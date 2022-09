Kjendisparet giftet seg

Anja Johansen (35) og Lavrans Solli (30) giftet seg lørdag.

NYGIFT: Det nygifte paret på vei til bryllupsfest. Foto: Skjermbilde fra Instagram

Johansen delte selv en historie på Instagram av det nygifte paret i bilen med bildeteksten:

– Har sagt ja - nå er det fest.

Dagen før bryllupet delte Johansen et innlegg på sin Instagram der hun skrev:

– Veldig klar for bryllupshelg. I dag er det pre-wedding, og se jeg har pynte daaa. Tasler i taket, HELLO! Siste dag som «forlovet med Lav», for i morgen er jeg wifey.

Paret ble sammen i 2013, sammen har de døtrene Frøya (8) og Maud (3).

I 2016 forlovet de seg på selveste julaften, men det skulle altså ta nesten seks år før de ble smidd i hymens lenker.

Johansen har vært åpen om bryllups-planene, og har blant annet valg å kjøpe brudekjolen via en gjenbruksapp for 1300 kr, fortale hun til Dagbladet.

Selve bryllups-festen arrangeres på restauranten Feinschmecker i Oslo. Etter festen drar de til Roma på bryllupsreisen sammen med noen venner.