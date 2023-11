Klare med nytt program: – Legger lista høyt

I mai kom nyheten om at Harald Eia (57) og Petter Northug (37) ble humorduo på TV 2. Nå kan kanalen avsløre hva Eia og Northug skal gjøre.

Duoen skal fronte den helt nye konkurranse-realityserien «Vinnerschkalle».

I programmet tas seerne med på en adrenalinfylt reise, der ti norske kjendiser blir utfordret til det ytterste.

Legger lista høyt

Programmet ledes av Northug, som gjennom åtte program skal veilede deltakerne gjennom krevende oppgaver, mens Eia, i rollen som «Oslolosen», skal bidra med konstant utestemme og kruttsterke meninger om hva som kreves av en skikkelig vinnerskalle.

SALTO. Vinnerschkalle. Dag 04. Foto: Espen Solli Foto: Espen Solli

– Folk kan forvente å se en gjeng bortskjemte idrettsstjerner bli skjelt ut etter noter og bryte sammen, før de herdes, reiser kjerringa, og så å drite seg loddrett ut enda en gang, forteller Kjell Aronsen, bedre kjent som «Oslolosen».

For selv om programmet byr på mye humor, er Northug tydelig på at deltakerne får testet seg til det ytterste i programmet.

­– «Vinnerschkalle» er en god blanding av seriøs konkurransereality og mye humor. Vi ønsker å legge lista høyt for deltakerne. Det skal rett og slett være et knepp opp fra andre typer konkurransereality. Når «Oslolosen» i tillegg setter et tydelig preg på konkurransene, har seerne virkelig noe å glede seg til, forteller Northug.

SALTO. Vinnerschkalle. Dag 06. Foto: Espen Solli Foto: Espen Solli

Høye forventninger

Programredaktør i TV 2, Trygve Rønningen, har høye forventninger til «Vinnerschkalle».

– Petter Northug og Harald Eia i karakter som «Oslolosen» er en programleder-duo vi gleder oss masse til å vise seerne. Sammen med ti sporty deltakere, byr programmet på en stor dose humor, glimt i øyet, men også blodig alvor og ekstremt krevende øvelser. Vi ser frem til mye action og innholdsrik underholdning, forteller Rønningen.

«Vinnerschkalle» består av åtte episoder og har premiere på TV 2s flater tirsdag 20. februar 2024.