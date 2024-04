Kjøpte Playboy-stjernens gamle seng

Hollywood-stjernen Marilyn Monroe var i sin tid en av de største. Gjennom hennes karriere var hun blant annet en skuespillerinne, sangerinne, filmprodusent og modell.

Monroe ble 36 år gammel, og har siden sin bortgang fortsatt å være en fascinasjon for mange.

Noe som også kommer fram under auksjonen Juliens auksjoner forrige uke. Under auksjonen var det nemlig noen kjøp som bemerket seg litt ekstra.

Teknologiinvestor Anthony Jabin rappet med seg flere uvanlige gjenstander, blant annet en gravstøtte som ligger nær superstjernen og Playboy-gründeren, Hugh Hefner.

Den skal han ha kjøpt for litt i overkant av 2 millioner norske kroner.

Det skriver BBC.



VISER FRAM: Administrerende direktør av Julien's auksjoner, Martin Nolan, viser fram gravstøtten som ligger nær Marilyn Monroe og Hugh Hefner. s Foto: VALERIE MACON / NTB

Hefner kjøpte gravstøtten ved siden av Monroe i 1992.

Ifølge nyhetsnettstedet uttalte investoren at han alltid har drømt om å ligge ved siden av Monroe.

Det er imidlertid ikke bare gravstøtten som Jabin gikk til innkjøp av. Han rappet også med seg en av Monroes badedrakter, i tillegg til Hefners gamle seng.



POPULÆR: Fans over hele verden besøker den amerikanske skuespillerens gravstøtte stadig vekk. Foto: ROBYN BECK / NTB

Andre gjenstander som ble solgt under auksjonen, var Monroes rosa silkekjole, en brukt Elizabeth Arden leppestift og en av Hefners smokingjakker, slippers, pysjamas og en tobakkspipe.

Monroe er kjent fra flere av Hollywoods største filmer, som «Gentlemen Prefer Blondes», «Some Like It Hot» og «How to Marry a Millionaire».

Hefner er, som nevnt, grunnleggeren av magasinet Playboy. Etter hans død i 2017 ble han anklaget for blant annet seksuelle overgrep, manipulering og neddoping av kvinner.