«Kjønnskrig» på Farmen kjendis: – Barnsligere enn Paradise hotel

Flere av de kvinnelige deltakerne på Farmen kjendis-gården har kontinuerlig vist interesse for å delta i de tyngre og mer fysiske oppgaven.

I dagens episode kommer det til et kokepunkt, hvor det igjen blir tatt opp at rollene og arbeidsoppgavene på gården er kjønnsbasert.

Storbonden Aleksander Sæterstøl (27) og Ørnulf Høyer (66) diskuterer kvinnenes misnøye rundt oppgavene de har blitt tildelt:

«Jentene mener at vi guttene hele tiden gjør gutteting. De kan jo bare gjøre det selv, og de kan jo bære kom ned her selv», sier storbonden om den anspente situasjonen.

«Hver gang vi spør dem om å komme ned her så er det et eller annet de må gjøre», legger Høyer til.

– Riktig krefter på riktig plass

Senere i episoden utdyper Sæterstøl hans frustrasjon rundt kjønnsrolledebatten på gården. 27-åringen mener det er naturlig at kvinner og menn har forskjellige styrker og svakheter.

«Jeg orker ikke det jente- og guttegreiene. Det er så dumt og barnslig. Det er barnsligere enn Paradise hotel, liksom. Det er helt jævlig», sier han, før han slenger sixpencen i bakken i ren frustrasjon.

Høyer, som var storbonde allerede første uken, forteller til TV 2 at det ikke er spørsmål om hva kvinner kan eller ikke, men riktig fordeling av arbeidskapasitet.

– Det vi må huske på er at det er forskjell på arbeid i 1923 og 2023. Jeg føler ikke det er mannssjåvinistisk å si at man trenger riktig krefter på riktig plass, for å få til ukesoppdraget.

UENIG: Denne uken har det vært mye fokus på hva som er kvinne- og mannearbeid inne på gården. Foto: Anton Soggiu

Høyer sier at mennene flere ganger oppmuntret damene til å være med på de mer fysiske oppgavene. Han legger så til at flere av jentene, spesielt Sofie Karlstad (25) og Malin Nesvoll (34), ofte bidro.

– Det er absolutt ikke min mening at kvinner ikke kan bidra på lik linje som menn. Men når det gjelder å bære, sage, og å bygge ting så er det forskjell. Der er arbeidsoppgavene som avgjør, sier Høyer.

Tok årstallet for seriøst

Marit Andreassen (56) sier hun flere ganger følte de tradisjonelle kjønnsrollene som befant seg i 1923 ble tatt for seriøst på gården.

– Jeg har ekstremt mange kvinnelige venninner som er svært flink på både saging og bygging. Så i mitt kjennskap til kvinne og mann, er jeg ikke helt enig i at det er mennene som alltid må ta de oppgavene, sier hun til TV 2.

Hun er uenig i Høyers uttalelse om at de måtte jobbe som at de befant seg i 1923.

2023 IKKE 1923: Marit mener at selv om deltakerne skal bo som de er i 1923, befinner de seg fortsatt i 2023. Foto: Anton Soggiu

– Det er jo først og fremst en TV-innspilling, så at man i 2023 kan snakke om hva som er kvinne- og mannearbeid syns jeg er veldig rart. Noen ganger lurte jeg på om Ørnulf spilte et skuespill, eller om han faktisk trodde vi var i 1923, sier 56-åringen.

Andreassen og Høyer startet allerede kjønnsrolledebatten i uke én, da Andreassen mente Høyers arbeidsfordeling var mannssjåvinistisk. Høyer selv er uenig med dette.

– Jeg føler ikke jeg skal ha dårlig samvittighet for å påta meg en fysisk jobb som er slitsom. Det gjorde jeg for å ha en rettferdig og riktig fordeling av arbeidskraft. Det som er viktig å få frem er at vi alle bidro på alle deler av oppgavene, men visse steder måtte noen av oss bidra mer, sier 66-åringen.

– Jeg gir litt faen

Christopher Mørch Husby (33) sier han alltid forsøkte å bidra på alle delene i ukesoppdragene, og ikke er enig i måten kjønnsdebatten blir fremstilt.

– Jeg tenker at man må bidra der man kan, så godt det lar seg gjøre. Jeg avlastet for eksempel Malin en del på melkingen, og jeg jobbet mye i åkeren. Jeg vil si jeg delte tiden min likt mellom vaskehuset og åkeren.

Husby legger til at han følte de mannlige deltakerne alltid oppfordret damene til å bidra. Han trekker frem Karlstad som en av dem som bidro mest.

TA MER ANSVAR: Både Sofie og Christopher mente at deltakerne måtte ta ansvar for eget arbeid.

– Jeg føler ikke det er riktig at vi ikke ville damene skulle hjelpe til, og den som bidro mest var Sofie. Hun var flere ganger nede ved vaskehuset, og bekreftet selv i onsdagens episode at hun syns det var tungt arbeid. Det var lettere for noen av oss å gjøre de tunge, fysiske oppgavene i et raskere tempo. Så jeg syns det er ble litt sutring. Og som jeg har sagt før – sutring er kanskje det verste jeg vet.

Karlstad bekrefter at hun ofte bidro på de mer fysisk krevende oppgavene. Hun hadde derimot en annen taktikk.

– Jeg forsøkte egentlig å holde meg utenfor den diskusjonen. Jeg har vært med på reality før, og vet at man aldri skal hoppe med hodet først i den første krangelen. Min taktikk var å bare snike meg inn i de fysisk krevende oppgavene. Vi kan ikke legge all skylden på gutta, vi måtte ta litt ansvar selv også.

– Jeg ga rett og slett litt mer faen. I stedet for å klage på det, så bare gikk jeg ned dit og deltok på «mannearbeidet». Det er jo ingen som kan kaste meg vekk derfra. Så jeg bare gjør det, i stedet for å spørre om jeg gjøre det.

