Kjersti Bergesen slutter i TV 2

TV 2-programleder Kjersti Bergesen (61) slutter i TV 2 i august 2024, etter å ha takket ja til gavepensjonstilbudet kanalen tilbyr ansatte over 60 år i forbindelse med kuttrunden på 400 millioner kroner.



– Akkurat nå i livet var dette tilbudet egentlig en fin mulighet for meg til å finne på noe annet. Hvis man fremdeles lurer på hva man skal bli når man blir stor, er det vel på tide å ta et valg, sier Bergesen.

TV 2-ansatt i 32 år



For TV-seerne er hun særlig kjent som programleder for «Tid for hjem» i 22 sesonger (2004-2023), og fem sesonger av spin-off-serien «Tid for hage» (2019-2023).



«TID FOR HJEM»: Kjersti Bergesen var programleder for oppussings- og interiørserien «Tid for hjem» i 22 sesonger. Her er hun i 2006 med byggmester Stein Gullaksen (t.v.) og maler Einar Nilsson. Foto: Bjørn Erik Larsen / TV 2

Å ta valget med å forlate bedriften etter tre tiår, var ikke lett for henne.

– Det har selvfølgelig vært veldig vanskelig. Eller, kanskje ikke vanskelig, men du må jo tenke gjennom ting. Neste år har jeg vært der i 32 år, så det er veldig rart. I 32 år har jeg ringt og sagt: «Hei, det er Kjersti Bergesen fra TV 2 som ringer». Men nå blir det ikke sånn lenger.

Bergesen ble ansatt i 1992, samme år kanalen startet sendingene. At hun har fått være med på TV 2-reisen fra starten, er noe hun er kry over.

– Det var veldig stas å være med å starte kanalen, og det var veldig gøy å være del av den gjengen som fikk dette opp og stå. Jeg er stolt over å ha fått være med på det.

MED FRA STARTEN: Kjersti Bergesen har vært ansatt i TV 2 siden de aller første sendingene startet i september 1992. Her er Bergesen (t.h.) i 2001 med Øyvor Bakke, Øyvind Mund, Karine Næss og Sarah Natasha Melbye, i forbindelse med programmet «Tid for reise». Foto: TV 2

Tar gavepensjon, men pensjonerer seg ikke

At Bergesen tar gavepensjon, er ikke ensbetydende med at hun pensjonerer seg fra arbeidslivet.

– Nei, overhodet ikke. Jeg er en kreativ person som liker å finne på ting, lære ting, finne ut av ting, lage ting, løse praktiske problemer. Jeg håper å finne kjekke måter å fortsette med det i fremtiden. Jeg trives ikke uten å holde på med slikt, og strever med å holde humøret oppe om jeg skal jobbe alene foran en skjerm i lange perioder. I TV 2 har jeg fått mulighet til å bruke kreativiteten i form av å tenke ut programkonsepter og lage fjernsyn. Å jobbe kreativt på en eller annen måte er jeg noe avhengig av, eller så blir jeg litt trasig å ha med å gjøre, sier hun og ler.

FREMTIDSPLANER: Kjersti Bergesen har ingen planer om å legge beina på bordet og vinke farvel til arbeidslivet etter siste TV 2-arbeidsdag i august 2024. Foto: Jan Inge Skogheim

Fremtidsplanen er å bli selvstendig næringsdrivende.

– Jeg vil jobbe for meg selv. Jeg vil ikke jobbe hos noen, tror jeg. Jeg vil bestemme over mine egne dager. Men det blir hardt arbeid, hvor man ikke har den samme tryggheten som faste ansatte har.



Bergesen er takknemlig for alt hun har fått gjøre i TV 2, og beskriver avgangen som fullstendig udramatisk.

– Jeg har hatt det utrolig kjekt. Det er et fantastisk sted å jobbe, og jeg har fått veldig store muligheter til å påvirke min egen arbeidssituasjon. Jeg har på en måte hatt to arbeidsgivere siden 1992: TV 2 og seerne. Det har handlet om å lage noe som er bra for TV 2, og samtidig nyttig, inspirerende og ærlig for seerne. Det har vært fine arbeidsgivere, og en meningsfull oppgave, sier Kjersti Bergesen.

Programredaktør i TV 2, Trygve Rønningen, sier det er vemodig at Bergesen forlater kanalen.

– Kjersti er jo en av dem som virkelig setter varige spor i TV 2. For meg personlig er dette i tillegg vemodig: Kjersti og jeg debuterte på TV 2 i samme program, «God Ettermiddag, Norge», tilbake i 1992, så for meg er Kjersti en viktig del av mitt eget TV 2-liv.