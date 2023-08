Klar for «Skal vi danse»: – Skal vise nye sider

Sjelden har det vært en så overraskende deltaker i «Skal vi danse» som den profilerte norske politikeren Hadia Tajik (40).

Tajik har hatt en lang karriere som politiker og har innehatt flere prominente posisjoner, både som kulturminister og nestleder for Arbeiderpartiet. Politikeren skal nå utover høsten vise TV-seerne at hun har en – til nå – skjult danseglede.

– Vi kommer til å være det paret som har det mest gøy på parketten. Det jeg ikke har av danseerfaring skal jeg klare å kompensere med disiplin og entusiasme, sier Tajik til TV 2.

FRA POLITIKKEN: Hadia fra den gang hun var kulturminister. Foto: Terje Bendiksby/Scanpix

Hun innrømmer at hun er stor fan av programmet og har fulgt tett med i mange sesonger.

– Jeg har fulgt med så lenge og har hatt lyst til å være med. Så da de endelig spurte så var det lett å si «ja».

– Hvor mye har du danset tidligere?

– Min danseerfaring er litt begrenset. Jeg har gått på dansekurs med mannen min, og det er omtrent det. Men jeg elsker å danse, så det jeg kan by på er i alle fall masse danseglede og entusiasme, sier hun og ler godt.

Viljestyrke fra politikken

Hadia Tajik er kjent for sitt seriøse og engasjerte politiske arbeid, men hun er nå klar for å vise helt nye sider av seg selv i «Skal vi danse».

– Det er noe med de formatene som jeg har vært i før, som debattformater og seriøse nyhetsprogrammer der jeg har kommentert på alvorlige saker. Da ser man andre sider ved folk enn det man gjør i et program som «Skal vi danse».

Med rosa, skinnende kjole med høy splitt, framstår politikeren helt annerledes enn i Stortingssalen.

– Det handler ikke om at jeg skal endre meg, men nå får dere kanskje se andre sider ved meg enn det dere er vant til. Jeg håper det blir gøy.

– Så nå kommer du til å slå ut håret?

– Ja, det kommer jeg til å gjøre, sier hun og ler.

GAMMEL DRØM: Hadia Tajik har lenge drømt om å være med i «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

Hun innser at noen av hennes konkurrenter har en del fordeler, men det skremmer ikke politikeren av den grunn. Hun gleder seg til å bli utfordret, for viljestyrke og utholdenhet er noe hun tar med seg fra politikken.



– Jeg ser at en del av de andre deltakerne er veldig godt trente og har veldig gode forutsetninger for å være med i denne dansekonkurransen. Det gjør at jeg synes dette er litt skummelt, men det er jo litt av spenningen. Kanskje jeg kan få lov til å være en slags «underdog»?, sier hun.

SMÅBARNSMOR: Hadia Tajik ute på trilletur med datteren Sofia. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Donere honoraret

Politikeren kan fortelle til TV 2 at hun har en spesiell plan for hva hun skal gjøre med honoraret.

– Honoraret for å delta vil bli direkte utbetalt til Stiftelsen Ingrid Aunes minnefond. Ingrid var ei god venninne som gjekk bort i ei båtulykke sommaren 2019. Ho var òg ordførar i Malvik kommune. Eg veit at ho ville elska å vere med sjølv, og ho ville gleda seg over å sjå meg prøve meg, skriver hun i en melding til TV 2.

– Ho hadde ein enorm entusiasme for alt som handla om livsglede, fargar og musikk - og ville ringt meg fleire ganger i veka med innspel til neste vekes dans. Me deltok på swingkurs saman for mange år sida



Travel høst

AP-politikeren er småbarnsmor og hjemme har hun datteren Sofia (2). Det blir en travel høst og det er mannen, Kåre Skard, som må stille opp, når hun skal trene og danse utover høsten.

– Det blir en travel høst. Det blir en logistisk utfordring, men jeg har heldigvis en mann som er veldig entusiastisk tilhenger av at jeg er med her. Så vi skal få dette til å gå, avslutter Hadjik til TV 2.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. august.