheng, signert V MUSE jewelry. Til halloween-kostymet så det imidlertid ut til at tiaraen var av et mindre eksklusivt slag.

Til den spanske avisen Hola snakket Behn ut i forbindelse med debutantballet om oppveksten og det å være datteren til et medlem av kongehuset.



– Da jeg var liten, ville jeg bli Disney-prinsesse. Jeg forsto ikke at moren min var ekte prinsesse, sa hun i 2022.



Og under halloween-feiringen året etter ballet, fikk hun altså drømmen oppfylt; å være «ekte» Disney-prinsesse.