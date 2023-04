Klar for trenings-TV: – Hvis noen ringer for slankeprogram er det fordi jeg har lagt på meg

KLARE FOR Å TRENE: Espen P.A Lervaag, Glenn Jørgen Sandaker, Alexandra Kakurina, Martin Johnsrud Sundby, Abu Hussain, Anette Skarpaas Ramm og Martine Halvorsen. Foto: John Andresen

Seks kjendiser skal delta i en ny versjon av «16 ukers helvete» til høsten.

I denne sesongen skal deltakerne tilbringe mer tid sammen gjennom seks forskjellige bootcamps, før de til slutt skal gjennomføre en «tøff gruppeutfordring» som består av ett mål de sammen har blitt enige om, heter det i pressemeldingen.

Deltakerne er NRK-profil Abu Hussain (35), skuespiller Mia Gundersen (61), influenser Martine Halvorsen (25), proffdanser Alexandra Kakurina (39) og Glenn Jørgen Sandaker (38) og humorist Espen P.A Leervag.

«Med All Respekt»-programleder Abu Hussain har tidligere vært åpen om helseproblemene han hadde som følge av fedme. I 2016 fortalte han at han hadde fått hjertesvikt og i 2020 ble han operert i magesekken.

– Jeg sa ja til programmet fordi hvis noen ringer meg og spør om jeg vil være med på et slankeprogram, så er det fordi jeg har lagt på meg igjen. Så touché til TVNorge, der. Jeg gruer meg til alt, og gleder meg til ingenting. Neida. Joda, uttaler Hussain i pressemeldingen.

Mia Gundersen mener at forespørselen kom til perfekt tid for hennes del, og forklarer at hun har vært altfor lite aktiv de siste årene.

Mia Gundersen har deltatt i flere TV-programmer, blant annet som dommer i Norske talenter, og deltaker i Maskorama og Farmen Kjendis. Nå er hun klar for 16 ukers helvete. Foto: God Morgen Norge

– Jeg gruer meg til de harde øktene, men er svært motivert til å trene mye for å få tilbake styrken. Diett kan nok bli en utfordring, men jeg har vært perioden opptatt av diverse dietter, så det skal nok også gå bra. Man kan nok si at jeg grugleder meg, sier Gundersen.

Innspillingen starter mandag i Bergen og skal foregå rundt omkring i Norge opplyser Discovery+.

Nok en gang er tidligere langrennsproff Martin Johnsrud Sundby som skal lede gjengen gjennom de fysiske øktene, mens Anette Skarpaas Ramm råder dem på matfronten.