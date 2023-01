Kjendisstatusen gikk Bjørn Eidsvåg til hodet – dette fikk han til å ta grep

Søndag er det duket for sesongpremieren av seerfavoritten Hver gang vi møtes på TV 2.

Folkekjære Bjørn Eidsvåg (68) er årets første hovedgjest med største selvfølgelighet. Etter tolv nei inntar rogalendingen endelig hedersgjeststolen med en bukett av etablerte artister og unge lovende ved sin side.

Denne gjengen består av Freddy Kalas (32), Emma Steinbakken (19), Isah (23), Karoline Krüger (52), Ingebjørg Bratland (32) og Kristian Kristensen (30).

ARTISTGJENG: I sesongpremieren av Hver gang vi møtes 2023 er det stjerneartist Bjørn Eidsvåg (midten) som skal hedres av artistkollegaene Isah (t.v.), Kristian Kristensen, Ingebjørg Bratland, Freddy Kalas, Emma Steinbakken og Karoline Krüger.

Spenning og ærefrykt ligger i luften under den store dagen når deltakerne skal tolke sanger fra Eidsvågs omfattende katalog. Allerede ved ankomsten på Kjerringøy, har 68-åringen rukket å få kallenavnene «Don Bjørn» og «Gudfaren».

– Jeg kjenner nervøsiteten på mine kollegaer for det de skal gjøre. Jeg så på Fredrik (Freddy Kalas, journ.anm.) at han svettet – det gjør meg litt rørt. Jeg er helt sikker på at det kommer til å gå fint, sier artistveteranen med et smil i premiereepisoden.

Det viser seg å bli en lunsj og middag fylt av rørende og vakre musikalske øyeblikk. Samtidig dykker Eidsvåg ned i liv og karriere, og åpner seg blant annet om da karrieren tok av for alvor.

Ble arrogant

På store deler av 1980-tallet var Eidsvåg sykehusprest ved Lier psykiatriske sykehus. Etter hvert som årene gikk fikk han gradvis flere og flere spilleoppdrag ved siden av hverdagsjobben. Melodi Grand Prix-deltakelsen i 1985 skulle mer eller mindre bli døråpneren for musikeren.

Rogalendingen bestemte seg for å satse fullt ut på musikken.

Suksessalbumene «Alt du vil ha», «Allemannsland» og «Landet lenger bak» kom like etterpå, etterfulgt av flere Spellemannspriser.

Eidsvåg ble allemannseie.

På tidlig 2000-tallet nådde suksessen nye høyder da han slapp platen «Tålt» og sang «Mysteriet deg» med svenske Lisa Nilsson.

Det var også på denne tiden at Eidsvåg begynte å kjenne på en av berømmelsens mange fallgruver.

– Jeg trodde jeg var populær før det, men fytti grisen, da var jeg bestselgende artist i Norge i noen år, minnes han over middagsbordet i programmet, og fortsetter:

– Så da tror du et øyeblikk på det alle sier. Alle er der ute og er ja-mennesker. Alt er så fantastisk. Du blir invitert på alle ting, alt er gratis i en periode og du kommer først i køen.

BISMAK: Artist Bjørn Eidsvåg forteller i sesongpremieren av Hver gang vi møtes at tilværelsen som kjendis på tidlig 2000-tallet gjorde han arrogant og kravstor.

Kjendisstatusen hadde påvirket ham i negativ retning.

– Jeg ble en idiot. Det gikk til hodet på meg. Jeg trodde på at jeg var noe spesielt, at jeg hadde litt ekstra rettigheter.

– Jeg kjente at det kom frem sider ved meg som jeg ikke likte. En av de tingene som fikk meg til å oppføre meg sånn var sprit. Jeg drakk litt for mye konjakk i den tiden, og det gjorde meg vill og gal, fortsetter han ettertenksomt.

Rosen og den positive responsen fra publikum feide han bort.

– Det var mange som møtte meg i den tiden som sa: «Å, du har laget en fantastisk sang», og jeg tenkte: «Hold kjeft».

Tok seg sammen

Men vendepunktet kom omsider, og ringreven innså at han måtte legge bort arrogansen og hovmodet til side.

– For noen så er «Eg ser» den viktigste låten de har hørt, og de har reist langt for å høre den, og det minner dem om noe som er vondt og vanskelig, men som har hjulpet dem på en eller annen måte, sier han, og fortsetter:

– Jeg kan ikke være han drittsekken som hoverer over det, og oppfører meg tullete. Jeg tok et valg – sånn her kan jeg ikke være, sånn her kan ikke jeg oppføre meg.

