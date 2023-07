Klagestorm mot «Love Island UK»-produksjonen etter dette

Det er sjelden mangel på drama i «Love Island UK»-villaen. Kjærlighet, brudd, og ukomfortable utfordringer. Akkurat som man ønsker seg fra den type reality.

I søndagens episode var det en annen stemning. Etter det beryktede «Casa Amor», hvor de kvinnelige og mannlige deltakerne blir splittet for å teste om parforholdene er så sterke som de tror, har det kommet en mørk sky over villaen.

Denne gangen utviklet dramaet seg til noe flere av seerne kaller mobbing.

Dråpen som veltet glasset

Fotballspilleren Scott Van-der-Sluis (22) er en av de single inne på villaen. Etter at det kom frem at hans tidligere partner hadde funnet tonen med en annen kar, og han satt igjen alene – hadde de andre deltakerne mye å si.

En av jentene sa blant annet at ingen jenter ville ha ham.

FOTBALLSPILLER: Når Van-der-Sluis ikke er inne på villaen spiller han fotball hjemme i England. Foto: ITV

Denne scenen var for flere seere «dråpen som veltet glasset», da det ikke er første gangen Van-der-Sluis får slengt kommentarer mot seg denne sesongen.

«Jeg føler produksjonen må gå inn å gjøre noe. Dette er ikke underholdning lenger. Det er vondt å se på noen som ikke har gjort noe galt bli behandlet på denne måten», skrev en seer under «Love Island UK» sin Instagram-konto.



Flere seere lurer på hvordan «Love Island UK»-produksjonen lar dette skje.

Les hva ITV svarer nederst i saken.



Tok sitt eget liv

I 2020 tok den tidligere programlederen av realityserien sitt eget liv etter en heftig mediestorm.

Flack gikk gjennom en tøff tid med ekstremt mye negativ presse og mange hatkommentarer i sosiale medier etter at hun ble tiltalt for vold mot sin daværende kjæreste.

Et halvt år etter dødsfallet, ble dette bekreftet som dødsårsaken:

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

– Ifølge min vurdering tok Flack sitt eget liv da tiltalen ble et faktum. Hun visste at hun da måtte møte pressen, og den intense publisiteten som kom med det – alt og alle var etter henne. Dette ser jeg som hovedårsaken, sa rettsmedisiner Mary Hassell i august 2020.

«Er ikke mobbing grunnen til at Caroline tok sitt eget liv», kommenterte seeren, og forteller at hun er skuffet over produksjonen.

Holder mediekurs

Klagene blir sendt inn til Ofcom, som er britenes versjon av Kringkastingsrådet.

– Vi vil ikke kommentere saken, men vil gjøre det tydelig at klagene er ikke noe Ofcom har valgt å undersøke, sier produksjonsselskapet ITV til TV 2.

I tillegg har produksjonen uttalt i flere britiske medier at alle deltakerne som skal inn i villaen går gjennom et mediekurs, hvor de lærer hvordan de skal behandle hverandre.

Den 10 sesongen av «Love Island UK» kan du se på TV 2 Play nå.