Kjøpte sportsbil etter Taylor Swift-bonus

TURNERTE SAMMEN: Swifts «The Eras Tour» har slått rekorder. Norske girl in red var blant stjernelaget av gjesteartister. Foto: David Gray / Anna Kurth / AFP

Girl in red varmet opp for verdensstjerna. Nå har hun gått til anskaffelse av en rask rød bil.

Marie Ulven (25), alias «Girl In Red», har brukt de siste årene på å slå seg opp som internasjonal artist.

Hun er ikke den som stiller opp i for mange intervjuer her hjemme, men har gjort et par unntak nå som hun er aktuell med sitt andre album.

Raus

Forrige uke gjestet musikeren «StudioP3» og bekreftet å ha fått bonus fra Taylor Swift (34) etter å ha vært hennes oppvarmer på åtte konserter i fjor.

I NRK-intervjuet refererte hun til snakkisen om at Swift ga over en million i bonus til hver av de 50 lastebilsjåførene på turneen.

Ulven avslørte ikke summen på egen bonus, men hintet til at den var fin – og sa med et smil at hennes «boys» skulle flys på førsteklasse til USA, med kaviar og champagne.

«Taylor-penger»

25-åringens låt «we fell in love in october» har nesten en milliard avspillinger på Spotify.

Da hun søndag gjestet «ELSE!», spurte programleder Else Kåss Furuseth om slike tall stresser henne.

– Jeg trodde du skulle si «blir du da steinrik», svarer Ulven, før programlederen skyter inn at hun også lurer på det.



Artisten sier at de kan snakke mer om det, før hun utdyper:

– Ja, jeg har kjøpt meg ny bil. En Corvette, rød bil, og jeg skal også ha «girl in red» på skiltet, forteller hun.



I MOMMOS FOTSPOR: Marie Ulvens nye bil, som hun hentet med bestefar og bestemor. Sistnevnte hadde en Corvette på 80-tallet, forteller artisten. Foto: Skjermbilde fra TV-programmet «ELSE!»

– Den er kjøpt med Taylor Swift-penger, eller? Spør Kåss Furuseth.



– Ja, kanskje litt. Men det som er, er at man ikke klarer å se forskjell på pengene når de havner på «accounten». Men for TV-ens skyld, så sier jeg: «Ja, den er kjøpt med Taylor Swift-penger», sier 25-åringen.

– Det er fart i den



Modellen er tilsynelatende en Chevrolet Corvette C6 fra 2005.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Ulven for en kommentar.



– Det er en veldig populær sommerbil for oss, sier president i Corvette Club Norway, Roar Selvnes.



CORVETTE-ENTUSIAST: Roar Selvnes er president i bil-klubben som har rundt 1100 medlemmer rundt omkring i Norge. Foto: Privat

Modellen ble produsert fram til 2013, og på Finn.no er den priset fra 350.000 til rett under 700.000.

– I forhold til en italiensk sportsbil, som Ferrari, så er jo Corvetten generelt sett veldig mye billigere, også når det kommer til service og vedlikehold, kommenterer Selvnes.



Det er en toseters amerikansk sportsbil med V8-motor, og har rundt 400 hester.

– Så det er jo en artig bil å kjøre – det er fart i den, selv på norske veier, avslutter han.