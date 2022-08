Kjenner du igjen denne «Hotel Cæsar»-skuespilleren?

Har du noen gang irritert deg over kollegaene på kontoret?

I dag er det premiere på den splitter nye satireserien «Lunch», som handler om hverdagen på et helt vanlig, grått og norsk kontor. Men det stopper ikke der, for dette er nemlig serien for alle som enten har en jobb, skulle ønske de hadde en jobb – eller er glade for at de ikke har en i det hele tatt.

Nå dukker en kjent skuespiller opp i ny drakt, som vi tidligere har sett i storsuksessen «Hotel Cæsar.» Der spilte han en populær rikmannsgutt, fra 1998 til 2000.

Har du kanskje skjønt hvem det er?

– Jeg var veldig ukomfortabel

ALBERT LUNDE: Schjerven spilte rollen som den første Albert Lunde frem til 2000. Foto: TV 2

De som lenge fulgte «Hotel Cæsar» på TV-skjermen fra starten av, kjenner han kanskje igjen.

Vi ble kjent med rikmannsgutten Albert Lunde, som ble født rett inn i den rike Anker-Hansen familien. Skuespilleren til karakteren endret seg tre ganger – men de første fem sesongene ble han nemlig spilt av skuespilleren Erik A. Schjerven (41).

Så forsvant han.

I «Hotel Cæsar»-verden dro Albert Lunde til Sverige, og tilbake kom en helt ny skuespiller. Men hvorfor skjedde det?

– Jeg begynte å spille i «Hotel Cæsar» i 1998, og da var jeg 17 år. Det var litt av et granatsjokk å være med på det, og jeg ble en gjenkjent person over natta på grunn av rollen. Det var veldig rart, jeg følte meg ganske ukomfortabel – og ble litt små-skremt av det, forteller han og presiserer:

– Det var veldig gøy å gjøre jobben, men jeg var veldig ukomfortabel med «kjendis-situasjonen». Etter serien sluttet jeg egentlig helt, og satset på musikk istedenfor. Etter at jeg sa opp i «Hotel Cæsar» ville jeg ikke mer på en god stund.

Kjenner seg selv igjen

Til tross for det, spilte han flere roller i diverse serier som «Vikingane» «Verst når det gjelder», og «Okkupert».

I dag ser du Schjerven tilbake på skjermen, i rollen som Thorsen i serien som er basert på tegneseriene til Børge Lund.

Historiene til TV-serien er hovedsakelig basert på tegneseriestripene, men vil også ta en annen form og utvikle seg til egne historier.

THORSEN: Schjerven beskriver Thorsen som «dritten i midten», og litt småpjusk. Foto: TV 2

– Serien er basert på tegneseriestripen «Lunch», som er basert på dette kontoret hvor vi ikke helt vet hva vi driver med. De fleste som jobber på kontor i en eller annen form, tror jeg kan kjenne seg igjen i de situasjonene. Jeg spiller Thorsen som er mellomleder med stor M. Litt sånn «dritten i midten», forteller han lattermildt.

– Kjenner du deg igjen i Thorsen?

– Ja ... og nei. Jeg kjenner meg litt igjen i han. Det er sider av meg selv som jeg ikke har tenkt så mye over, som jeg kan kjenne igjen i meg selv og Thorsen. Han er konfliktsky og går rundt og småkommenterer for seg selv, istedet for å ta det opp med dem det gjelder. Han er vel en av de få på kontoret der som faktisk gjør en jobb, fortsetter han og avslører:

– Det står ikke noe om i manuset, men jeg føler han er litt pressa på hjemmebanen, også. Han har en sterk kone som krever sitt av han, så jeg tror han blir sakte men sikkert spist opp. Brenner lyset i begge ender og er alltid litt småpjusk.

