Kjenner du igjen denne «Jenter»-stjerna?

Det er nest siste innspillingsdag i det lille huset i Fredrikstad, og utenfor er det meldt stekende sol.

Inne i det trange huset ligger det blå piller strødd overalt og røyk gjør det vanskelig å se – noe som gir oss en liten smakebit på hva som skjer under klimaks-scenen.

Da TV 2 møter en av de fire hovedskuespillerne, Lea Myren (20), etter innspilling, er det tydelig at serien er godt marinert i Y2K-angst. Hun har syltynne tidlig 2000-talls øyebryn, chunky smykker, Champion-anorakk og vide, rosa bukser.

I serien om dop, ungdomskriminalitet og hvordan man balanserer overdosene, angsten og volden – er det tydelig at dette er en helt annen hjemmebane for Myren.

Nå legger hun ikke skjul på at overgangen fra hennes tidligere rolle som Maya i NRK-serien «Jenter» til speedfreaken Monica i «Kids in Crime», har vært en krevende reise.

Harde scener

«KIDS IN CRIME»: Fra venstre: Jakob Oftebro, Lea Myren, Kristian Repshus og Martin Øvrevik. Foto: Cameron Daravi/Einar Film Drama

– «Kids in Crime» handler om Monica, Pål og Tommy, og «Freddy Hælvette», selvfølgelig. De driver rett og slett med mye dop, og herjer rundt i Sarpsborg. De har det gøy, men også ganske kjipt, forteller Myren til TV 2 om nysatsingen.

– Hvorfor er det kjipt?

– Det er jo en serie som også fokuserer mye på psykisk helse, og det som kommer med det.

Se intervjuet øverst i saken.



Myren sin karakter, Monica, har nemlig søkt ly hos Pål og Tommy, som spilles av nykommerne Martin Øvrevik og Kristian Repshus. Hun flykter fra eksen, Freddy, som spilles av Jakob Oftebro.

De ryker selvfølgelig på trøbbel ved første mulighet, og problemet her er at Freddy forsyner hele Østfold med dop. Han er nemlig ikke interessert i å overlate verken dama eller dopsalget til to drop-outs i tenårene, som resulterer i at ting går skikkelig, skikkelig skeis.

– Monica går i samme klasse som Pål og Tommy. De to guttene har egentlig kjent hverandre lenge, men finner tilbake til hverandre senere i livet. Da kommer Monica inn i bildet, som er sammen med Freddy. Det er et rart forhold, og hun flytter sammen med de to guttene. Og da skjer ting, hinter hun lattermildt.

Videre forteller hun at det har vært mange heftige scener som har vært krevende å spille inn, men at scenen hun kommer rett fra nå – har vært hardest.

– Den var helt kaos, og det kommer opp mange følelser for min del, som bare knekker meg helt. Den siste «show-offen» vi spilte inn nå var veldig følsom.

I ny drakt

Myren har tidligere spilt i NRK-humorserien «Familien Lykke», men hun er kanskje best kjent som Maya i NRK Super-serien «Jenter». Det var en braksuksess, som vant blant annet prisen for det beste digitale prosjektet under Emmy Kids Awards i 2018.

I første sesong fulgte vi karakteren til Myren, som prøvde å finne seg selv i en oppvekst preget av venninnekrangler, skolepress, ungdomskjærlighet og sosial ulikhet. Hvem vet – kanskje Maya hadde vært Monica dersom hun hadde flyttet ut av hovedstaten og til Sarpsborg?

– Det er litt av en overgang! Jeg har aldri gjort noe liknende, for å si det sånn. Det er gøy med humor og andre ting, men dette er det feteste jeg har gjort. En veldig stor overgang, men også en riktig overgang for meg i den retningen jeg vil at skuespillerkarrieren min skal gå i, poengterer hun.

Likevel legger ikke skuespilleren skjul på at det har vært krevende.

– Det har vært krevende på mange måter. Det å legge om dialekten, har vært krevende, også er det jo å «finne» det fysiske i det å være rusa. Så det har vært mye forarbeid, men også mye lek og moro.

For med rollen som Monica vil hun gjerne vise seerne at dette er en ny side av henne selv, og at hun ønsker å adoptere et mer voksent image – en stor kontrast mot rollen som Maya.

– Jeg håper virkelig på en sesong to av «Kids in Crime», og at dette her kan vise en side av meg som jeg har veldig lyst til å formidle. Jeg har så lyst til å formidle og nå ut til mennesker, og med denne serien føler jeg at jeg gjør det.

– Så Maya fra Jenter skal ikke ha noe comeback?

– Nei! Men hun er langt inne i hjertet mitt, og jeg elsker henne også. Det var hun som gjorde at jeg falt for skuespill, og gjorde at jeg elsker denne jobben.

Se «Kids in crime» på TV 2 og TV 2 Play våren 2023.